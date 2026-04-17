Estados Unidos

Trump dijo que EEUU mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes mientras duren las negociaciones entre Washington y Teherán

Después de que Teherán anunciara la apertura del estrecho de Ormuz, el presidente dejó un mensaje optimista sobre los plazos: “Debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos están acordados”

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Donald Trump
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes pese a la apertura del estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100%. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados", expresó.

Minutos antes, había manifestado en la misma red social: “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!“.

El régimen de Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz estará abierto a la navegación durante el cese del fuego acordado con Estados Unidos.

Captura de pantalla de un tuit de Donald J. Trump en X (anteriormente Twitter) sobre la apertura del Estrecho de Ormuz y el bloqueo naval a Irán, con fecha del 17 de abril de 2026
Una captura de pantalla muestra un tuit de Donald J. Trump con fecha del 17 de abril de 2026, donde anuncia la apertura del Estrecho de Ormuz mientras mantiene el bloqueo naval a Irán hasta completar una transacción.

“De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, expresó el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

En tanto, los precios del petróleo retrocen marcadamente después del anuncio de Irán. El precio del petróleo registró una caída abrupta. La cotización del crudo Brent descendió con fuerza, mientras los futuros del West Texas Intermediate (WTI) también mostraron un retroceso significativo, en un contexto marcado por negociaciones diplomáticas y expectativas de distensión en Oriente Medio.

El viernes, los mercados internacionales observaron un comportamiento volátil luego de que Irán comunicó que el estrecho de Ormuz, un corredor esencial para el comercio mundial de hidrocarburos, permanecerá habilitado para la navegación mientras dure el cese de hostilidades. La noticia generó reacciones inmediatas en los precios de referencia mundial, con caídas de en torno al 10%. El Brent cerró en 89,43 dólares por barril, con una baja de 8,77 dólares y un retroceso del 8,93%. Por su parte, el WTI finalizó la jornada en 81,53 dólares, perdiendo 11,65 dólares respecto al día anterior.

Imagen de archivo de un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)
Imagen de archivo de un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

Esta tendencia bajista reflejó la expectativa de los inversores acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La posibilidad de negociaciones durante el fin de semana y la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días entre Líbano e Israel reforzaron el optimismo en los mercados sobre una posible resolución del conflicto en la región.

Antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó confianza en que las conversaciones con Irán se encuentren cerca de un desenlace favorable. “Veremos qué pasa. Pero creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán”, aseguró a la prensa frente a la Casa Blanca, declaración recogida por Reuters. El mandatario estadounidense también utilizó sus redes sociales para pedir a Hezbollah que actúe “bien” durante este periodo crítico y, en un evento en Las Vegas, afirmó que la guerra progresa “swimmingly” y anticipó que podría terminar pronto, según consignó The Wall Street Journal.

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