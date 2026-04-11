Política

Javier Milei analiza viajar a los Estados Unidos para el 4 de julio: las opciones que maneja el Gobierno

El mandatario nacional ya tiene en agenda compartir con Benjamin Netanyahu los festejos por el Día de la Independencia del país hebreo y quiere estar en Washington para hacer lo propio con Donald Trump en unos meses

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El mandatario nacional podría volver a encontrarse con Donald Trump (REUTERS/Al Drago)
El mandatario nacional podría volver a encontrarse con Donald Trump (REUTERS/Al Drago)

Si no hay cambios de último momento como consecuencia de la guerra en la región, el presidente Javier Milei se convertirá a finales de este mes en el primer mandatario extranjero en participar activamente de los festejos por el Día de la Independencia de Israel, algo que podría repetir el próximo 4 de julio, si asiste a un evento que estaría organizando Donald Trump para celebrar la fecha patria de los Estados Unidos.

Con un contexto local complejo por las acusaciones contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y un Gobierno enfocado en recuperar el control de la agenda, el líder libertario continúa en paralelo con la agenda internacional y reafirmará así la posición geopolítica adoptada por su administración.

Por un lado, el 21 de abril tiene previsto viajar a Tel Aviv con motivo del Yom Ha’atzmaut (como se conoce en hebreo a la ceremonia nacional) y junto al primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, encabezarán el tradicional encendido de antorchas.

Tal como anticipó este medio, nunca antes en la historia este acto fue realizado por una autoridad no israelí, por lo que Milei se convertiría en el único en haberlo hecho, si es que el viaje no se suspende por la inestabilidad que se vive actualmente en Medio Oriente, debido a los ataques de Irán contra este territorio.

Milei se reunió con Netanyahu en Estados Unidos
Milei volverá a ver a Netanyahu

“Por ahora todo sigue como estaba previsto y la actividad está en pie, pero los expertos en seguridad son los que van a tener la última palabra y esto cambia constantemente, es día a día. Si no ocurre nada extraordinario, va a ir”, sostuvo una fuente de Casa Rosada.

Asimismo, el mandatario también tiene intenciones de ser parte de las celebraciones, en este caso por los 250 años de la independencia de su otro aliado global, los Estados Unidos, que se llevarán adelante el 4 de julio.

Originalmente, según detallaron a Infobae distintas fuentes oficiales, la idea que se había barajado era que el Presidente viajara a Nueva York para asistir durante esa fecha a la regata “Sail 250″, a la que fueron invitadas autoridades y navíos militares de diferentes naciones amigas de Washington.

De hecho, como también adelantó Infobae, en ese evento estará la Fragata Libertad, en su calidad de embajadora honorífica de la Argentina, y una de las posibilidades era que el mandatario visitara el buque escuela.

Es por este motivo en especial que la Armada decidió que, en el marco del 54° Viaje de Instrucción, el barco haga escala en cinco puertos norteamericanos: del 28 de mayo al 1 de junio estará en New Orleans; del 19 al 24 de junio, amarrará en Norfolk; del 25 de junio al 1 de julio, visitará Baltimore; del 4 al 8 de julio permanecerá en Nueva York, y del 11 al 16 de julio se quedará en Boston.

La Fragata Libertad viajará a los Estados Unidos por los 250 años de la independencia de ese país (Maximiliano Luna)
La Fragata Libertad viajará a los Estados Unidos por los 250 años de la independencia de ese país (Maximiliano Luna)

Debido a que todavía faltan casi tres meses para que eso suceda, el Presidente aún no terminó de definir su agenda y, aunque en la cúpula militar siguen esperando que esto ocurra, la posibilidad de que Milei recorriera la Fragata Libertad en medio de las celebraciones de la independencia estadounidense no está confirmada.

El mandatario iba a encabezar el acto de zarpada del buque este sábado, pero finalmente suspedió su presencia y solamente habrá autoridades de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa.

Es que, según pudo saber este medio, Donald Trump estaría organizando un evento especial en Washington por el 4 de julio al cual, si se concreta, sería invitado el líder libertario, por lo que se trata de una actividad mucho más tentadora para el argentino.

Si esa propuesta avanza, podría ser la segunda vez que Milei visite la Casa Blanca, luego del encuentro que mantuvo el 14 de octubre del 2025, cuando fue recibido por el republicano en plenas negociaciones del acuerdo comercial que se firmó posteriormente.

La primera vez que los dos se vieron personalmente fue en febrero de 2024, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, cuando Trump todavía no había ganado las elecciones en su país.

Milei podría viajar nuevamente a los Estados Unidos (REUTERS/Jonathan Ernst)
Milei podría viajar nuevamente a los Estados Unidos (REUTERS/Jonathan Ernst)

Se trató de un encuentro informal, en los apartados del salón donde se realizó el evento de derecha, donde ambos se saludaron afectuamente y comenzaron a mostrar la sintonía ideológica que luego se ratificó.

En tanto, la reunión más reciente que protagonizaron fue en marzo de 2026, durante la cumbre denominada “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas), celebrada en Miami, Florida, y a la que asistieron varios presidentes de la región.

En ese contexto, ambos líderes compartieron escenario y mantuvieron un intercambio directo, consolidando la sintonía política y el vínculo personal, en un contexto, además, en el que la Casa Blanca busca reducir la infliencia de China en el continente.

Además, en otro gesto de cercanía, la Argentina se adhirió recientemente a la Junta de Paz que impulsó Trump para intervenir en diferentes conflictos globales como, por ejemplo, la guerra en Medio Oriente, que esta semana tuvo un alto al fuego acordado entre Irán y Estados Unidos.

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