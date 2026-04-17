Mauricio Macri arranca una gira por el interior del país para reconstruir al PRO y diferenciarse del Gobierno

Mauricio Macri anuncia visita a Chaco y Corrientes

Mauricio Macri iniciará este viernes una serie de recorridas por el interior del país con el objetivo de reposicionar al PRO y consolidar la estrategia federal del partido, en medio de señales políticas por parte de un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) para reconstruir Juntos por el Cambio de cara al 2027 y un diagnóstico de alerta sobre la realidad política del gobierno de Javier Milei.

Es el primer movimiento del expresidente de cara a lo que él mismo denominó “el próximo paso” en Parque Norte. La agenda de Macri incluye una visita a las provincias de Chaco y Corrientes, para reunirse con los gobernadores -y aliados- Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, y también con militantes y dirigentes locales.

“Estoy convencido que el cambio empezó en nuestro país y necesita raíces profundas para durar. Necesita equipo, experiencia y una mirada clara sobre lo que viene. Porque claramente una cosa es estabilizar y otra es construir. Y justamente de eso se trata esta etapa: de construir lo que falta, de dar ese próximo paso que convierta el cambio en futuro real para los argentinos”, aseguró el exmandatario en la previa, a través de un video difundido en redes.

El expresidente Mauricio Macri (Jaime Olivos)

Según supo Infobae, Macri llegará a la ciudad de Resistencia a las 16, donde será recibido por Zdero. A las 18, participará de un evento en el hotel Gala Convenciones, con la idea de replicar el acto en Parque Norte, con tres bloques de oradores que representen a cada una de las letras de la sigla PRO. El cierre estará a cargo del exmandatario, y luego brindará una conferencia de prensa. Más tarde, irá a Corrientes para cenar con los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés.

Entre otros, se prevé la presencia de dirigentes nacionales como el exministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, uno de los armadores nacionales; el vicepresidente del CEAMCE Ezequiel Jarvis; el referente local Patricio Amarilla, el expresidente del partido a nivel nacional Humberto Schiavoni; el legislador porteño Darío Nieto; el senador Enrique Martín Goerling; y la diputada correntina Sofía Branbilla. También el secretario general, Fernando De Andreis, la diputada Antonela Giampieri, y el ministro de Hacienda de CABA, Gustavo Arengo. Algunos de ellos serán oradores.

Macri comenzó la semana en la cena de la Fundacion Pensar, el think thank del PRO que preside la exgobernadora María Eugenia Vidal. Allí compartió una charla sobre inteligencia artificial con el divulgador científico Santiago Siri y señaló que “lo peor que hay es improvisar” y que “Argentina sufrió demasiadas improvisaciones”.

Mauricio Macri en Parque Norte. Foto de archivo

Estrategia y desafíos territoriales

En paralelo a la reorganización territorial, el PRO busca reactivar su estructura en distritos clave y superar las divisiones internas que se profundizaron tras las elecciones de medio término de 2025. Por ejemplo, el partido enfrenta desafíos para recomponer su presencia en Córdoba y Tucumán, donde atraviesa procesos de intervención, y apuesta a una mayor coordinación con referentes del interior productivo. En Córdoba la situación es crítica: dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se quedaron con el partido a nivel provincial, algo que reduce el poder de Macri en una provincia clave.

En este contexto, sectores de la UCR observan el tono de la reactivación del PRO. Valdés, el exgobernador de Corrientes, afirmó la semana pasada que ambos partidos son “aliados desde hace mucho tiempo”. “No es la primera visita de Mauricio Macri, como presidente ha tenido nueve visitas y desde que dejó de serlo creo que esta es la tercera. Vamos a recibirlo como corresponde y seguramente se hablará de política, de la cuestión nacional y la cuestión provincial”, señaló a Infobae en aquel momento.

Y enfatizó: “Para nosotros es un gusto recibir al expresidente de la nación del espacio que habíamos conformado, que era Juntos por el Cambio, y Mauricio Macri sin duda es el líder político de Juntos por el Cambio”.

Consultado sobre un rearmado político de cara a 2027 para competir con La Libertad Avanza, sostuvo: “En la última elección estuvimos en Provincias Unidas, aunque era el único frente nacional que había confrontado con el Gobierno. Hay que ver qué hace Provincias Unidas, hay que ver qué hace Juntos por el Cambio. Bueno, ahí seguramente estará nuestro espacio político”.

Gustavo Valdés junto a su hermano Juan Pablo, actual gobernador de Corrientes

¿Y el rol de Macri? “En la oportunidad pasada (en 2023), lo que nosotros decíamos era que el candidato para enfrentar al kirchnerismo sin duda era Mauricio Macri. Y estábamos dispuestos a acompañar esa candidatura. Lo que pasa es que no quiso ser candidato a presidente y bueno, hubo que dirimir en internas, que en definitiva llevó a la desaparición prácticamente del liderazgo nacional dentro de Juntos por el Cambio de Horacio Rodríguez Larreta y el pase que tuvo Patricia Bullrich al otro espacio político, la Libertad Avanza. Pero sin duda el candidato, creíamos nosotros, tendría que haber sido Macri. Ahora depende de lo que quiera hacer en las próximas elecciones, seguramente, y habrá que consultarlo al radicalismo y ver si hay una posibilidad de construcción de un frente político”, analizó.

El expresidente, en tanto, mira con preocupación la actualidad del gobierno, la coyuntura política y las esquirlas derivadas de las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero también por los indicadores de la economía y del humor social hacia la figura del presidente. Más allá de su discurso en Parque Norte, no quiere hacer una crítica pública.

“La postura que tiene es la de observar una situación delicada por varios factores; sabe que ante cualquier cosa que diga pueden haber muchos que comenten, y eso es lógico, entendible”, aseguró a este medio un importante dirigente del entorno del expresidente.

En ese fino equilibrio se encuentra el PRO: entre criticar al Gobierno, pero no atacarlo de manera directa. Diferenciarse, pero no tanto al punto de romper la relación parlamentaria, donde hay más coincidencias que diferencias. El miércoles levantó la voz Cristian Ritondo, el jefe del bloque en Diputados, al referirse a la situación del Jefe de Gabinete. “El tema afectó mucho al Gobierno y se ve en las encuestas”, dijo, y amplió:“No hay que sumarse a ningún show pero tenés que dar las respuestas rápidas en la Justicia y explicar todo”.

De Andreis, por su lado, sostuvo hoy: “(Estoy) muy preocupado, sobre todo por los datos de inflación, por algunas turbulencias, por el tema Adorni, esperando que giren de vuelta a la página, que venga ahora nuevamente un sendero descendiente en la inflación”. “Sí reconocemos que hay un muy buen dato de una baja sensible de la pobreza”, agregó en diálogo con radio Rivadavia.

También consultado por una eventual postulación presidencial de Macri, el diputado señaló: “El no está para ser candidato el año que viene, pero sí trabajando fuerte en la reconstrucción del partido”.