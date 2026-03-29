Círculo rojo: el trasfondo interno del fallo por YPF, la lógica de gestión de los Milei y la provincia “asfixiada”

La foto de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo

Javier Milei tiene un estilo particular a la hora de gestionar. Con excepción de la economía, suele delegar el resto de los temas, y hay funcionarios a los que ni siquiera conoce. Es el caso de los jefes de la SIDE, un área más que sensible que los presidentes siempre se reservaron para colaboradores de la más extrema confianza, pero abundan los ejemplos. Con Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia, se reunió por primera vez apenas horas antes de oficializarlo en el cargo, en el Salón Blanco.

Esa delegación de tareas se agudizó con la salida de Nicolás Posse y la implementación del llamado triángulo de hierro, y derivó en una feroz interna entre Karina Milei y Santiago Caputo que la hermanísima, empoderada como el verdadero “Jefe” del gobierno por el resultado de octubre pasado, empezó a dirimir con el avance sobre el Ministerio de Justicia, hace tres semanas. Fue el comienzo de una serie de movimientos, estimulados por Martín y Eduardo Menem, “Lule”, destinados, en teoría, a encapsular lo más posible al asesor estrella de Milei: la hermana del presidente procura confirmar próximamente a Sebastián Pareja, de su riñón, como presidente de la estratégica comisión bicameral de Inteligencia, el lugar que le debería haber pertenecido a Cristian Ritondo, aliado de Caputo.

En medio de esa avanzada, el consultor se encontró con una noticia sorpresiva que reavivó el ánimo de su sector, y que utilizó para revalorizar las gestiones de algunos de sus colaboradores más cercanos, implicados en una serie de maliciosos trascendidos. La resolución de este viernes de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que anuló el fallo de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar al menos USD16.000 millones por la expropiación de YPF, le dio además al gobierno un respiro este fin de semana tras un vendaval de semanas de noticias negativas que alcanzaron su pico máximo con los sucesivos tropiezos del jefe de Gabinete y que la Casa Rosada había intentado torcer, sin éxito, con la conferencia del miércoles pasado, opacada por los dos testimonios -el broker del vuelo a Punta del Este y su secretaria- que recibió el juez Ariel Lijo y que destrozaron las explicaciones de Manuel Adorni, al menos hasta que el funcionario, si es que puede, demuestre lo contrario.

Santiago Caputo y Karina Milei, el día de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Foto: Reuters

“Este logro es consecuencia del trabajo riguroso, profesional y compartido del equipo jurídico del Estado, conducido por la secretaria Legal y Técnica y cerebro jurídico de esta gestión, María Ibarzabal Murphy”, destacó el viernes Milei en la breve cadena nacional que grabó para festejar la decisión histórica de la Justicia neoyorquina. El presidente resaltó también el trabajo de Sebastián Amerio, el procurador del Tesoro que se hizo cargo de esa función semanas atrás.

Sobria técnicamente, exempleada del estudio Marval, O’Farrell & Mairal, Ibarzabal Murphy llegó a la Secretaría Legal y Técnica de la mano de Caputo, pero trabó rápidamente una relación fluida con Milei. El destacado del presidente no es azaroso, más allá del desempeño de la funcionaria al frente de la estrategia judicial en el juicio en los tribunales de Manhattan en el que litigó el prestigioso bufete Sullivan & Cromwell, contratado durante el gobierno del Frente de Todos por el entonces procurador Carlos Zannini, un contrato que fue prorrogado el año pasado por el ministro Luis Caputo, “Toto”. “En agosto pasado, S&C convenció al Segundo Circuito de Apelaciones de suspender la orden del tribunal de distrito que obligaba a Argentina a entregar su participación del 51% en YPF para satisfacer parcialmente la sentencia mientras se tramitaba la apelación”, señaló ayer en su sitio web el estudio -“S&C logra una histórica revocación de la sentencia de 18 mil millones de dólares contra la República de Argentina”, tituló-, liderado, en este caso, por el abogado Robert Giuffra Jr., que presentó los argumentos de la apelación.

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, durante la campaña electoral del año pasado

Milei aprovechó a reconocer a los funcionarios caputistas cuando él mismo, según fuentes oficiales, se manifestó en diversas conversaciones inquieto por la supuesta intención de su hermana de avanzar en aquellas áreas controladas por su consultor estrella. “Es una muy buena noticia (el fallo contrario a los intereses del fondo Burford Capital). Que festejen, una vez...”, señaló este viernes una fuente del menemismo. ¿Puede el presidente obturar el eventual desembarco de su hermana en otros resortes del gabinete?

En Las Fuerzas del Cielo abundaron en que, tras el recambio en el ministerio de Justicia, y después de la charla de más de dos horas que Milei y Caputo mantuvieron en Olivos, el presidente se ocupó de contener aún más que siempre a su asesor. El consultor, dicen, está fastidiado.

La hermanísima ya ha demostrado que es capaz de resistir a sus colaboradores de mayor confianza aún en tiempos de proliferación de denuncias. El caso Adorni es el más paradigmático. “Mi apoyo, intacto, sé quién sos y de tu integridad”, escribió Karina Milei en su cuenta de X el miércoles, un rato después de la malograda conferencia de prensa del jefe de ministros en el que se ofuscó, nervioso, con los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Karina Milei junto a Sebastián Pareja en un encuentro de líderes del partido de todo el país

Justicia y humor social. 48 horas después de que Adorni insistiera en que pagó por su viaje en avión privado a Punta del Este con su amigo Marcelo Grandío, periodista contratado junto a su productora por la TV Pública, el broker y piloto que facturó el vuelo de vuelta a San Fernando, Agustín Issin, y su secretaria, Vanesa Tossi, le confirmaron al juez Lijo, a riesgo de ser imputados por falso testimonio, que ese vuelo lo pagó Grandío y que incluso éste intentó desconocer la factura que le había enviado Issin, el servicio prestado y que generara una nota de crédito. Grandío, muy cercano a Adorni, se contactó muy nervioso con la secretaria del broker cuando se hizo pública la noticia y se difundieron las imágenes del vuelo, e incluso le envió un WhatsApp y la llamó por teléfono, sin éxito, en el mismo momento en que la mujer declaraba como testigo en Comodoro Py.

El juez y el fiscal Gerardo Pollicita analizan qué hacer con Grandío, sobre quien requirieron información contractual en la TV Pública. Pero la investigación por ese vuelo a Punta del Este en los feriados de carnaval puede ser solo la punta del ovillo de un hilo que conecta esa pesquisa con las otras denuncias por el patrimonio del jefe de ministros que, como se anticipó en esta sección el domingo pasado, quedaron bajo tramitación de Lijo. La investigación deberá dilucidar ahora si el funcionario incorporó o no a su patrimonio oficial la casa del country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, que alquilaba al inicio de la gestión libertaria -luego se hicieron refacciones-, y el departamento de la calle Miró -revelado por el diario La Nación-, en el barrio porteño de Caballito, a nombre de la coach Bettina Angeletti, pareja de Adorni. En los registros catastrales de Exaltación de la Cruz, en la propiedad figura también el nombre de Cosentino.

Según Adorni, se trata solo de operaciones mediáticas: insistió, bajo esa lógica, en que nada tiene que responderle a los periodistas y que, en todo caso, la información estará publicada en su declaración jurada en el segundo semestre del año. Pero los tropiezos del jefe de Gabinete sacudieron internamente a un gobierno que hace semanas no consigue hacer pie con su narrativa -un campo que siempre le sentó bien-, en medio de una calurosa disputa interna y de datos muy heterogéneos de la actividad económica.

Según un estudio reciente de CasaTres, de Mora Jozami, el 68% de los votantes de Milei del ballotage del 2023 no está dispuesto a tolerar ni un “grado de corrupción” a cambio de la estabilización de la economía. Innova Opinión Pública, que suele testear el humor social en Santa Fe pero trabaja en todo el país, midió tras las últimas revelaciones de los casos Adorni y $LIBRA la valoración en la gestión del presidente: 59% negativa y 41% positiva. El 70% de los encuestados se refirió a Adorni como “corrupto” mientras que solo el 26% lo definió como “honesto”. En ese contexto, el gobierno se topó con la consolidación de una estrategia jurídica seria que se heredó de las anteriores administraciones, con el fallo judicial por YPF que le permitió, al menos por un rato, respirar aire fresco.

Por ahora, las diferencias entre Kicillof y Cristina Kirchner son insalvables

PBA asfixiada. A Milei, la decisión de la justicia neoyorquina también le sirvió para volver a polarizar con Axel Kicillof, una estrategia política que tiene como principal objetivo arrebatarle la provincia al peronismo en el 2027 y que, en el plano económico-financiero, tuvo su correlato en estos años cuando el presidente y “Toto” Caputo definieron asfixiar las arcas provinciales.

“Puede ser una política exitosa, pero también muy riesgosa”, confesó en estas horas un intendente del PRO muy crítico del gobernador que, sin embargo, empieza a visualizar, con muchísima preocupación, las consecuencias en su municipio de la desanimada actividad económica.

Según el informe de enero del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), publicado esta semana por el INDEC, se registró un aumento del 1,9% empujado por la pesca, la agricultura y las actividades en minas y canteras. Las caídas más pronunciadas se dieron en el comercio mayorista y minorista y en la industria manufacturera, que tienen su mayor impacto en el Gran Buenos Aires.

A mediados de semana, antes de confrontar con la Casa Rosada por el histórico fallo de YPF, Kicillof reunió a seis decenas de intendentes para pedirles que apoyen de manera homogénea los reclamos de la provincia ante la Corte Suprema por el recorte en las transferencias de nación, por ejemplo en materia previsional: si esas demandas resultan satisfactorias, el gobernador anunció que coparticipará a los municipios. Hubo una audiencia entre funcionarios bonaerenses y nacionales la semana anterior.

El gobernador planea reunir a un grupo de intendentes más leales en los próximos días. La situación financiera provincial es acuciante, y a esa asfixia se le suma la caída en la coparticipación, que drena también a los municipios, y en la recaudación por la merma en el consumo y la actividad. La situación, según graficaron algunos jefes municipales, es muy inquietante. Hay quienes analizan, por caso, colocar letras. Otros ya empezaron a pagar sueldos con el descubierto bancario. “No hay obras, los comercios cierran o se reinventan como pueden, cae la recaudación y la coparticipación. Si sabía que este proceso iba a ser así, no me postulaba”, deslizó un intendente que asumió por primera vez en el 2023.

En ese escenario, Kicillof intenta darle aire a su proyecto presidencial, mientras persisten diferencias, por ahora insalvables, con Cristina Kirchner y la cúpula de La Cámpora. Por ahora, porque la expresidenta ya dio, en el pasaje, sobradas muestras de pragmatismo, por ejemplo cuando se reconcilió con Sergio Massa primero o cuando, cuatro años después, bajó de un plumazo a Eduardo de Pedro, “Wado”, de la precandidatura presidencial en el 2023 para favorecer, casualmente, al ex ministro de Economía.

Ni el fallo por YPF, que motivó dos posteos en X del gobernador y de la expresidenta con una diferencia de solo cuatro minutos -13.36 y 13.40 respectivamente-, logró que volvieran a comunicarse. Cristina Kirchner aún concentra una buena cuota de poder, a pesar de su encarcelamiento domiciliario en San José 1111. Los dirigentes que la visitan volvieron a notarla últimamente con fuerza, después de algunos tiempos de achaques tras la internación en el sanatorio Otamendi, durante el verano. “Ella cree que, cuando no habla, nadie levanta la voz. Y cree en ese aspecto que el discurso de Axel no penetra en la sociedad”, la interpretó un dirigente que la vio en las últimas semanas.

El miércoles, CFK habló por teléfono con Sergio Uñac. Lo felicitó por su pedido para la realización de internas abiertas partidarias antes de que termine este año. La expresidenta está convencida de que podría llegar a emerger, de cara al 2027, algún liderazgo del interior. Uñac quiere ser presidente, y aspira a una gran interna que incluya a Kicillof. Lo apoya un grupo de dirigentes y un sector del círculo rojo, que comienza a preguntarse qué va a pasar con Milei si intenta ir por la reelección. Cristina Kirchner insiste en que debe construirse una alternativa capaz de ganar en primera vuelta. En un eventual ballotage, dicen, se achican fuertemente las posibilidades.

