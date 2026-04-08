Se tensa una disputa clave por la Boleta Única en Buenos Aires y los libertarios buscan ganar la agenda

El presidente de LLA en provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja, instruyó a los suyos impulsar el debate de la Boleta Única (Aglaplata)

La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires acelera su batalla discursiva y de agenda pública para instalar el debate por la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires y lograr que ese sea el sistema de votación en las elecciones del año que viene. Para eso, hay un puerto central: el control de las comisiones de Reforma Política tanto en Diputados como en el Senado bonaerense. Quien controle esta comisión estará mejor posicionado para darle rodaje -o frenar- la iniciativa.

El objetivo de los libertarios es hacerse de la presidencia de la comisión en ambas cámaras que hasta el año pasado estaban bajo la conducción de dos legisladores del radicalismo: Nerina Neumann por el Senado y Emiliano Balbín por Diputados. Balbín venció su mandato y no renovó la banca, mientras que Neumann quedó casi en soledad con las banderas del radicalismo en la Cámara alta bonaerense.

Fuentes libertarias aseguraron a Infobae que en el caso del Senado, por donde buscarán arrancar con el debate por la BUP, reclamaron la presidencia de la comisión a la vicegobernadora Verónica Magario. El bloque de LLA que preside Carlos Curestis en el Senado provincial pidió la presidencia, caso contrario, quedarse con la vicepresidencia y además dos lugares más.

El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza

Ante la apatía que despierta el tema en el peronismo, los libertarios interpretan que la vicegobernadora no aceptará darle la conducción de dicha comisión al bloque de LLA. Según pudo saber Infobae, la radical Neumann, ya pidió continuar al frente de Reforma Política y Régimen Electoral. Aún no hubo respuesta. El radicalismo también tiene un proyecto para aplicar la BUP en la provincia de Buenos Aires. Pero La Libertad Avanza es la segunda minoría en Diputados y la primera en el Senado, detrás del bloque de Fuerza Patria, que cuenta con 24 integrantes y reúne quórum propio.

Por su parte, hasta el período pasado, el peronismo juntaba tres sillas: la de los camporistas Emmanuel González Santalla y Amira Curi y la del intendentista Adrián Santarelli. La negociación por las comisiones sigue en ambas cámaras a más de un mes de haber iniciado el período ordinario de sesiones, el pasado 1 de marzo con el discurso de Kicillof ante la Asamblea Legislativa.

En su mensaje frente a diputados y senadores, Kicillof no hizo mención a la BUP. En el Ejecutivo plantean que la votación mediante boleta única de papel no garantiza un ahorro en el proceso electoral y que el año pasado cuando se eligieron los cargos provinciales (diputados, senadores, concejales y consejeros escolares) mediante la tradicional boleta única se gastó la mitad de lo que salió la elección vía BUP en octubre cuando se eligieron diputados nacionales.

Días atrás, el presidente de La Libertad Avanza y diputado nacional, Sebastián Pareja, volvió a enfatizar la posición del espacio de promover el voto mediante BUP en las elecciones del año que viene. En la primera parte del año se intentó cierta conversación subterránea para que, en caso de avanzar con la BUP, también se ponga en discusión el tema de los cambios a la ley que limitan los mandatos de intendentes a dos períodos consecutivos, sin posibilidad de una segunda reelección. Pero la coyuntura cambia rápidamente y hoy ese virtual acuerdo es un terreno incierto.

La intención de los libertarios es quedarse con la potestad discursiva de la BUP. Lo dejó plasmado Pareja cuando remarcó que hay sectores políticos que ahora “pretenden colgarse” de la iniciativa. Hay dos grandes bloques entre los destinatarios: la UCR que volvió a presentar un proyecto de BUP y otras cuestiones de índole electoral y el PRO. Por el espacio de Mauricio Macri, el diputado Fernando Rovello respondió que “es fundamental remarcar que ya hemos presentado varios proyectos en 2022 y 2023 para discutirlo, como cuestión previa a todas”.

El ministro de Gobierno bonarense, Carlos Bianco

Pareja también cuestionó al gobierno provincial de demorar el debate de la BUP. Sin nombrarlo, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, recomendó a “los libertarios” que “lean la constitución”, porque “nosotros no podemos modificar el sistema electoral como gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

En gobierno de Kicillof sí admiten que este año se buscará en la Legislatura avanzar con una agenda emparentada a una reforma política, que incluirá asuntos de materia electoral.

Kicillof ya empezó a analizar, por estas horas, los posibles escenarios. Este martes recibió al dirigente Emilio Monzó y al diputado nacional del bloque Encuentro Federal, Nicolás Massot en La Plata. Monzó en línea con Miguel Ángel Pichetto vienen defendiendo el funcionamiento de las PASO para consolidar un gran frente anti Milei.

Días atrás, Kicillof se refirió a la discusión de una reforma electoral en la provincia de Buenos Aires. Pero ató su desarrollo a la voluntad del gobierno nacional, refiriéndose puntualmente a que Javier Milei había planteado que se eliminarían las PASO. Sucede que el artículo 2 de la Ley que rige las primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (PAOS) en territorio bonaerense establece que “cuando el Poder Ejecutivo Nacional, convoque a elecciones primarias nacionales, para Presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes, la fecha de realización de las elecciones Primarias obligatorias y simultáneas provinciales, se realizarán el mismo día”.