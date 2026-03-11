Argentina Week: Ignacio Torres presentó el potencial productivo de Chubut en Nueva York

Ignacio Torres presentó el potencial productivo de Chubut ante inversores en Nueva York, en el marco del Argentina Week

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó la delegación provincial que participó en la “Argentina Week” en Nueva York, un evento clave para la promoción internacional de inversiones. La misión, integrada por referentes de los sectores público y privado como el dirigente petrolero y diputado nacional Jorge Ávila y el director titular de YPF, Emiliano Mongilardi, expuso ante potenciales inversores el potencial productivo y tecnológico de la provincia. La agenda incluyó encuentros con empresarios y fondos de inversión globales, así como el interés explícito de compañías internacionales como Amazon en proyectos estratégicos de la región.

Durante la serie de actividades, la delegación chubutense presentó las ventajas comparativas de la provincia en sectores como energía, tecnología, logística y economía del conocimiento. El gobernador Torres subrayó que la presencia en Estados Unidos responde a la necesidad de “posicionar a la Argentina y generar condiciones de previsibilidad para los inversores internacionales”. Además, remarcó que el contexto global actual favorece al país, en especial por su oferta en hidrocarburos, gas, minería y pesca, recursos que hoy demanda el mundo.

Un punto saliente de la agenda fue el interés de Amazon en evaluar proyectos asociados al desarrollo de data centers en la Patagonia. Esta iniciativa apunta a aprovechar las condiciones favorables de la región para infraestructura digital de gran escala, lo que podría transformar a Chubut en un nodo estratégico para la economía del conocimiento y la industria tecnológica, con impacto en empleo y diversificación productiva.

Jorge “Loma” Ávila, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y diputado nacional, recalcó la importancia de que el sector productivo y el sindicalismo acompañen la promoción internacional.

“Chubut tiene una larga historia vinculada al desarrollo energético y al trabajo de miles de familias. Venir a estos espacios a mostrar el potencial de nuestra cuenca y de nuestra industria es fundamental para atraer inversiones que sostengan y amplíen la actividad”, sostuvo Ávila.

Jorge Ávila, Emiliano Mongilardi y Leonardo Rocha

El dirigente enfatizó que la provincia cuenta con infraestructura energética consolidada y recursos humanos calificados, lo que la convierte en un destino atractivo para proyectos vinculados tanto a la energía tradicional como a nuevas tecnologías.

En la misma línea, Emiliano Mongilardi, director titular de YPF y protesorero del gremio petrolero, destacó que la Patagonia atraviesa un momento de fuerte interés global: “Hoy existe una mirada muy positiva sobre el potencial productivo del país. La Patagonia tiene ventajas comparativas únicas y Chubut puede convertirse en un polo de inversiones en energía, tecnología y logística. Este tipo de encuentros son clave para generar vínculos y abrir nuevas oportunidades de desarrollo”.

La participación de la provincia en la Argentina Week se enmarca en un plan más amplio de promoción internacional que apunta a diversificar la economía y potenciar sectores estratégicos como el petróleo, la minería, la pesca, el turismo y la economía del conocimiento. Según el gobernador Torres, la articulación público-privada y la generación de nuevas alianzas internacionales resultan fundamentales para acelerar el desarrollo local, captar inversiones de calidad y generar empleo genuino en todo el territorio provincial.

La agenda incluyó también la presentación de oportunidades de inversión en infraestructura logística y servicios portuarios, así como el posicionamiento de Chubut en el mercado global de energías limpias y renovables. Las autoridades y empresarios destacaron la necesidad de sostener el crecimiento de la provincia sobre la base de la innovación, el respeto ambiental y la competitividad internacional.

El lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con inversores, empresarios, gobernadores -los 11 que invitó Javier Milei al evento- y funcionarios en el Council of the Americas.

Después del pantallazo económico de Caputo, hubo dos paneles, y cada gobernador habló 5 minutos sobre sus economías y potencial local. Los mandatarios provinciales presentes en Nueva York fueron:

Rolando Figueroa (Neuquén)

Alberto Weretilneck (Río Negro)

Ignacio Torres (Chubut)

Juan Pablo Valdés (Corrientes)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Marcelo Orrego (San Juan)

Raúl Jalil (Catamarca)

Carlos Sadir (Jujuy)

Gustavo Sáenz (Salta)

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Martín Llaryora (Córdoba)