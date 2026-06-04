Política

Milei festejó la aprobación de los 74 pliegos: “Es el inicio de la reconstrucción de la Justicia”

El Presidente dijo que lo ocurrido en el Senado “es un verdadero hito”. También celebró el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ninguno hizo alusión al pliego de Michelli

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Javier Milei junto a Juan Bautista Mahiques (REUTERS)
Javier Milei junto a Juan Bautista Mahiques (REUTERS)

Javier Milei festejó la aprobación de los 74 pliegos judiciales en el Senado y, aunque no hizo alusión a María Verónica Michelli, la candidata que la Casa Rosada quiso vetar, el Presidente afirmó que lo ocurrido hoy “es un verdadero hito” y que es “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”.

En ese marco, el primero en destacar la aprobación de las vacantes para el Poder Judicial fue el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien afirmó: “Gracias Presidente @JMilei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto posible”.

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“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”, agregó.

Y completó: “Un reconocimiento especial al Secretario de Justicia, Santiago Viola, por su enorme labor y compromiso para lograrlo. Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”.

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Pese a la celebración del Poder Ejecutivo, lo cierto es que la sesión en el Senado estuvo marcado por la tensión política que escaló apenas se dio el quórum. Es que en la reunión de labor parlamentaria estaba acordado que se presenten 50 pliegos, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones.

Sin embargo, cuando comenzó el debate, el oficialismo llevó al recinto 70 nombramientos de jueces y esto despertó la furia del peronismo y algunos aliados, que ya venían descontentos por los manejos con algunas leyes en la Cámara alta. Ante esto, y con una sesión que tuvo riesgo de caerse, se llamó a un cuarto intermedio en el que se reunieron los jefes de bloque. Al regresar, Patricia Bullrich anunció que había acuerdo con dos tercios de los presentes para incluir 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli. Victoria de la oposición.

Mujer con cabello castaño largo, blazer crema y blusa de encaje blanco, hablando en un micrófono con el logo "Senado Argentina" en un fondo azul.
María Verónica Michelli (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de un debate corto, la votación se dividió en cinco y todos los pliegos fueron aprobados, algunos con más apoyos que otros.

Además, se decidió votar por separado el pliego de Michelli después de que la semana pasada la Casa Rosada bajó la orden de quitar el pliego de los que se iban a debatir en el Senado, pero Patricia Bullrich sorprendió con un desplante a esa decisión y anunció que no lo iba a hacer. Finalmente, la Cámara Alta aprobó su candidatura con 44 votos a favor y 18 en contra.

En esa línea, el pliego de Michelli ingresó al Senado el pasado 30 de marzo de 2026 después de las iniciativas que impulsó el Poder Ejecutivo para llenar los cargos vacantes en el Poder Judicial. Siguiendo la línea de tiempo, el 13 de mayo la candidata expuso ante la Comisión de Acuerdos en la audiencia pública convocada para analizar su postulación y obtuvo dictamen con nueve firmas favorables de senadores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y algunos bloques provinciales, sobre un total de 14 miembros presentes.

La trayectoria de Michelli en el Poder Judicial se extiende desde el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Pasó por distintas funciones hasta convertirse en secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que ocupa desde el 12 de agosto de 2009.

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