Comenzó la comercialización de un nuevo vehículo de fabricación nacional

Vista aérea de la planta de Honda Motor Argentina en Campana, donde se invirtieron más de USD 24 millones para producir el cuatriciclo TRX420. (Honda Motor Argentina)

Honda Motor de Argentina inició la producción nacional del cuatriciclo TRX420 en su planta de Campana, provincia de Buenos Aires, lo que marca un cambio relevante en el perfil industrial de la compañía. La apuesta, que implica una inversión superior a USD 24 millones, responde al crecimiento del mercado de vehículos utilitarios y la necesidad de soluciones adaptables para el trabajo rural y actividades productivas. Este modelo ya se comercializaba en el mercado, pero venía importado desde Estados Unidos.

La decisión de fabricar el TRX420 localmente se fundamenta en el sostenido aumento de la demanda de este segmento de vehículos, especialmente en sectores vinculados a la agroindustria, la logística rural y el soporte en grandes extensiones de terreno, de manera preponderante por sobre el uso para deporte o recreación.

El cuatriciclo, presentado como una herramienta versátil y robusta, fue desarrollado para acompañar el uso diario en entornos exigentes, incluyendo tareas como el traslado de insumos, monitoreo de lotes o arreo de ganado. Esta polivalencia se apoya en una gama de accesorios específicos para el trabajo en campo, como tanques de diversas capacidades, bauleras, extensiones de parrilla y malacate.

El Honda TRX420 incorpora un motor monocilíndrico de 420 cm3 de disposición longitudinal, alimentado por inyección electrónica, de 4 tiempos y 2 válvulas, refrigerado por líquido, asociado a una caja de 5 velocidades con reversa que facilita la operación en tareas laborales y maniobras en espacios reducidos.

El nuevo cuatriciclo Honda TRX420 es el modelo que comenzó a producirse en la planta de Campana en marzo y ya se comercializa en la red de concesionarios de Argentina. (Honda Motor Argentina)

Entre sus características técnicas se encuentra el sistema TraxLok, que posibilita alternar de manera instantánea entre tracción 4x2 y 4x4, adaptándose a diferentes necesidades de manejo para priorizar maniobrabilidad o máxima tracción.

El modelo mide 2.103 mm de largo, 1.204 mm de ancho y 1.173 mm de alto, con una distancia entre ejes de 1.270 mm. Su peso, en orden de marcha, es de 279 kg. La suspensión delantera es independiente y la trasera con brazo oscilante, con frenos de disco hidráulicos en el tren delantero y a tambor en las ruedas posteriores.

La capacidad de carga es uno de los puntos fuertes del TRX420, con una parrilla delantera que soporta hasta 30 kg y una trasera que puede cargar hasta 60 kg, alcanzando una capacidad total de aproximadamente 220 kg. El tanque de combustible de gran tamaño amplía la autonomía, lo que resulta fundamental para aplicaciones rurales.

Precio sugerido

El precio sugerido de venta es de USD 11.500, lo que lo sitúa como una opción competitiva en el segmento, más allá de las virtudes propias de un producto con el respaldo de una marca consolidada a través de su trayectoria y calidad de productos.

La fabricación del cuatriciclo en la planta de Campana implicó la incorporación de una línea productiva exclusiva y un incremento de más del 10% en la dotación de personal, según informó la propia compañía. Actualmente, la planta emplea a más de 1.000 personas y ocupa un predio de 142 hectáreas, con 68.000 metros cuadrados cubiertos. El proceso industrial prevé una capacidad anual estimada de 10.000 unidades, atendiendo tanto el crecimiento del mercado interno como la posibilidad de abastecer a mercados regionales en el futuro.

La planta de Campana funciona con energías renovables acordes a los estándares internacionales de la marca (Honda)

La nueva línea de cuatriciclos representa un hito para la compañía, que este año cumple 48 años de presencia ininterrumpida en el país. El enfoque en la producción nacional se inscribe en una tendencia regional de progresiva sustitución de importaciones y desarrollo de proveedores argentinos, con el objetivo de ofrecer mayor valor agregado y fortalecer el entramado productivo local.

El lanzamiento del TRX420 marca la expansión de la oferta de Honda en el país, pero también un paso importante en la estrategia de diversificación industrial. La compañía enfatizó que esta decisión refuerza su confianza en el mercado argentino y su compromiso con la generación de empleo, la especialización laboral y el desarrollo económico y social de la región.

La planta de Campana opera bajo estándares internacionales de calidad y sostenibilidad, utilizando tecnología de última generación y energía renovable, en consonancia con los compromisos ambientales globales de la marca de origen japonés. Estas características han convertido a esta fábrica en un centro estratégico para la producción de motovehículos desde la que también se abastece a la planta de Manaos, Brasil, la más grande del mundo para la marca.