Cultura

“Legítimo derecho a la crítica”: el escritor italiano Roberto Saviano fue absuelto en el juicio por difamación

La resolución judicial reconoce que el autor de ‘Gomorra’, actuó dentro de los márgenes del derecho al referirse al vicepresidente, ministro y líder de derecha Mateo Salvini

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“Legítimo derecho a la crítica”: el escritor italiano Roberto Saviano fue absuelto en el juicio promovido por Matteo Salvini por difamación (EFE/ Gonzalo Sánchez)
“Legítimo derecho a la crítica”: el escritor italiano Roberto Saviano fue absuelto en el juicio promovido por Matteo Salvini por difamación (EFE/ Gonzalo Sánchez)

El escritor italiano Roberto Saviano resultó absuelto el jueves en un juicio por difamación iniciado por Matteo Salvini, secretario de la Liga (extrema derecha) y vice primer ministro, quien había sido calificado de “ministro del submundo”, indicó este viernes su abogado.

“El veredicto absolutorio se dictó ayer, reconociendo que el señor Saviano había ejercido legítimamente su derecho a la crítica hacia Matteo Salvini“, declaró el abogado Antonio Nobile.

Este juicio por difamación comenzó en febrero de 2023, pero el caso se remonta a 2018.

Saviano vive bajo protección policial desde que su best seller de 2006 Gomorra reveló secretos de la mafia napolitana, la Camorra.

Cuando Salvini asumió el cargo de ministro del Interior, en junio de 2018, en el primer gobierno de Giuseppe Conte (Movimiento Cinco Estrellas, centro), sugirió retirarle al escritor dicha escolta.

La resolución judicial reconoce que el autor y periodista actuó dentro de los márgenes del derecho a la crítica al referirse a Matteo Salvini, luego de una disputa originada por comentarios realizados en redes sociales en 2018 (REUTERS/Alberto Lingria)
La resolución judicial reconoce que el autor y periodista actuó dentro de los márgenes del derecho a la crítica al referirse a Matteo Salvini, luego de una disputa originada por comentarios realizados en redes sociales en 2018 (REUTERS/Alberto Lingria)

Saviano reaccionó entonces en Facebook, calificando a Salvini de “ministro del submundo”, una expresión que, según él, fue inventada por el político antifascista Gaetano Salvemini para describir un sistema político que explota a los electores del sur pobre de Italia.

Saviano acusó a Salvini de haberse beneficiado de los votos en Calabria, en el sur de Italia, para ser elegido senador.

Sin embargo evitó enfrentarse a la poderosa mafia de la región, la ‘Ndrangheta.

Según el periodista, Salvini había ignorado las guerras entre clanes mafiosos en Calabria, prefiriendo atacar a los migrantes temporeros de la región que trabajan en el sector agrícola.

La absolución en el proceso “es la prueba de que Saviano expresó una crítica sin duda dura, pero justificada“, añadió Nobile.

Fuente: AFP

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