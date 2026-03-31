Política

Récord: los diputados enviaron 4.800 preguntas para que Adorni responda cuando presente su informe de gestión

La sesión prevista el 29 de abril estará atravesada por las investigaciones judiciales y la organización de los legisladores para avanzar sobre temas patrimoniales. El presidente Javier Milei dijo que acompañará al funcionario

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Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Manuel Adorni
Manuel Adorni saluda desde un balcón del recinto parlamentario (Foto: Maximiliano Luna)

El panorama para el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se sigue complicando. Mientras el Gobierno busca mostrarse seguro respecto de la continuidad del jefe de los ministros, desde la oposición se preparan para ponerlo en mayores aprietos.

En medio del escándalo por la compra de propiedades que hasta ahora Adorni no puede explicar y por las que se le van acumulando presentaciones en los Tribunales, el funcionario tiene previsto presentarse el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados para realizar el informe de gestión de la Administración Nacional.

En tan solo 48 horas, plazo que comenzó el pasado jueves a las 09:00 de la mañana, los 19 bloques que contienen a los 257 diputados que conforman la Cámara presentaron 4.800 consultas para que responda el jefe de gabinete. En promedio, durante dos días, los diputados ingresaron en el sistema 100 preguntas por hora para que responda por escrito el funcionario a cargo de la administración del Ejecutivo.

El número de preguntas, que no son las únicas que deberá responder, es un récord desde que existe la figura de Jefe de Gabinete y realizan informes al Congreso. En las últimas tres presentaciones que hicieron sus antecesores en el Palacio Legislativo, los diputados presentaron 2.900, 4.000 y 3.300 consultas. En abril del 2025 cuando el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo que responder por el caso $Libra, su oficina recibió 4.000 preguntas.

Además de las consultas que recibió por escrito, Adorni deberá responder en el recinto los requerimientos de los legisladores que quieran sumarse, por lo que se espera que muchos de los cuestionamientos respecto de sus ingresos en general y sus propiedades en particular se concentren en el ambiente de la Cámara Baja.

Paro general de la CGT – Reforma laboral - Cámara de Diputados
Audiencia en la Cámara de Diputados (Foto: Tomas CUESTA / AFP)

En medio de la tormenta que atraviesa el Poder Ejecutivo por los cuestionamientos a los ingresos del Jefe de Gabinete, la jornada del 29 de abril también tendrá un condimento político de alto voltaje. Por lo menos así se espera que sea hasta ahora.

Luego de que Adorni anunciara que irá al Congreso, el Presidente de la Nación, Javier Milei, reposteó el video en X de la cuenta del funcionario en donde había un recorte del anuncio y escribió: “No me lo pierdo. Ahí estaré”. Esto fue leído como un apoyo de parte de la máxima autoridad del Ejecutivo al funcionario. Además, se espera que el Presidente no asista solo y se especula que también vaya la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Un acuerdo transversal

Pero así como cada uno de los bloques presentó sus preguntas, en el caso de los cuestionamientos al Jefe de Gabinete, desde algunos sectores están trabajando para establecer una estrategia conjunta.

“Ya tuvimos la experiencia de Francos en el Senado, no puede pasar lo mismo", explicó un diputado de la oposición que asegura haber enviado una buena cantidad de preguntas en relación a cuando el ex funcionario se ofendió y se retiró del recinto. “La intención es organizarnos con el fin de que Adorni tenga que responder todos los cuestionamientos. Para eso no hay que entrar en el juego de las provocaciones que seguro van a plantear los libertarios en el recinto con el fin de pudrirla. No tenemos que ser “cabeza de tacho” y tener una buena estrategia conjunta”, agregó.

El informe llegará con una demora de diez días y con una denuncia de parte de los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, al cuestionar su ausencia en el Congreso durante marzo, que se suma a las denuncias que afronta Manuel Adorni por el crecimiento patrimonial que muestra desde que llegó a la administración pública.

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