Política

Discusión por la Boleta Única: el gobierno de Kicillof cruzó a los libertarios y les recomendó leer la Constitución

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, planteó que el tema electoral “es algo que se tiene que discutir en la Legislatura” y sostuvo que el Gobierno “no entiende la cuestión de la independencia de poderes”. En las últimas horas Sebastián Pareja expresó que el peronismo “cajonea” en la discusión de la BUP

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Axel Kicillof y Carlos Bianco sentados en una mesa con micrófonos. De fondo, un muro azul con el logo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, escolta a Kicillof. El gobierno PBA toma distancia de la discusión por la Boleta Única de Papel

En la antesala del año electoral, la discusión por el modo de votación en la provincia de Buenos Aires empezó a ganar terreno en la conversación política. Mientras el gobierno de Axel Kicillof, viene planteando que este año se deberían hacer modificaciones a la ley electoral de la provincia para no repetir la experiencia del 2025, la oposición volvió a impulsar la instauración de la Boleta Única de Papel (BUP).

En las últimas horas, el presidente de La Libertad Avanza(LLA) en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja, ratificó la posición del espacio de Javier Milei para que el año que viene las elecciones a cargos provinciales sean mediante BUP y no con el tradicional modelo de boleta partidaria o sábana. LLA presentó nuevamente su proyecto para establecer la BUP en Buenos Aires. La propuesta ya había ingresado al Senado provincial en 2024, pero no avanzó debido a la falta de acompañamiento. Con motivo de esta nueva presentación el diputado nacional que responde a Karina Milei enfatizó en que “el kirchnerismo bloquea cualquier intento de cambio para preservar un sistema opaco, desigual y funcional al aparato político”.

Tanto Pareja como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juan Osaba y el titular del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, aseguraron que la discusión por la BUP es una iniciativa de LLA y que “hay sectores de la política bonaerense que pasaron décadas mirando para otro lado frente a un sistema electoral agotado, y ahora pretenden colgarse de una reforma que ya tiene autor, impulso legislativo y éxito comprobado”. El destinatario de esta afirmación hecha por Pareja pareciera ser el radicalismo. Es que la UCR junto al PRO y la Coalición Cívica también habían impulsado la discusión de la BUP en septiembre del 2024. “La BUP fue promovida y defendida por La Libertad Avanza cuando otros especulaban o directamente eran funcionales al statu quo. Subirse ahora a esa agenda es querer reciclarse políticamente”, dijo Pareja.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Bunker La Libertad Avanza - Sebastián Pareja
El diputado nacional y presidente de LLA en PBA, Sesbastián Pareja (Gustavo Gavotti)

Ante la consulta de Infobae, desde el PRO se subieron a la discusión. El diputado por la Cuarta sección electoral, Fernando Rovello, enfatizó en que “nosotros ya hemos presentado varios proyectos en 2022 y 2023 para discutirlo como cuestión previa a todas”, y que “la BUP garantiza una mayor autonomía al elector para decidir marcando por categoría a las agrupaciones políticas de su preferencia: ataca las prácticas clientelares y garantiza una oferta electoral completa".

En medio de esta discusión que asoma, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, planteó este lunes: “nosotros no podemos modificar el sistema electoral como gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

“No sé quién en particular de La Libertad Avanza —dijo que el peronismo cajoneaba la BUP—, pero le podemos regalar una Constitución, que la lea, que después presente un proyecto en la Legislatura y lo discuta donde corresponde”, enfatizó.

En lo político, el gobierno de Kicillof toma distancia de la aplicación de la BUP para el territorio bonaerense. Así se manifestó el año pasado tras la aprobación en el Congreso de la instauración del sistema de boleta única, un posicionamiento que aún sostiene. “Había dos argumentos por los cuales se sostenía que la boleta única de papel era mejor que la boleta partidaria. El primero es que otorgaba mayor transparencia en el acto electoral. Llevamos adelante un acto electoral con la boleta partidaria -el desdoblamiento del 2025- y fue probablemente el acto electoral más transparente de la historia de la provincia de Buenos Aires”, se defendió el ministro de Kicillof.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Axel Kicillof votando en La Plata
Kicillof votando diputados nacionales mediante Boleta Única de Papel (Aglapalata)

También, en la habitual conferencia de prensa de todos los lunes, enfatizó en que “el segundo argumento fue la BUP era más barata. Se decía que se iba a ahorrar mucho dinero estableciendo la boleta única en papel respecto de la boleta partidaria. Bueno, demostramos que era el doble de cara. Ninguno de los argumentos es válido”.

Lo que sí pergeñan en el gobierno de Kicillof es abrir el debate para otro tipo de reformas electorales. Una de ellas es adecuar el tema de los plazos electorales, una cuestión que se discutió de manera frenética el año pasado cuando el mandatario decidió desdoblar los comicios.

Otro tema es abordar un virtual desdoblamiento elecoral. Hoy por hoy, esa condición es una facultad que tiene el propio gobernador al definir la fecha de los comicios provinciales. El año pasado fue la novedad. Buenos Aires eligió diputados y senadores provinciales, además de concejales, en el mes de septiembre y luego en octubre los representantes para la Cámara de Diputados de la Nación. Los comicios bonaerenses se realizaron mediante la boleta partidaria; mientras que los diputados nacionales con la BUP. Una discusión que también estará atravesada por la intención propia de Kicillof de ser candidato a presidente en 2027.

Por lo pronto, Bianco sostiene conversaciones con la Junta Electoral que aún preside la titular de la Corte, Hilda Kogan, para que en lo que resta de este 2026 se defina qué hacer. Las proyecciones y expectativas ubican a esta discusión para desandarse en la segunda mitad del año. Todo, pos mundial.

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