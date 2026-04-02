El Presidente anticipó un reconocimiento especial para los veteranos de Malvinas y prometió mejores salarios para las Fuerzas

A 44 del inicio de la guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei encabezó el acto conmemorativo y pronunció un discurso centrado en el reconocimiento a los veteranos, el valor de las Fuerzas Armadas y el reclamo de soberanía nacional. El mandatario destacó la deuda pendiente con quienes defendieron las islas y abogó por fortalecer a las Fuerzas Armadas en el marco de una política de Estado.

En su intervención del 2 de abril, Milei puso énfasis en brindar “respeto y agradecimiento” a los excombatientes y familiares, reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas “como parte central de la República” y anunció medidas como un homenaje especial para los veteranos en 2027, mejoras en bienestar institucional y destinar “el 10% de los ingresos fiscales de privatizaciones” al sistema de defensa nacional, además de reafirmar el reclamo argentino sobre las Malvinas y advertir respuestas ante acciones extranjeras en la región.

“Como Gobierno, creemos que no hay mayor expresión de esos valores que nos representan como Nación que nuestras Fuerzas Armadas. Una institución injustamente vilipendiada en el pasado, pero hoy puesta nuevamente en el lugar que merece, como parte central de nuestra República”, afirmó Milei en la apertura de su mensaje. El mandatario subrayó la “deuda histórica” con las Fuerzas Armadas, defensoras de los derechos de todos los argentinos.

“El año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario N°45 de la guerra por nuestras islas. Por eso, he determinado, mediante un decreto, que en 2027 la Secretaría General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos, un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años”, declaró Milei.

Homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas (Foto: Maximiliano Luna)

A continuación, señaló que “no se trata únicamente de reconocimiento institucional, sino de recuperar el lugar que le corresponde en la defensa de nuestra Patria”. Para ello, afirmó que es prioritario el bienestar de los hombres y mujeres de las fuerzas, e indicó: “Se está abordando con responsabilidad la crisis estructural de la obra social militar. Lo estamos haciendo mediante una reorganización institucional que prioriza la cobertura médica del personal y sus familias, limita el gasto administrativo y garantiza una transición ordenada”.

Respecto a la situación salarial, Milei reconoció: “Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas. Un país que busca ser protagonista en el escenario global necesita fuerzas bien pagas y equipadas, a la altura de lo que el contexto global demanda”.

El Presidente reafirmó el compromiso de “llevar a cabo la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas”. Expresó que “es un proceso que llevará tiempo, pero cuya dirección será certera”. Además, anunció: “Destinaremos el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer nuestro sistema de defensa nacional”. Agregó que la reconstrucción de capacidades militares “tiene que estar más allá de toda ideología política y debe formar parte de un proceso sostenido en el tiempo de acuerdo con el interés nacional. En otras palabras, debe ser una política de Estado”.

A 44 del inicio de la guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei encabezó el acto conmemorativo

“Quiero reafirmar nuestro derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, expresó Milei. Recordó que “el conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa, que continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero entre la Argentina y el Reino Unido”.

El mandatario agradeció los “reiterados apoyos y pronunciamientos en favor de la cuestión de las islas Malvinas en el ámbito del Comité Especial de Colonización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur, entre otros espacios”. Aseguró que ese respaldo internacional “reafirma la legitimidad de nuestro reclamo y acompaña el llamado de la Argentina a avanzar hacia una solución pacífica y definitiva”.

En relación con la explotación de recursos en la cuenca Malvinas Norte, Milei advirtió: “Actuamos con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos”. Asimismo, remarcó: “Ante la decisión final de inversión anunciada por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas en el yacimiento Sea Lion, en la cuenca Malvinas Norte, el país responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses”.

Al finalizar, el jefe de Estado evocó la memoria de los héroes y reafirmó el vínculo inalterable entre el pueblo argentino y las Malvinas, resaltando la centralidad del reclamo de soberanía y la defensa nacional en la identidad del país.