Política

Kicillof le respondió a Milei tras el fallo por YPF: “Me parece lamentable, él defendía a los buitres”

El gobernador aseguró en Infobae en Vivo que la sentencia en los Estados Unidos reafirma que la expropiación realizada durante su gestión como ministro de Economía se ajustó a derecho y destacó esa medida le permite hoy a la Argentina tener el control de Vaca Muerta

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Hombre de mediana edad con camisa blanca y cabello oscuro habla en un podio con micrófonos, gesticulando con las manos frente a un fondo azul con texto
Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió las críticas del presidente Javier Milei luego del fallo de la Justicia de los Estados Unidos que revirtió la condena por la expropiación de YPF que obligaba a la Argentina a pagar USD 16 mil millones.

Me parece triste, lamentable, penoso lo de Milei”, planteó Kicillof, que encabezó como ministro de Economía del segundo gobierno de Cristina Kirchner el proceso de estatización de la petrolera, que estaba en manos del grupo español Repsol.

Esta mañana, Milei había atacado a Kicillof en un acto público al calificarlo de “inútil e incompetente” por su rol durante el debate de la expropiación.

De acuerdo a la visión del mandatario bonaerense, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tomó como propios los argumentos de la gestión de CFK para expropiar la compañía. “Ese proceso se hizo en base a normas y leyes de la Constitución Nacional que le da derecho a los países a declarar determinado bien como patrimonio de interés estratégico”, recordó.

Consultado sobre la importancia del vínculo de Milei con Donald Trump para la resolución del caso, Kicillof contestó: “Si por la relación entre los presidentes lograron dar vuelta un fallo en los Estados Unidos, sería un papelón enorme, sería una confesión”.

Kicillof, que también se desempeño como director en la petrolera, destacó que a partir de la expropiación la Argentina recuperó el control de un área muy importante de la petrolera, lo que hoy le permite a la gestión de Milei tener superávit fiscal.

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