Ni defender ni atacar: el PRO ya no oculta sus críticas a Adorni y definió una postura para su exposición en Diputados

El diputado nacional cuestionó cómo el jefe de Gabinete manejó las acusaciones en su contra y aseguró que "debe dar respuestas rápidas en la Justicia"

Faltan 13 días para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente en Diputados para brindar su informe de gestión. En la vorágine y la dinámica de la política argentina, ese plazo es una eternidad. Sobre todo por la alta exposición del funcionario argentino y las denuncias en su contra sobre presunta corrupción, que cada día suman un nuevo capítulo y constituye una situación incómoda para el gobierno nacional y para La Libertad Avanza.

En este contexto, el PRO ya no oculta sus críticas hacia Adorni y definió una postura para su exposición en Diputados: “No defender, pero tampoco atacar”, afirmó a Infobae un importante dirigente, que recorre con asiduidad la sede partidaria de la calle Balcarce. Cristian Ritondo, el jefe de la bancada amarilla en Diputados, y partidario de acercar posiciones con LLA, fue explícito en las últimas horas.

“El tema afectó mucho al Gobierno y se ve en las encuestas”, sostuvo en una entrevista con Luis Novaresio, en A24. Y amplió: “No hay que sumarse a ningún show pero tenés que dar las respuestas rápidas en la Justicia y explicar todo”. Para Ritondo, Adorni se equivocó con el concepto “me deslomo”. “Se desloma el tipo que se levanta a las 4 de la mañana, la mujer que es empleada doméstica y trabaja por hora en cuatro casas distintas o el docente que trabaja en varias escuelas. Yo elegí ser diputado, él ser vocero y sabés los riesgos que corres y te sometes a esto”, explicó.

Con respecto a los viajes que dieron pie a la investigación sobre su patrimonio, planteó: “Cometió errores que no podés permitirte cometer, no tenés que llevar a tu mujer en el avión presidencial cuando tenés un discurso tan fuerte de austeridad. Por eso le pegan a Milei. Los que viven más sucios que una papa, dicen estos son iguales. Adorni debe explicar en la Justicia y eso tiene un tiempo”.

Mauricio Macri y Cristian Ritondo. Ambos se reunieron esta semana en la sede del PRO en la calle Balcarce

En ese fino equilibrio se encuentra el PRO: entre criticar al Jefe de Gabinete, pero no atacarlo de manera directa. Diferenciarse, pero no tanto al punto de romper la relación parlamentaria, donde hay más coincidencias que diferencias. Es por ello que de las 4.800 preguntas que los legisladores le enviaron a Adorni para que responda, las del macrismo no indagan sobre las denuncias. “Es todo de gestión”, señalaron a este medio cerca de Ritondo.

Como contó Infobae, la situación de Adorni fue conversación recurrente entre la primera plana de la dirigencia del PRO, que se reunió en la noche del Lunes, en la cena de la Fundación Pensar que preside María Eugenia Vidal. Uno de los asistentes, por lo bajo, criticó la “falta de reacción” y “el silencio” del gobierno para desactivar la agenda mediática sobre el Jefe de Gabinete.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Por ahora, y más allá de los vaivenes que involucran al funcionario nacional, la relación de LLA y el PRO en el Congreso es fluida. “Hoy no tenemos los diputados que teníamos antes, pero nuestra postura es bastante clave en Diputados; no hay ninguna votación que el Gobierno hubiera podido ganar sin nosotros. Además, si no apoyamos nosotros, el resto de las fuerzas políticas lo piensa antes dos veces”, ejemplificó un diputado.

Es una incógnita, sin embargo, qué postura tendrá el bloque con relación a la reforma electoral que busca impulsar Casa Rosada, y que incluye la eliminación de las PASO. En LLA saben que enfrentan que este punto genera un fuerte rechazo no sólo de la oposición más dura, sino también de sectores del radicalismo y del macrismo, que encuentran en esa herramienta una forma de resolver sus propias internas.

Ritondo sobre Macri: “No lo veo con la intención de ser candidato”

El presidente Javier Milei y Cristian Ritondo

Ritondo también se refirió al estado de la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. “Compartimos muchas ideas. Desde el día que dijimos que íbamos a apoyar, dijimos que iba a ser activo. Pusimos el país y la provincia por arriba de los egos y de nuestro propio beneficio como partido”. De igual forma, marcó distancia: “No me afiliaré a la LLA, acompaño, pero no soy la LLA”, aseguró.

Sobre este punto, profundizó: “No apoyo a la LLA, apoyo las ideas y si la idea es buena no importa si es LLA. Queremos que le vaya bien a la Argentina y al Gobierno. Si le va bien al Gobierno le va bien a los argentinos y sabemos que todo lo que se hizo hasta ahora se tiene que ver reflejado en la mejora de los argentinos”.

Ritondo continuó en esa línea al decir que el PRO “nunca será funcional al populismo porque sabe como termina". “Tenemos un voto similar a la LLA. Primero está la idea y después los egos personales. El querer ser candidato no puede interrumpir un proceso. Nosotros tenemos una idea y apoyamos lo que nos parece bien. Fue así con la Ley Bases, la reforma laboral, la baja imputabilidad, el RIGI, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Quiero ayudar porque lo otro sé lo que es”, recalcó.

De cara al 2027 y sobre la posibilidad de que Mauricio Macri sea el candidato del PRO, como impulsa un sector dentro del partido amarillo, remarcó: “Él es el líder del espacio político. Me hubiera gustado que fuera candidato en la elección anterior pero no lo veo con la intención de ser candidato” y resaltó: “Si no hubiese habido esa disputa en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Macri era el presidente”.