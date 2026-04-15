El PRO, en guardia alta: Macri hiperactivo, la preocupación por CABA y el diagnóstico sobre Javier Milei

Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Jorge Macri (Foto: GCBA)

Mauricio Macri tenía todo preparado para analizar junto al español Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez, la coyuntura política nacional y mundial. Esa conversación era el cierre planificado de la tradicional cena de la Fundación Pensar, que se realizó el lunes por la noche, pero problemas en la agenda del dirigente europeo modificaron los planes, y el ex presidente -finalmente- dialogó sobre IA con el divulgador científico Santiago Siri. Antes de empezar, dejó una definición: dijo que el país sufrió ya “demasiadas improvisaciones”.

El mensaje, en clave política y destinado sin menciones específicas al gobierno nacional, fue el puntapié de una semana de híper actividad para el líder del PRO, que coincide en días donde la administración libertaria es blanco de críticas por la microeconomía y el número de inflación que se conoció en las últimas horas, y también por los episodios de presunta corrupción que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Más allá del evento que organizó la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en La Rural, Macri acompañó este martes al presidente de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo, en un encuentro que se realizó en la sede de la calle Balcarce con dirigentes bonaerenses del Consejo Directivo y de la Asamblea, para ratificar las autoridades partidarias de la provincia de Buenos Aires.

Mauricio Macri y Cristian Ritondo (Jaime Olivos)

Según supo Infobae, el ex mandatario respaldó tanto al diputado como a Soledad Martínez, que dio un encendido discurso con críticas a la gestión de Axel Kicillof, como autoridades del partido. “Estamos para que las cosas mejoren, para recuperar la capacidad de soñar”, señaló. Y amplió: “Donde gobernamos, la gente vive mejor”.

En otro tramo del encuentro, ya sin la presencia de Macri, un grupo de intendentes relataron la delicada situación económica que atraviesa Buenos Aires.

Ritondo, por su lado, también apuntó contra Kicillof y planteó que “la Provincia, que concentra el 40% de la población, arrastra décadas de un modelo que profundizó la inseguridad, el deterioro educativo, la crisis sanitaria, la parálisis de infraestructura y la presión impositiva”.

”Si la provincia de Buenos Aires no cambia, la Argentina no va a poder cambiar”, afirmó, y fijó como objetivo “construir una alternativa sólida y ganadora para 2027”, afirmó.

Durante la jornada, además, se formalizó la designación de La diputada nacional María Florencia de Sensi como Secretaria General.

Mientras tanto, los principales armadores a nivel nacional de Macri, entre ellos el diputado nacional Fernando De Andreis y el funcionario porteño Ezequiel Sabor, ultiman los detalles de una visita a las provincias de Chaco y Corrientes, el próximo 17 de abril, para reunirse con los gobernadores -y aliados- Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, y también con militantes. En la previa, se trata de una actividad para comenzar a reconstruir el PRO pero que, además, cuenta con el guiño de un grupo de dirigentes radicales que no ve con malos ojos una reedición de la alianza Juntos por el Cambio.

El ex gobernador de Corrientes Gustavo Valdés será uno de los dirigentes que recibirá a Macri. “Nosotros somos aliados hace mucho tiempo, la UCR y el PRO en Corrientes; y no es la primera visita de Mauricio Macri, como presidente ha tenido nueve visitas y desde que dejó de serlo creo que esta es la tercera. Vamos a recibirlo como corresponde y seguramente se hablará de política, de la cuestión nacional y la cuestión provincial”, señaló a Infobae la semana pasada. Y enfatizó: “Para nosotros es un gusto recibir al expresidente de la nación del espacio que habíamos conformad; Mauricio Macri sin duda es el líder político de Juntos por el Cambio”.

Diagnóstico político y económico

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (Jaime Olivos)

Tres temas fueron denominador común durante la cena de Pensar en cada grupo de conversación: la estabilidad de la economía libertaria, los efectos de las denuncias contra Adorni y el avance de LLA en la ciudad de Buenos Aires. En este último punto, un importante dirigente del PRO fue más que gráfico ante Infobae: “Sin dudas, el principal desafío es retener la Ciudad, es nuestro bastión; más allá de Adorni, incluso más allá de Patricia (Bullrich), La Libertad Avanza es una marca fuerte en CABA, no hay que subestimar su fortaleza”.

Hay una preocupación real sobre los planes de los hermanos Milei en la ciudad de Buenos Aires, aunque la relación con la referente porteña Pilar Ramírez transite un tiempo de relativa calma y diálogo mutuo, inclusive también con el influyente Daniel Angelici, el empresario que controla varios resortes de poder en CABA. Esa estabilidad se puede romper si la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, insiste en su idea de arrebatarle el poder al PRO. Meses atrás, cerca de Jorge Macri planteaban como alternativa superadora un escenario donde sea el candidato de una alianza de partidos. Esa opción estaría descartada. Otros impulsan una candidatura del propio Mauricio Macri, aunque allegados al expresidente aseguran una y otra vez que “no va a ser candidato a nada”.

Jorge Macri, por las dudas, dejó en claro su posición el lunes por la noche en La Rural. “No vamos a frenar un proceso que ya está pasando, sino que estamos dispuestos a liderarlo con visión, método, equipo y decisión”, sostuvo. Y agregó: “Esta Ciudad se anima a repensarse, convoca a los mejores y nunca va a renunciar a ser ese faro de la Argentina posible. Vamos a defender la Ciudad de aquellos que creen que es mejor vivir de otra manera, más caótica, más desordenada, donde la persona no tiene tanta libertad”.

Manuel Adorni y Pilar Ramírez

Otros puntos de discusión interna es el rumbo económico a nivel nacional y la praxis política. “Con ese esquema de shock que estuvo muy bien los primeros dos años no alcanza. Hay ajustes para hacer en la política monetaria, ajustes para hacer en la política cambiaria y ajustes para hacer en la política de desarrollo”, planteó un exfuncionario a este medio.

Sin embargo, relativizó las críticas y diagnosticó: “No me dejo llevar tanto por la coyuntura. Creo que el gobierno hoy tiene todas las herramientas para revertir su situación. Tiene tiempo, tiene todavía altos niveles de respaldo, más allá de lo que haya caído en los últimos tres meses, tiene una macro sólida y no tiene adversario. Entonces, tiene herramientas para superar esta situación, si después no las resuelve es por que no tiene capacidad para hacerlo”.

En esta línea, otro dirigente analizó que el gobierno “tiene todo dado para tener fortaleza política, porque ganó la elección intermedia, construyó nuevas mayorías en el Congreso, no tiene líderes nacionales en la cancha y es fácil acordar con los gobernadores, la pregunta es por qué no lo hacen, es inentendible”. Y puso como ejemplo “el silencio y la inacción” ante las denuncias contra Adorni.