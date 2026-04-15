Política

El PRO, en guardia alta: Macri hiperactivo, la preocupación por CABA y el diagnóstico sobre Javier Milei

El ex presidente fue el orador principal, el lunes por la noche, de la cena de la Fundación Pensar. Ayer habló con dirigentes bonaerenses y prepara una recorrida por Chaco y Corrientes. El caso Adorni, la economía y la pelea porteña

Guardar
Cena Fundación Pensar 2026
Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Jorge Macri (Foto: GCBA)

Mauricio Macri tenía todo preparado para analizar junto al español Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez, la coyuntura política nacional y mundial. Esa conversación era el cierre planificado de la tradicional cena de la Fundación Pensar, que se realizó el lunes por la noche, pero problemas en la agenda del dirigente europeo modificaron los planes, y el ex presidente -finalmente- dialogó sobre IA con el divulgador científico Santiago Siri. Antes de empezar, dejó una definición: dijo que el país sufrió ya “demasiadas improvisaciones”.

El mensaje, en clave política y destinado sin menciones específicas al gobierno nacional, fue el puntapié de una semana de híper actividad para el líder del PRO, que coincide en días donde la administración libertaria es blanco de críticas por la microeconomía y el número de inflación que se conoció en las últimas horas, y también por los episodios de presunta corrupción que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Más allá del evento que organizó la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en La Rural, Macri acompañó este martes al presidente de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo, en un encuentro que se realizó en la sede de la calle Balcarce con dirigentes bonaerenses del Consejo Directivo y de la Asamblea, para ratificar las autoridades partidarias de la provincia de Buenos Aires.

Cena Fundacion Pensar
Mauricio Macri y Cristian Ritondo (Jaime Olivos)

Según supo Infobae, el ex mandatario respaldó tanto al diputado como a Soledad Martínez, que dio un encendido discurso con críticas a la gestión de Axel Kicillof, como autoridades del partido. “Estamos para que las cosas mejoren, para recuperar la capacidad de soñar”, señaló. Y amplió: “Donde gobernamos, la gente vive mejor”.

En otro tramo del encuentro, ya sin la presencia de Macri, un grupo de intendentes relataron la delicada situación económica que atraviesa Buenos Aires.

Ritondo, por su lado, también apuntó contra Kicillof y planteó que “la Provincia, que concentra el 40% de la población, arrastra décadas de un modelo que profundizó la inseguridad, el deterioro educativo, la crisis sanitaria, la parálisis de infraestructura y la presión impositiva”.

Mauricio Macri PRO

”Si la provincia de Buenos Aires no cambia, la Argentina no va a poder cambiar”, afirmó, y fijó como objetivo “construir una alternativa sólida y ganadora para 2027”, afirmó.

Durante la jornada, además, se formalizó la designación de La diputada nacional María Florencia de Sensi como Secretaria General.

Mientras tanto, los principales armadores a nivel nacional de Macri, entre ellos el diputado nacional Fernando De Andreis y el funcionario porteño Ezequiel Sabor, ultiman los detalles de una visita a las provincias de Chaco y Corrientes, el próximo 17 de abril, para reunirse con los gobernadores -y aliados- Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, y también con militantes. En la previa, se trata de una actividad para comenzar a reconstruir el PRO pero que, además, cuenta con el guiño de un grupo de dirigentes radicales que no ve con malos ojos una reedición de la alianza Juntos por el Cambio.

El ex gobernador de Corrientes Gustavo Valdés será uno de los dirigentes que recibirá a Macri. “Nosotros somos aliados hace mucho tiempo, la UCR y el PRO en Corrientes; y no es la primera visita de Mauricio Macri, como presidente ha tenido nueve visitas y desde que dejó de serlo creo que esta es la tercera. Vamos a recibirlo como corresponde y seguramente se hablará de política, de la cuestión nacional y la cuestión provincial”, señaló a Infobae la semana pasada. Y enfatizó: “Para nosotros es un gusto recibir al expresidente de la nación del espacio que habíamos conformad; Mauricio Macri sin duda es el líder político de Juntos por el Cambio”.

Diagnóstico político y económico

Cena Fundacion Pensar
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (Jaime Olivos)

Tres temas fueron denominador común durante la cena de Pensar en cada grupo de conversación: la estabilidad de la economía libertaria, los efectos de las denuncias contra Adorni y el avance de LLA en la ciudad de Buenos Aires. En este último punto, un importante dirigente del PRO fue más que gráfico ante Infobae: “Sin dudas, el principal desafío es retener la Ciudad, es nuestro bastión; más allá de Adorni, incluso más allá de Patricia (Bullrich), La Libertad Avanza es una marca fuerte en CABA, no hay que subestimar su fortaleza”.

Hay una preocupación real sobre los planes de los hermanos Milei en la ciudad de Buenos Aires, aunque la relación con la referente porteña Pilar Ramírez transite un tiempo de relativa calma y diálogo mutuo, inclusive también con el influyente Daniel Angelici, el empresario que controla varios resortes de poder en CABA. Esa estabilidad se puede romper si la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, insiste en su idea de arrebatarle el poder al PRO. Meses atrás, cerca de Jorge Macri planteaban como alternativa superadora un escenario donde sea el candidato de una alianza de partidos. Esa opción estaría descartada. Otros impulsan una candidatura del propio Mauricio Macri, aunque allegados al expresidente aseguran una y otra vez que “no va a ser candidato a nada”.

