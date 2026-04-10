Política

La Libertad Avanza dio otro paso en su plan para instalar el debate de la Boleta Única en Buenos Aires

Diputados y senadores convocaron a la Directora Nacional Electoral a dar una capacitación para que defiendan el uso de la BUP para las elecciones del año que viene en territorio bonaerense. El peronismo toma distancia de la jugada y los libertarios están lejos de conseguir los votos

Guardar
Diputados y senadores de La Libertad Avanza en PBA
La Libertad Avanza dio otro paso en su plan para instalar el debate de la Boleta Única en Buenos Aires

Buena parte de los integrantes de los bloques legislativos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se reunieron este viernes con la Directora Nacional, María Luz Landívar, quien llevó adelante una capacitación dirigida a legisladores para defender la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones del año que viene a cargos provinciales, tal como ya funciona a nivel nacional.

Los libertarios buscarán arriar la agenda de la BUP durante todo este año, tras su aplicación a nivel nacional el año pasado. Sin embargo, para cambiar el modelo de votación a gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares, las modificaciones deberán pasar por la Legislatura bonaerense, donde La Libertad Avanza es segunda minoría en Diputados y primera minoría en el Senado, donde el peronismo tiene quórum propio.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Carlos Curestis, dijo: “En octubre tuvimos un resultado muy positivo, un 95% de las personas que han ido a votar se han vuelto muy contentos por el resultado, por lo rápido que fue, por la transparencia y a nosotros nos parece que para la provincia de Buenos Aires, por lo que está transitando, es algo que lo necesitan todos los bonaerenses”.

Aunque el bloque reconoció que no dispone de un cálculo exacto sobre el ahorro para las finanzas bonaerenses, subrayó que la comparación con otras provincias resulta compleja. Señalaron: “El tema es que es difícil buscar un número, porque no hay una comparativa con la provincia de Buenos Aires, por eso también dentro de la charla que tuvimos con la directora mencionamos bastante en los comparativos lo que está funcionando en nuestras provincias”.

Por su parte, el diputado y uno de los vicepresidentes de la Cámara baja provincial, Juan Osaba remarcó el avance de la BUP en otras jurisdicciones del país y agregó: “Nosotros tenemos ya nueve provincias que están teniendo un sistema o único papel o electrónico, incluso algunas yendo del electrónico al papel de nuevo para el único y esto es un avance que arrancó hace ya en otras provincias, incluso 15 años, pero en otras están apareciendo ahora y nosotros pensamos que la provincia de Buenos Aires tiene un peso central en este proceso”.

Diputados y senadores de La Libertad Avanza en PBA
Juan Osaba y los senadores Carlos Curestis y Luciano Olivera

Los referentes de La Libertad Avanza destacaron la importancia de que el debate sobre la BUP trascienda el plano económico. Manifestaron que los legisladores deben considerar que la decisión no puede fundarse exclusivamente en aspectos financieros, sino que implica una modernización del sistema y otorga a los bonaerenses una mejor oportunidad de ejercer el voto. Ante la consulta de cómo buscarán los votos del resto de las bancadas, Curestis sotuvo: “Los legisladores tienen que entender, de repente que esta es una decisión que tienen que ser conscientes, que no puede ser por una cuestión ni económica, sino que tiene que ser modernizarse, para decirlo así, y darle a los bonaerenses, como ellos dicen, esa oportunidad de votar correctamente”.

“Nosotros tenemos un acompañamiento, no llegamos al número, pero entendemos que cuando esto se trate de una comisión, donde vamos a explicar los beneficios que tienen los bonaerenses, ellos tendrían que aceptar y acompañar”. Para ello, como contó Infobae, los legisladores que responden al diputado nacional, Sebastián Pareja, pidieron presidir la comisión de Reforma Política en ambas cámaras. Una comisión que, durante el anterior período, fue presidida por el radicalismo. Hoy LLA es el bloque opositor al peronismo con mayor cantidad de legisladores.

El legislador también se refirió al papel del gobernador en la toma de decisiones e indicó: “Me parece que esas decisiones las tiene el gobernador. Como las otras provincias las están evaluando y no tuvieron ninguna objeción, al contrario, están convencidos de utilizarlas”.

