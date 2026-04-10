La Libertad Avanza dio otro paso en su plan para instalar el debate de la Boleta Única en Buenos Aires

Buena parte de los integrantes de los bloques legislativos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se reunieron este viernes con la Directora Nacional, María Luz Landívar, quien llevó adelante una capacitación dirigida a legisladores para defender la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones del año que viene a cargos provinciales, tal como ya funciona a nivel nacional.

Los libertarios buscarán arriar la agenda de la BUP durante todo este año, tras su aplicación a nivel nacional el año pasado. Sin embargo, para cambiar el modelo de votación a gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares, las modificaciones deberán pasar por la Legislatura bonaerense, donde La Libertad Avanza es segunda minoría en Diputados y primera minoría en el Senado, donde el peronismo tiene quórum propio.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Carlos Curestis, dijo: “En octubre tuvimos un resultado muy positivo, un 95% de las personas que han ido a votar se han vuelto muy contentos por el resultado, por lo rápido que fue, por la transparencia y a nosotros nos parece que para la provincia de Buenos Aires, por lo que está transitando, es algo que lo necesitan todos los bonaerenses”.

Aunque el bloque reconoció que no dispone de un cálculo exacto sobre el ahorro para las finanzas bonaerenses, subrayó que la comparación con otras provincias resulta compleja. Señalaron: “El tema es que es difícil buscar un número, porque no hay una comparativa con la provincia de Buenos Aires, por eso también dentro de la charla que tuvimos con la directora mencionamos bastante en los comparativos lo que está funcionando en nuestras provincias”.

Por su parte, el diputado y uno de los vicepresidentes de la Cámara baja provincial, Juan Osaba remarcó el avance de la BUP en otras jurisdicciones del país y agregó: “Nosotros tenemos ya nueve provincias que están teniendo un sistema o único papel o electrónico, incluso algunas yendo del electrónico al papel de nuevo para el único y esto es un avance que arrancó hace ya en otras provincias, incluso 15 años, pero en otras están apareciendo ahora y nosotros pensamos que la provincia de Buenos Aires tiene un peso central en este proceso”.

Juan Osaba y los senadores Carlos Curestis y Luciano Olivera

Los referentes de La Libertad Avanza destacaron la importancia de que el debate sobre la BUP trascienda el plano económico. Manifestaron que los legisladores deben considerar que la decisión no puede fundarse exclusivamente en aspectos financieros, sino que implica una modernización del sistema y otorga a los bonaerenses una mejor oportunidad de ejercer el voto. Ante la consulta de cómo buscarán los votos del resto de las bancadas, Curestis sotuvo: “Los legisladores tienen que entender, de repente que esta es una decisión que tienen que ser conscientes, que no puede ser por una cuestión ni económica, sino que tiene que ser modernizarse, para decirlo así, y darle a los bonaerenses, como ellos dicen, esa oportunidad de votar correctamente”.

“Nosotros tenemos un acompañamiento, no llegamos al número, pero entendemos que cuando esto se trate de una comisión, donde vamos a explicar los beneficios que tienen los bonaerenses, ellos tendrían que aceptar y acompañar”. Para ello, como contó Infobae, los legisladores que responden al diputado nacional, Sebastián Pareja, pidieron presidir la comisión de Reforma Política en ambas cámaras. Una comisión que, durante el anterior período, fue presidida por el radicalismo. Hoy LLA es el bloque opositor al peronismo con mayor cantidad de legisladores.

El legislador también se refirió al papel del gobernador en la toma de decisiones e indicó: “Me parece que esas decisiones las tiene el gobernador. Como las otras provincias las están evaluando y no tuvieron ninguna objeción, al contrario, están convencidos de utilizarlas”.

Carlos Bianco con la Constitución bonaerense en la mano

Esta semana, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, volvió a enfatizar el rechazo a la Boleta Única en Papel y defendió el tradicional sistema de votación. También le dijo a los libertarios que “vayan a leer la Constitución”, ante el reclamo de que el Ejecutivo bonaerense paralizaba la discusión de la BUP. “Nosotros no podemos modificar el sistema electoral como gobierno de la provincia de Buenos Aires. No sé quién en particular de La Libertad Avanza —dijo que el peronismo cajoneaba la BUP—, pero le podemos regalar una Constitución, que la lea, que después presente un proyecto en la Legislatura y lo discuta donde corresponde”, se defendió Bianco.

Sin embargo, desde el bloque libertario, admitieron que la transición a la BUP podría llevarse a cabo en distintas etapas.

En la jornada de este viernes hubo algunas ausencias. Entre ellas las de los diputados que integran Las Fuerzas del Cielo y responden a Santiago Caputo; se trata de Agustín Romo -que además es el jefe de la bancada- y Nahuel Sotelo. Este medio dio cuenta de la tensión que sobrevuela en la bancada libertaria en la Cámara de Diputados bonaerense. El encuentro de este viernes fue motorizado por el presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja.