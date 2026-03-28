Judiciales

La Justicia ordenó proteger a la testigo que declaró que Adorni fue invitado por el periodista Grandío en el vuelo a Punta del Este

Se trata de Vanesa Elizabeth Tossi, quien ayer había recibido llamadas y mensajes del amigo del jefe de Gabinete mientras testificaba. Lo resolvió el juez federal Ariel Lijo tras un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita

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Vanessa Tosi
Vanesa Tossi

El juez federal Ariel Lijo impuso medidas de protección para Vanesa Elizabeth Tossi luego de que en las últimas horas declarara en la causa que investiga los vuelos privados en los que el jefe de Gabinete Manuel Adorni viajó a Uruguay durante el fin de semana de Carnaval.

La decisión fue tomada este sábado en los tribunales federales de Comodoro Py. Se resolvió tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita luego de que Tossi -secretario del broker que vendió los tickets- relatara amenazas por parte de Marcelo Grandío, el periodista y amigo personal de Adorni. Las autoridades alegaron que la protección es a fin de resguardar tanto la seguridad física como psíquica de ella.

Durante su testimonio del viernes, la secretaria había recibido en tiempo real llamadas y mensajes de Grandío, un hecho que quedó registrado en la causa y que se interpretó como un intento directo de intimidarla. Además, de esta prueba, también se aportó una copia de la carta documento con expresiones que consideró intimidatorias.

Ante la situación, el juez Ariel Lijo resolvió entonces que Grandío debe abstenerse de contactarse de manera directa o a través de terceros con Tossi, por cualquier medio (telefónico, digital, epistolar o presencial); acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier sitio de asistencia habitual de la testigo; y realizar actos de hostigamiento, presión, intimidación o perturbación, tanto de manera directa como indirecta.

Estas restricciones se adoptaron luego de que el fiscal considerara acreditados “indicadores concretos de presión sobre una testigo”, los cuales pondrían en riesgo tanto la investigación como la espontaneidad de su declaración.

Los argumentos de la fiscalía

Para el fiscal Gerardo Pollicita, la situación no se limita a “una incomodidad subjetiva o una comunicación aislada”. Advirtió que los contactos reiterados de Grandío con Tossi, sumados al envío de la carta documento y la intervención en plena audiencia, constituyen un patrón de hostigamiento suficiente para afectar el curso de la causa.

En su escrito, Pollicita sostuvo: “La secuencia relatada por la testigo —acerca de los insistentes contactos, la presión ulterior a la exposición pública del caso, la remisión de una carta documento en clave intimidatoria y la comunicación durante la propia audiencia testimonial— exhibe un riesgo concreto de afectación sobre una fuente de prueba personal que todavía debe ser preservada”.

Así, el fiscal dejó en claro que la prioridad es evitar interferencias sobre la declaración de Tossi y preservar su integridad mientras avanza la investigación.

Pollicita remarcó además que las medidas adoptadas no buscan sancionar a Grandio, sino “resguardar la libertad de declaración de la testigo y preservar su integridad psíquica”.

Los llamados

Durante su declaración, Tossi advirtió que, cuando se hizo público el viaje de Adorni del 12 al 17 de febrero, y se difundió el video que lo mostró subiendo al vuelo privado con su familia, Grandío comenzó a llamarla “varias veces muy nervioso” y ella dejó de atenderlo.

Uno de esos llamados ocurrió este viernes en plena audiencia y quedó asentado en el acta de la declaración.

El intento de comunicación se produjo en medio del trámite judicial en el tercer piso de Comodoro Py 2002, sede del juzgado de Lijo, mientras la testigo exponía en la secretaría a cargo del caso.

Recibió en su celular mensajes de Grandío y un llamado que no respondió.

Además, la empleada entregó al juzgado la copia de una carta documento que Grandío le mandó a su jefe para desconocer la factura emitida por un vuelo y el servicio, y reclamó la generación de una nota de crédito.

Tossi ratificó así que el viaje de vuelta se cobró en efectivo a Grandío, como también declaró su jefe Agustín Issin.

La mujer testificó desde primera hora de este viernes en el juzgado federal a cargo de Lijo, y se retiró de tribunales poco antes del mediodía.

Su testimonio es muy importante para la causa porque fue quien tuvo trato directo con Grandío para coordinar la venta de los vuelos y su pago.

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