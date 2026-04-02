Un sindicato liderado por un diputado nacional firmó el primer acuerdo de negociación paritaria con la nueva ley laboral

Jorge "Loma" Ávila, diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, encabezado por el secretario general y diputado nacional Jorge “Loma” Ávila, se convirtió en la primera organización gremial del país en firmar un acuerdo de negociación paritaria tras la aprobación de la reforma laboral. El convenio, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto al Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (C.E.P.H.) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE), marca un hito en la industria energética y en el escenario sindical argentino, al abrir una nueva etapa de diálogo en un contexto de transformación productiva y normativa.

El acta conjunta, firmada el 31 de marzo, expresa la preocupación compartida por la situación actual de la actividad petrolera en la provincia y establece el compromiso de sostener el diálogo entre los actores del sector. El acuerdo ratifica la voluntad de preservar la paz social, asegurar el funcionamiento y desarrollo de la actividad hidrocarburífera y garantizar el inicio de las negociaciones paritarias el próximo 8 de abril. El entendimiento llega en un momento clave para la industria, que enfrenta desafíos estructurales por la incorporación de técnicas de recuperación secundaria y terciaria, y por las nuevas condiciones de competitividad impuestas por el marco regulatorio.

Jorge “Loma” Ávila, en su doble rol de dirigente sindical y legislador nacional por Provincias Unidas, remarcó la importancia de sostener los mecanismos tradicionales de protección de ingresos y derechos laborales en un escenario de cambios. El dirigente subrayó que la defensa de aspectos centrales como las horas extras y los viáticos sigue siendo un pilar de la estructura salarial del sector y advirtió que el principal desafío radica en adaptar el convenio colectivo a una industria en pleno proceso de transformación tecnológica y organizacional.

El acuerdo, que fue rubricado con la presencia de cámaras empresariales y del sindicato jerárquico regional, se erige como un precedente bajo la nueva normativa laboral y representa una señal de estabilidad para la industria y para el conjunto de la sociedad chubutense. Las partes asumieron el compromiso de sostener el diálogo y construir consensos que permitan resguardar el empleo, actualizar las condiciones laborales y asegurar la continuidad productiva en la Patagonia.

La negociación paritaria, que se iniciará oficialmente el 8 de abril, es vista como una oportunidad para fijar nuevas pautas en materia salarial, condiciones de trabajo y adaptabilidad del convenio colectivo. El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut reafirmó su rol como interlocutor central y como garante de la defensa de los trabajadores frente a las empresas y frente a las autoridades políticas, en un momento en que el equilibrio entre innovación, rentabilidad y derechos laborales está en el centro de la agenda sectorial.

La firma del acuerdo también tiene impacto más allá del sector petrolero. Se trata del primer convenio paritario ratificado después de la sanción de la reforma laboral, por lo que puede marcar un camino para otras ramas productivas que deberán encarar negociaciones bajo el nuevo marco legal. El acuerdo confirma el peso del sindicato en la agenda política y social de la provincia y ratifica el protagonismo de Ávila, quien el mes pasado integró la delegación que acompañó al gobernador Ignacio Torres a la Argentina Week en Nueva York, mostrando la articulación entre poder sindical, empresas y gobierno provincial en la promoción del desarrollo energético.

Ignacio Torres presentó el potencial productivo de Chubut ante inversores en Nueva York, en el marco del Argentina Week

“Chubut tiene una larga historia vinculada al desarrollo energético y al trabajo de miles de familias. Venir a estos espacios a mostrar el potencial de nuestra cuenca y de nuestra industria es fundamental para atraer inversiones que sostengan y amplíen la actividad”, sostuvo Ávila al finalizar el evento en Estados Unidos.

Además, en aquel momento, el dirigente enfatizó que la provincia cuenta con infraestructura energética consolidada y recursos humanos calificados, lo que la convierte en un destino atractivo para proyectos vinculados tanto a la energía tradicional como a nuevas tecnologías.