Jorge Macri, por las dudas, dejó en claro su posición el lunes por la noche en La Rural. “No vamos a frenar un proceso que ya está pasando, sino que estamos dispuestos a liderarlo con visión, método, equipo y decisión”, sostuvo. Y agregó: “Esta Ciudad se anima a repensarse, convoca a los mejores y nunca va a renunciar a ser ese faro de la Argentina posible. Vamos a defender la Ciudad de aquellos que creen que es mejor vivir de otra manera, más caótica, más desordenada, donde la persona no tiene tanta libertad”.

Manuel Adorni y Pilar Ramírez
Manuel Adorni y Pilar Ramírez

Otros puntos de discusión interna es el rumbo económico a nivel nacional y la praxis política. “Con ese esquema de shock que estuvo muy bien los primeros dos años no alcanza. Hay ajustes para hacer en la política monetaria, ajustes para hacer en la política cambiaria y ajustes para hacer en la política de desarrollo”, planteó un exfuncionario a este medio.

Sin embargo, relativizó las críticas y diagnosticó: “No me dejo llevar tanto por la coyuntura. Creo que el gobierno hoy tiene todas las herramientas para revertir su situación. Tiene tiempo, tiene todavía altos niveles de respaldo, más allá de lo que haya caído en los últimos tres meses, tiene una macro sólida y no tiene adversario. Entonces, tiene herramientas para superar esta situación, si después no las resuelve es por que no tiene capacidad para hacerlo”.

En esta línea, otro dirigente analizó que el gobierno “tiene todo dado para tener fortaleza política, porque ganó la elección intermedia, construyó nuevas mayorías en el Congreso, no tiene líderes nacionales en la cancha y es fácil acordar con los gobernadores, la pregunta es por qué no lo hacen, es inentendible”. Y puso como ejemplo “el silencio y la inacción” ante las denuncias contra Adorni.

Temas Relacionados

PROCiudad de Buenos AiresEconomía ArgentinaRenovación PolíticaMauricio MacriJavier MileiChacoCorrientesÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno oficializó la designación de Leonardo Szuchet como nuevo Subsecretario de Derechos Humanos

El funcionario reemplaza a Joaquín Mogaburu y refuerza la orientación del Ministerio de Justicia en materia de derechos humanos. Leonardo Szuchet se ajusta a la línea de “memoria completa” impulsada por el Gobierno

El Gobierno oficializó la designación de Leonardo Szuchet como nuevo Subsecretario de Derechos Humanos

Las señales de un peronismo activo: un acto en Parque Norte y el rol de Quintela en la interna atomizada

El espacio que empujan Tolosa Paz y Guillermo Michel se presentará en sociedad el 1 de mayo en CABA. El gobernador riojano aparece como punto de conexión frente a una oposición desordenada

Las señales de un peronismo activo: un acto en Parque Norte y el rol de Quintela en la interna atomizada

Diputados de Provincias Unidas impulsan un nuevo proyecto de Ficha Limpia y buscan reflotar el debate

La iniciativa, que impide a los condenados por delitos graves presentarse como candidatos a cargos electivos, la promovió Gisela Scaglia, cercana al gobernador Maximiliano Pullaro

Diputados de Provincias Unidas impulsan un nuevo proyecto de Ficha Limpia y buscan reflotar el debate

Propiedad privada: sin previsión de dictamen, continuarán hoy las exposiciones en el Senado

Hay más de 20 disertantes anotados para el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General de la Cámara alta. Reunión desde las 15

Propiedad privada: sin previsión de dictamen, continuarán hoy las exposiciones en el Senado

Manuel Adorni trabaja en el informe de gestión y analiza los tiempos para su regreso a las conferencias

El jefe de Gabinete designó dos equipos, uno judicial y otro de gestión, para abordar las 4800 preguntas que deberá responder el 29 de abril en Diputados. La asistencia de Javier Milei y las posibilidades del retorno al contacto con la prensa

Manuel Adorni trabaja en el informe de gestión y analiza los tiempos para su regreso a las conferencias
DEPORTES
La ausencia de su padre Dennis Rodman la marcó, su brillo obligó a un cambio de reglas y es la futbolista mejor pagada del mundo

La ausencia de su padre Dennis Rodman la marcó, su brillo obligó a un cambio de reglas y es la futbolista mejor pagada del mundo

Tiene 14 años, le dicen “el Caniggia del ajedrez”, juega al hockey y al fútbol, y acecha a Faustino Oro e Ilan Schnaider en el ranking

Estallaron los memes tras la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River

9 frases de Úbeda tras la goleada al Barcelona: del Boca perfecto en la Libertadores a la lesión de Marchesín y el Súper con River

El gesto de Paredes con Marchesín tras su grave lesión en el triunfo de Boca y su mensaje de cara al clásico ante River

TELESHOW
Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Jimena Barón mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo y controló cómo viaja solo en subte

La insólita confesión de Valentina Márquez, telonera de Ricky Martin en Córdoba: “Ni siquiera vi el show de él”

Cinthia Fernández sobre su rol en el caso Ángel: “¿Todos los boludos que me criticaron son dueños de la moral?”

Así fue el ingreso de Fabio Agostini, el explosivo mediático de La Casa de los Famosos, en el intercambio con Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Trump intensificó sus críticas contra la OTAN: “No estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro”

Trump intensificó sus críticas contra la OTAN: “No estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro”

EN VIVO: El FMI advirtió que la guerra contra Irán podría llevar a la economía mundial al borde de la recesión

Estados Unidos anunció el bloqueo total de los puertos iraníes y aseguró haber paralizado “por completo” su comercio marítimo

Científicos buscan frenar un trastorno genético que debilita los músculos: las terapias en desarrollo

Las dos caras de Michael Jackson: una película que puede recaudar mil millones de dólares convive con nuevos juicios y acusaciones