Carlos Bianco leyó la Constitución bonaerense y le pidió al kirchnerismo que respete las leyes
Carlos Bianco con la Constitución bonaerense en la mano

Esta semana, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, volvió a enfatizar el rechazo a la Boleta Única en Papel y defendió el tradicional sistema de votación. También le dijo a los libertarios que “vayan a leer la Constitución”, ante el reclamo de que el Ejecutivo bonaerense paralizaba la discusión de la BUP. “Nosotros no podemos modificar el sistema electoral como gobierno de la provincia de Buenos Aires. No sé quién en particular de La Libertad Avanza —dijo que el peronismo cajoneaba la BUP—, pero le podemos regalar una Constitución, que la lea, que después presente un proyecto en la Legislatura y lo discuta donde corresponde”, se defendió Bianco.

Sin embargo, desde el bloque libertario, admitieron que la transición a la BUP podría llevarse a cabo en distintas etapas.

En la jornada de este viernes hubo algunas ausencias. Entre ellas las de los diputados que integran Las Fuerzas del Cielo y responden a Santiago Caputo; se trata de Agustín Romo -que además es el jefe de la bancada- y Nahuel Sotelo. Este medio dio cuenta de la tensión que sobrevuela en la bancada libertaria en la Cámara de Diputados bonaerense. El encuentro de este viernes fue motorizado por el presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaBuenos AiresReforma PolíticaSistemas ElectoralesCarlos CurestisMaría Luz LandívarJuan OsabaElecciones 2027Provincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Guiño para el Gobierno: el juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación

Una jueza federal resolvió quitarle la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo y dárselo al fuero Contencioso Administrativo Federal. Era lo que quería la Casa Rosada, que ahora confía en que se revierta la decisión de suspender 83 artículos de la norma

Guiño para el Gobierno: el juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación

Patricia Bullrich habló sobre las denuncias que pesan sobre Manuel Adorni: pidió respetar “el principio de inocencia”

La senadora nacional recordó que el jefe de Gabinete “recién arranca en la política” y “no tiene el cuero tan duro” para aguantar determinadas situaciones

Patricia Bullrich habló sobre las denuncias que pesan sobre Manuel Adorni: pidió respetar “el principio de inocencia”

Los motivos que alega el Gobierno para explicar los cambios en la comunicación de Javier Milei

El Presidente retomó la ofensiva contra los medios y, por el contrario, hizo referencia a la situación económica al hablar de “meses duros”. El pedido de “paciencia” y el mensaje a la sociedad

Los motivos que alega el Gobierno para explicar los cambios en la comunicación de Javier Milei

Sobreseyeron a una mujer mapuche acusada de usurpar un predio privado en Río Negro

La Justicia no encontró elementos para condenar a la única imputada de la causa por presunta usurpación. En el fallo, el Juez aseguró que no pudo acreditar el despojo del predio en conflicto por ausencia de límites claros

Sobreseyeron a una mujer mapuche acusada de usurpar un predio privado en Río Negro

EEUU celebró que Argentina declarara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsara del país al representante de Irán

Lo hizo a través de un mensaje en redes sociales de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que fue replicado y traducido por la embajada del país norteamericano en Buenos Aires

EEUU celebró que Argentina declarara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsara del país al representante de Irán
DEPORTES
Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y formaciones

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y formaciones

Gastón Edul apareció con un ojo morado y dio detalles de su entrenamiento para La Velada del Año: “En España no me tienen fe”

El video de Edinson Cavani que ilusiona a Boca Juniors con su regreso a las canchas: “Sé que voy a renacer”

Un campeón del mundo volvió a jugar tras cuatro meses de ausencia: la enorme ovación de la hinchada rival cuando ingresó

Ramón Díaz reapareció en el estadio de Platense: del contundente apoyo a Coudet a una frase alentadora sobre su futuro

TELESHOW
Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

Gaspar Benegas analizó el fenómeno ricotero: “El Indio no está y la gente igual se emociona como en ninguna otra banda”

Florencia de la V agradeció su nominación al Martín Fierro de la Moda 2026: "Más de 500 looks utilicé"

Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

La desopilante imitación que Marta Fort hizo de su padre: “¡Mamá, cortaste toda la looooz"

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Nory Flores, la voz de Los Hermanos Flores, sorprendió en pleno vuelo rumbo a Coachella 2026

Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Qué cambios sufrirá el cuerpo de los astronautas de Artemis II tras regresar a la Tierra

Comienza Coachella, un festival de música convertido en pasarela de moda y laboratorio de tendencias