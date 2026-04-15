Manuel Adorni trabaja en el informe de gestión y analiza los tiempos para su regreso a las conferencias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente en la jura diputados electos en el Congreso (Maximiliano Luna)

A quince días de la fecha establecida, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prepara el informe de gestión que brindará, por primera vez, el miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados. Según supo Infobae, para la tarea dispuso dos equipos diferenciados por temáticas, uno que se encarga de las inquietudes propias de la gestión y otro que aborda las dudas en materia judicial en función de las más de 4800 preguntas que elevaron los distintos bloques opositores.

Luego de un tendal de gestos del propio presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para ratificarlo en su cargo a raíz de la investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario muestra hiperactividad en funciones y se alista para hacer frente al compromiso con el Congreso establecido por la Constitución Nacional.

“Los equipos están trabajando. Él deberá ajustar el tono del discurso e imprimirle su impronta”, revelaron a este medio desde su entorno. Lo cierto es que el ministro coordinador iniciará con una exposición de 45 minutos, en la que hará mención al desarrollo de gestión, y deberá definir, por estos días, si prefiere dotarla de mayor determinación o por el contrario, lo hará con una tonalidad menos confrontativa.

En el mientras tanto, el equipo de gestión a cargo del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien tiene bajo su estructura a la subsecretaría de Enlace Parlamentario articula con los nueve ministerios para evacular las inquietudes presentadas por las bancadas. Del récord de casi 5 mil preguntas parecen haber quedado reducidas en 2100, entre repeticiones y similitudes, de las cuales el Ministerio de Economía y el de Capital Humano se reparten el grueso de las mismas.

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la quinta de Olivos

Luego de la instancia de recopilación, y la posterior repartija por áreas y temáticas, los enlaces de cada ministerio harán una evulación técnica que pasará por una instancia de validación política para luego volver a enviarlas al equipo de Jefatura de Gabinete a cargo de la revisión final.

Asimismo, la mesa judicial compuesta por un equipo de abogados, de la que forma parte el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia, se diseñó con intención de abordar las inquietudes que giran en torno a las causas judiciales que involucran a varios funcionarios.

De esta forma, los designados deberán atender las dudas presentadas que se desprendan de la causa $Libra, luego de la difunsión de la criptomoneda a cargo del propio Milei; pero también de ANDIS, que analiza presuntas maniobras de corrupción, y que menciona a la menor de los Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y de la investigación abierta por la adquisión de propiedades y viajes del ministro coordinador.

El miércoles 29 de abril, el funcionario cuyo nombre figura en la primera plana de los principales medios de comunicación espera presentarse en el Congreso Nacional para brindar su primer informe de gestión. Una importante fuente reconfirmó a Infobae la asistencia del presidente Javier Milei, quien tiene previsto seguir la sesión desde uno de los palcos. También se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Manuel Adorni y Diego Santilli en el Congreso de la Nación

Una importante voz involucrada reveló que esa misma jornada montarán un equipo que se ubicará en alguno de los salones del Congreso integrado por responsables de cada cartera con intención de auxiliar a Adorni en caso de que surjan preguntsa que no fueron previamente elaboradas. “Es una práctica habitual”, destacaban en el oficialismo.

Con varios intentos por correr de escena la polémica abierta por los viajes y las propiedas del exvocero, en Casa Rosada intensifican esfuerzos para retomar la agenda de gestión y cargan de actividades al funcionario que estudia la fecha de su regreso a las conferencias de prensa. En uno de los despachos de Barcarce 50 admitieron ante este medio que los integrantes de la mesa política discuten si debiera ser antes o después del informe de gestión, aunque cerca del jefe de Gabinete se inclinan a hacerlo pasado el 29 de abril de este mes.

En las últimas horas, fue el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien anticipó que el informe que protagonizará el jefe de Gabinete “va a ser picante”. “Compren pochoclos”, ironizó al tiempo que definidió al funcionario tras sostener que las acusaciones en su contra persiguen una lógica de confrontación y deslegitimación.