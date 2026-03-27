Política

Tras semanas adversas, el Gobierno se muestra hiperactivo e intenta dar por terminado el caso Adorni

El blindaje del oficialismo detrás de la figura del jefe de Gabinete no alcanzó para controlar la agenda mediática. Reuniones y fotos para respaldar al funcionario que hoy se se mostrará con Javier y Karina Milei y prepara los próximos pasos de la gestión

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El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos
El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos

Desde la Argentina Week hasta la conferencia del pasado miércoles, el gobierno nacional hace incontables esfuerzos por pasar la página de la polémica que gira en torno a las denuncias que se acumulaban en el caso $LIBRA y a los viajes y las presuntas propiedades que le adjudican al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que no figurarían en la declaración jurada. “No tengo nada que esconder”, se defendió el funcionario en su vuelta -tardía- a las conferencias.

Con intención de dejar atrás el tema, esta semana corta estuvo maracada por una agenda de ultraactividad con reuniones, reapariciones y el respaldo explícito que repinte semana a semana Javier y Karina Milei. A media tarde del jueves, en algunos despachos de Casa Rosada ya definían los próximos pasos de la gestión con la intención de finalmente poder recuperar la agenda y dejar atrás la turbulencia.

“No habiendo nuevos hechos, la cosa se plancha porque la gente se aburre”, vaticinó, en lo que pareció una expresión de deseo, una fuente libertaria a Infobae luego de que el funcionario ensayara una explicación sobre su situación en el primer día hábil de la semana. A eso se juega el oficialismo, pero la situación se complejiza con los movimientos en la causa judicial abierta, luego de que el piloto y bróker de vuelos, Agustín Issin, se presentara el jueves en Comodoro Py para declarar como testigo.

Después del extenso testimonio que duró poco más de cuatro horas, y de que se constatara que el que gestionó y pagó los pasajes del vuelo a Punta del Este fue Marcelo Grandío, amigo de Adorni y periodista de la TV Pública, en el oficialismo le bajaban el precio al impacto. “Nadie puede hablar cuatro horas seguidas de Manuel. No hay ninguna preocupación real por la investigación”, argumentaba una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

Más de diez funcionarios, incluyendo hombres y mujeres, caminan por un amplio pasillo con columnas, pisos de baldosas a cuadros y paredes claras, en un edificio institucional
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, acompañado por ministros y asesores, transita los pasillos de Casa Rosada tras anunciar un plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y un paquete de leyes que impulsarán inversiones y protegerán la propiedad privada (Presidencia)

En paralelo, veinticuatro horas más tarde, la consultora Enter Comunicación midió el impacto que tuvo la reaparación del ministro coordinador en la conferencia del miércoles y arrojó un +224% en la conversación, con 129.288 menciones en un solo día y un alcance potencial de 10 millones de cuentas. En detalle, detectó un “clima dominante” del 59% entre los que receptaron de manera negativa la linea argumental a la hora de evitar responder las preguntas de la prensa acreditada, contra un respaldo libertario del 31%, que atribuyeron al nuclero duro.

Sin embargo, los conocedores de la materia del ecosistema violeta contrapusieron que esperaban que el tema dominara las redes sociales y sostuvieron que le detectan una “utilidad marginal decreciente”. “La situación impactó porque hubo un video. El impacto ya ocurrió. No hay nada más”, garantizó una importante voz del Gabinete.

“Es previsible que hubiera un pico luego de la conferencia, pero es una foto reducida. Hay que mirar la película, es decir los próximos días”, contrapuso otro alfil violeta al respecto.

La ecuación ensayada por la administración libertaria para dejar atrás el tema es contraponer gestión a las acusaciones de la oposición y al predominio mediático del tema. Con eso en mente, el lunes no laborable el propio Adorni estableció contactos virtuales con el asesor presidencial, Santiago Caputo, para ajustar la comunicación antes de presentarse ante la prensa acreditada en la sala de conferencia escoltado con el grueso del Gabinete. Durante los 48 minutos que duró su exposición, combinó detalles de la agenda legislativa con una breve explicación del tema y se dedicó a responder con dureza al periodismo.

Santiago Caputo en la conferencia de Adorni
Santiago Caputo en la conferencia de Adorni

Pese a no estar de manera física, los Milei siguieron atentamente la conferencia y expresaron su respaldo al funcionario en las redes sociales. Algo que repetirán este viernes, cuando protagonicen una nueva foto con Adorni durante la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano impulsado por el ministerio que lidera Sandra Pettovello, a las 11 en un acto que se celebrará en La Paternal.

Entre el miércoles y este viernes, el ministro coordinador acumuló el respaldo directo de Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, con quien protagonizó momentos de tensión que parecen haber quedado atrás. Con los últimos tres se retrató y publicó en redes.

Durante la jornada de hoy, continuará con Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) y cerrará la ronda la semana próxima con Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

Manuel dio la cara y es uno de los imprescindibles. No tiene nada que ocultar. La prensa actúa con total mala leche y los ruidos internos responden a gente de mierda que siempre estuvo. En todo caso dará las explicaciones que tenga que dar en la justicia”, se sinceró un funcionario ante este medio. Por estas horas, son más los integrantes de la administración que creen que algunas acusaciones son direccionadas “desde adentro”.

En varios despachos de Balcarce 50 sostienen que el funcionario debiera hacer frente a los cuestionamientos -que se multiplican con el correr de las horas- con mayor exposición. El propio Adorni parece coincidir en la estrategia y prepara una nueva conferencia para el miércoles próximo. Además, ultima detalles para dar inicio a la instancia preliminar de los proyectos legislativos que presentará cada cartera para cumplir con la promesa de ser el Gobierno más reformista de la historia.

Un dirigente libertario trajo a colación, casi sin recordar, un tuit de Milei del 13 de octubre de 2022 que podría calificarse como vaticinador de esta situación. El Presidente escribió: “¿Cómo se hace para esconder a un elefante? Se lo rodea de una cantidad enorme de elefantes".

Claro, no sabía que, casi cuatro años más tarde, sería la estrategia propuesta para rescatar a su jefe Gabinete en las semanas más complejas para la Casa Rosada.

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