“Por lo que me dicen en EEUU, hay muchas dudas entre los inversores sobre Argentina, pero la más importante es si Milei seguirá o no”, subrayó Jorge Brito, del Banco Macro, en una entrevista con este medio desde NY. El banquero es uno de los outsiders que se explora desde algunos sectores peronistas. Esas dudas planteadas por Brito entre los inversores se las trasladaron hace algunos meses a un gobernador que viajó a Manhattan para buscar financiamiento. “Todos preguntan por el 2027, la reelección de Milei, y también se preguntan por las chances de Kicillof”, dijo ese gobernador.

Hacia el segundo semestre del año podría haber, en ese sentido, una serie de novedades dentro del PJ. Tanto a nivel nacional como en la Capital, donde también hay una disputa entre diversos sectores. Entre septiembre y octubre se renuevan, además, los consejos de la magistratura de la Ciudad y el nacional. El viernes, los rectores y rectoras de todo el país designaron por unanimidad a Diego Molea en el organismo de Nación como representante del estamento académico hasta el 2030. La semana pasada, Molea recibió a Lijo en la Universidad de Lomas de Zamora, de la que es rector, en la clase inaugural como titular de cátedra de Penal II.

Todo tiene que ver con todo. Hasta el año pasado, el rubro judicial había sido un terreno monopolizado por Caputo, Amerio y sus vínculos. La intención de nombrar a Lijo en la Corte, junto a Manuel García-Mansilla, fue el objetivo mayor de un plan que, si salía bien, podía continuar con una avanzada sobre la jefatura de los fiscales, hoy en manos del interinato extenso de Eduardo Casal.

Desde fines de año, esa lógica empezó a cambiar por decisión de Karina Milei, influenciada por los Menem: primero con una alianza con un sector de la Corte, después con el desembarco en el Consejo de la Magistratura con Gonzalo Roca como representante de Diputados y finalmente con el avance sobre el Ministerio de Justicia.

Se especuló en las últimas semanas con la posibilidad de una expedición por la SIDE como la siguiente fase del plan. “Por ahora no”, dijeron en estas horas fuentes karinistas a pesar de que circuló, dentro de la propia secretaría, la versión de una reunión entre los Menem y dirigentes ligados al organismo. Sí se confirmó el avance sobre la bicameral de Inteligencia como un camino intermedio de ese plan: Karina Milei, a través de Pareja, como fiscalizadora parlamentaria de la SIDE que controla Santiago Caputo. Pochoclos.

El poder del consultor, sin embargo, va más allá de las áreas más mencionadas, como la SIDE, ARCA, la comunicación o Salud. A propósito, en estas horas se había avanzado en una reestructuración del área de discapacidad, cuya situación es más que crítica: “Toto” Caputo tiene pisados desde hace meses los fondos para ese rubro. Las familias están desesperadas.

Existen otras áreas menos promocionadas en las que el consultor tiene una injerencia decisiva. Por ejemplo, en las licitaciones por la hidrovía o el Belgrano Cargas. La primera, a cargo de Iñaki Arreseygor, jefe de Puertos; la segunda, de Alejandro Nuñez, presidente de Trenes Argentinos Cargas. El primero, muy cercano a Francisco Caputo, hermano del asesor estrella, influyente puertas adentro de la gestión. El segundo trabajó en el Grupo Neuss, también con relación más que fluida con Las Fuerzas del Cielo.

Hace algunas semanas, en la Argentina Week de Manhattan, Nuñez presentó en el consulado en NY ante posibles inversores el plan para licitar, de manera desintegrada, el Belgrano Cargas. Es decir, material rodante, vías y galpones por separado. El proceso, según fuentes interesadas, está demorado. Debería ver la luz en las próximas semanas. En esa presentación en Estados Unidos, la representante de una empresa que fabrica locomotoras preguntó por qué se hacía una licitación fraccionada cuando en el mundo no había funcionado bajo esa modalidad. Repitió la pregunta en dos oportunidades.