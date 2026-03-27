Política

El canciller Quirno se reunió con los embajadores del Golfo para analizar las tensiones regionales

Los funcionarios discutieron implicancias geopolíticas y económicas tras los últimos sucesos, subrayando la preocupación ante amenazas externas y la intención de sostener relaciones cooperativas en foros multilaterales

Guardar
El canciller Pablo Quirno recibió a los embajadores de las naciones del Golfo en Argentina: de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamidi, de Qatar, Battal M. Al Dosari, de Emiratos Árabes Unidos, Saeed Abdulla Alqemzi y de Kuwait, Abdulaziz Albisher (Cancillería Argentina)
El canciller Pablo Quirno recibió a los embajadores de las naciones del Golfo en Argentina: de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamidi, de Qatar, Battal M. Al Dosari, de Emiratos Árabes Unidos, Saeed Abdulla Alqemzi y de Kuwait, Abdulaziz Albisher (Cancillería Argentina)

El canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, sostuvo hoy una reunión con los embajadores de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos árabes Unidos y Kuwait para analizar la situación en Medio Oriente, según informó el propio funcionario en su cuenta oficial de X.

Durante el encuentro, Quirno subrayó que la Argentina mantiene un respaldo firme ante las agresiones injustificadas que han sufrido esos países por parte de Teherán, así como un compromiso “inalterable” con el derecho internacional.

El ministro señaló que las acciones impulsadas por el régimen iraní representan una amenaza a la seguridad en el Golfo, la economía global, la libre navegación y el normal desarrollo del comercio internacional.

En la reunión, el canciller ratificó “la decisión de la Argentina de acompañar a los países del Golfo”, recordando el apoyo brindado en foros multilaterales —incluido el copatrocinio de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, además de participaciones en el Consejo de Derechos Humanos y la Organización Marítima Internacional—.

Quirno enfatizó la postura argentina a favor de la paz, el respeto a la legalidad internacional y la protección de “quienes sostienen sociedades abiertas y libres”.

Las acciones del régimen iraní no solo afectan la seguridad en el Golfo. Buscan erosionar modelos basados en la apertura, la estabilidad y la libertad, y ponen en riesgo la economía global, la libre navegación y el normal funcionamiento del comercio internacional”, dijo Quirno.

El canciller argentino agregó: “En este contexto, transmití la decisión de la Argentina de seguir acompañando a estos países, como lo hemos hecho en todos los ámbitos multilaterales, incluido el copatrocinio de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, así como en el Consejo de Derechos Humanos y en la Organización Marítima Internacional”.

Del encuentro participaron el embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamidi, de Emiratos Árabes Unidos, Saeed Alqemzi, de Qatar, Battal Al Dosari y de Kuwait, Abdulaziz Albisher.

La guerra en Irán

Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participaba este viernes en Francia de la reunión de cancilleres del Grupo de los Siete (G7), que se celebra en la Abadía de Vaux-de-Cernay, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y sus aliados por la ofensiva militar contra Irán y su impacto en el mercado energético global.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha; el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul; la secretaria de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper; y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asisten a conversaciones durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en la Abadía de Vaux-de-Cernay en Cernay-la-Ville, en las afueras de París, Francia, el 27 de marzo de 2026 (Reuters)
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha; el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul; la secretaria de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper; y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asisten a conversaciones durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en la Abadía de Vaux-de-Cernay en Cernay-la-Ville, en las afueras de París, Francia, el 27 de marzo de 2026 (Reuters)

Rubio partió el jueves hacia el encuentro, ubicado a unos cuarenta kilómetros al suroeste de París, en lo que constituye su primer viaje al exterior desde el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. La cita se desarrolla en un contexto de divisiones dentro del bloque, que según fuentes diplomáticas se ubican en su punto más alto en más de una década.

