Política

La Casa Rosada enviará la semana que viene la reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO

La iniciativa que impulsa el oficialismo incluye modificaciones en la forma de financiamiento partidario. En paralelo, puede haber demoras en el Congreso porque más de 20 senadores y diputados de todas las fuerzas viajarán a participar de actividades en los Estados Unidos

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Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Javier Milei votando
El presidente Javier Milei vota en la sede de la UTN en el barrio porteño de Almagro, durante las elecciones legislativas de 2025 (Foto: Daniel Vides / NA)

La Mesa Política decidió que la semana que viene enviará al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Reforma Electoral. La decisión está tomada y solo podría cambiar si profundiza la crisis que enfrenta la Casa Rosada por las investigaciones judiciales que apuntan a la figura de Manuel Adorni.

Según confiaron a Infobae fuentes del Poder Ejecutivo, “sólo falta cerrar algunos detalles con el área de Legal y Técnica”, pero una vez que se resuelva esto, se girará a la Cámara de Diputados el proyecto que, entre otras cosas, propone la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Respecto de este punto, los funcionarios nacionales saben que enfrentan un fuerte rechazo no sólo de la oposición más dura, sino también de sectores del radicalismo y del PRO que encuentran en esa herramienta una forma de resolver sus internas, pero también lo ven como un instrumento para dirimir diferencias con el oficialismo, si deciden aliarse en algún distrito.

“Si vamos juntos en Buenos Aires, tendremos que resolverlo de esta manera o va a venir Karina (Milei) y nos va a querer imponer al candidato. La verdad es que nuestra capilaridad es mayor a la de LLA y nos puede ir mejor que a ellos en una PASO para definir el candidato”, explicó un legislador del PRO que recorre la provincia.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Con boleta única por primera vez, La Plata y la Provincia eligen diputados nacionales
Un votante busca su nombre en el padrón electoral (Foto: Aglaplata)

La reforma política contempla, además de la eliminación definitiva de las PASO, el rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP) y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. Básicamente, apunta a liberar el aporte privado a los partidos políticos.

La intención de los libertarios respecto de este punto es eliminar el financiamiento público a partidos y campañas electorales, y que sea reemplazado por aportes voluntarios, donaciones de personas humanas o jurídicas, y cuotas de afiliados.

La crítica a esto no sólo apunta a la opacidad que puede generar que los privados sean quienes financien las campañas sino que, además, limitaría la presencia de partidos políticos menores que, por falta de fondos, no podrían participar de los procesos electorales.

La intención de la Casa Rosada de avanzar con este tema tendrá la excusa de que, al no ser un año electoral, se puede debatir una reforma sin que nadie señale que buscan una ventaja; los oficialismos generalmente no van a una PASO, mucho menos para elegir candidato a Presidente.

Legisladores en los Estados Unidos

Un dato extra en toda esta historia es que la semana que viene Diputados entrará en un “bache”, porque la mayoría de los bloques tendrán legisladores de viaje. Según publicó el periodista Lucas Morando, poco más de una veintena de diputados y senadores viajan a las universidades de Harvard y al MIT para participar de exposiciones sobre inteligencia artificial y para escuchar al premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, que obtuvo el galardón por investigar cómo las instituciones —reglas, normas y cultura— determinan la prosperidad. Su teoría divide las instituciones en inclusivas (las que fomentan la participación y el crecimiento), y extractivas, que concentran riqueza y poder, perpetuando la pobreza.

La comitiva va a estar integrada por 35 hombres y mujeres de la política local. De ese total, 18 son diputados y 4 senadores. Por la Cámara alta irán senadores del oficialismo y de sus socios. En el caso de los Diputados, habrá representación de LLA, PRO, UCR, Unidos y Unión por la Patria.

“La semana que viene habrá poca actividad y la reforma que tiene que ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero hay diputados que van a estar de viaje”, explicó un legislador libertario. En el listado de los que viajan está Nicolás Mayoraz, que preside la comisión, y el oficialismo no va a dejar que el debate quede en manos de Diego Giuliano, quien lo secunda y es diputado de Unión por la Patria.

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