Antes de embarcar, el secretario de Estado subrayó la relevancia estratégica del Estrecho de Ormuz, afectado por la escalada militar. “Los demás países obtienen mucho más combustible de ahí que nosotros”, señaló. El paso marítimo concentra cerca de un quinto del petróleo crudo y del gas natural licuado que circula a nivel global, y su cierre provocó una de las mayores perturbaciones energéticas de las últimas décadas.

Temas Relacionados

Medio OrienteDerecho InternacionalPablo QuirnoArabia SauditaEmiratos Árabes UnidosQatarKuwaitIránEstados UnidosMarco Rubio

Últimas Noticias

“Silencio, cállense la boca”: a los gritos y golpes de mesa, una disertante irrumpió en la audiencia por la Ley de Glaciares

La intervención ocurrió en medio de interrupciones, superposición de voces y dificultades para ordenar la lista de oradores durante el debate en comisión de la Cámara de Diputados

“Silencio, cállense la boca”: a los gritos y golpes de mesa, una disertante irrumpió en la audiencia por la Ley de Glaciares

La Libertad Avanza presentó un paquete de proyectos en la Legislatura porteña en medio de tensiones con el PRO

El bloque libertario busca reinstalar su agenda con iniciativas sobre impuestos, seguridad y funcionamiento estatal. El efecto Adorni y los cruces con Jorge Macri

La Libertad Avanza presentó un paquete de proyectos en la Legislatura porteña en medio de tensiones con el PRO

La Libertad Avanza impulsará a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político

El oficialismo activará una comisión que estuvo paralizada durante dos años. Sebastián Pareja irá a la Bicameral de Inteligencia. Milei, el caso Adorni y los movimientos en la oposición

La Libertad Avanza impulsará a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político

Oficializaron la incorporación del Cártel de Jalisco al registro de organizaciones terroristas

La medida se hizo oficial a través de una resolución conjunta entre Seguridad Nacional y Cancillería, en donde además solicitaron la intervención del Ministerio de Justicia

Oficializaron la incorporación del Cártel de Jalisco al registro de organizaciones terroristas

Modificaron la estructura del INCAA y reorganizaron una dependencia clave para la realización de festivales

La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Desde el Gobierno, aseguraron que estos cambios no representan gasto alguno para el Estado

Modificaron la estructura del INCAA y reorganizaron una dependencia clave para la realización de festivales
DEPORTES
La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

River Plate y Boca Juniors se enfrentarán en Madrid por el Mundial Sub 12: todo lo que hay que saber

Independiente enfrentará a Atenas de Río Cuarto por los 32avos de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Preocupación en la Selección: se lesionó un jugador en la práctica y creen que podría perderse el Mundial

“Fue una jornada complicada”: la autocrítica de Franco Colapinto tras el primer día de actividad en el GP de Japón

TELESHOW
La emoción de Abel Pintos por encontrarse en Es mi sueño con un amigo de Bahía Blanca: “Me alegra que estés acá”

La emoción de Abel Pintos por encontrarse en Es mi sueño con un amigo de Bahía Blanca: “Me alegra que estés acá”

El insólito error de una periodista deportiva en Pasapalabra que se volvió viral: “Tu primer meme”

Jenny Mavinga reaccionó en vivo al racismo que sufrió en Gran Hermano: “Lo único que veo es envidia”

Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

El reclamo escatológico de Andrea del Boca en Gran Hermano a Del Moro en vivo: “Encontré el inodoro lleno”

INFOBAE AMÉRICA

Asamblea en Panamá aprueba ley para convertir en permanente el programa de armas por comida

Asamblea en Panamá aprueba ley para convertir en permanente el programa de armas por comida

La Organización Marítima Internacional le exigió a Irán información clara sobre los criterios para el paso de buques en Ormuz

Slavoj Žižek, filósofo esloveno: “Nuestros deseos no son nuestros; pertenecen a la ideología”

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz: la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber interceptado tres buques

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre defensa aérea ante la amenaza de los drones iraníes al petróleo