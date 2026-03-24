Política

El mapa de la marcha por el 24 de marzo: dónde y a qué hora será el acto central

Este martes se conmemora el 50° aniversario del último golpe de Estado en 1976. Distintas agrupaciones marcharán a Plaza de Mayo. La Cámpora se desviará en su recorrido y pasará frente al departamento de Cristina Kirchner

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Los distintos organismos convocaron a
Los distintos organismos convocaron a marchar a Plaza de Mayo por el Día de la Memoria. Crédito: Gastón Taylor

Al igual que todos los años, este 24 de marzo, varias agrupaciones políticas marcharán en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Cada uno de los partidos y organizaciones se reunirán en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para terminar por reunirse en la Plaza de Mayo.

El acto central se realizará a las 16.30, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, la dictadura más sangrienta de la historia argentina.

La Cámpora concentrará a las 9 en la ex-ESMA, desde donde partirá rumbo a la Plaza de Mayo. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, el recorrido incluirá una parada en San José 1111, frente al departamento donde la ex presidenta Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo una condena. Será un paso simbólico antes de unirse a la columna principal.

El último 24 de marzo,
El último 24 de marzo, en Plaza de Mayo. Crédito: Gastón Taylor

Las distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas confluirán sobre el centro porteño a lo largo del mediodía y la tarde, con horarios y lugares de encuentro escalonados.

A las 12, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores se reunirán en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, mientras que el Frente Renovador lo hará en Avenida de Mayo y Tacuarí. Por su parte, la UCR convocará a sus militantes a las 13 en Alsina y Entre Ríos, y la Asociación Madres de Plaza de Mayo junto al Movimiento Derecho al Futuro organizarán un acto político a las 13 en la Casa de las Madres (Yrigoyen 1584), para luego movilizarse hacia la plaza.

Entre las agrupaciones de izquierda, el Nuevo MAS se concentrará a las 14 en la intersección de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, mientras que el PTS y el PO lo harán en 9 de Julio e Yrigoyen a la misma hora. El MST se ubicará en Diagonal Norte y Florida, y Política Obrera en 9 de Julio y Avenida Belgrano. En tanto, la CGT se congregará en Diagonal Sur y Bolívar a las 14.

La jornada tendrá su momento culminante a las 16.30, con la lectura del documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, en el escenario central de Plaza de Mayo.

Miembros de organizaciones de derechos
Miembros de organizaciones de derechos humanos conovcana para la marcha del 24 de marzo de 2026 en Plaza de Mayo, conmemorando el golpe militar y exigiendo verdad y justicia. ( @abuelasdifusion)

Principales puntos de encuentro

  • La Cámpora: 9 hs., ex-ESMA, parada en San José 1111 (departamento de Cristina Kirchner)
  • UCR: 13 hs., Alsina y Entre Ríos
  • Asociación Madres de Plaza de Mayo: 13 hs., Yrigoyen 1584 (Casa de las Madres)
  • Movimiento Derecho al Futuro: 13 hs., Yrigoyen 1584
  • Nuevo MAS: 14 hs., Av. 9 de Julio y Av. de Mayo
  • CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: 12 hs., Av. de Mayo y Bernardo de Irigoyen
  • Frente Renovador: 12 hs., Av. de Mayo y Tacuarí
  • PTS y PO: 14 hs., 9 de Julio e Yrigoyen
  • MST: 14 hs., Diagonal Norte y Florida
  • Política Obrera: 14 hs., Av. 9 de Julio y Av. Belgrano
  • CGT: 14 hs., Diagonal Sur y Bolívar
  • Lectura del documento de organismos de DD.HH.: 16.30 hs., Plaza de Mayo
Un mapa detallado ilustra las
Un mapa detallado ilustra las rutas y los puntos de encuentro de las organizaciones políticas y de derechos humanos que conmemoran los 50 años del golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976 en Argentina.

Debido al feriado, rige un cronograma especial de servicios públicos. Los hospitales públicos mantendrán guardias y áreas críticas habilitadas las 24 horas, mientras que los vacunatorios, las consultas externas, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros de Diagnóstico permanecerán cerrados durante ambas jornadas.

El Gobierno porteño informó que edificios de AGIP, Dirección General de Rentas y sedes comunales no abrirán hasta el miércoles. El Registro Civil solo atenderá de 8:00 a 12:00 con guardias para defunciones. Otras oficinas, como la sede de licencias de conducir y la Dirección General de Infracciones, también permanecerán cerradas. En contraste, la recolección de residuos operará de manera habitual.

Las fuerzas de Policía de la Ciudad, Bomberos, Defensa Civil y los servicios de emergencia, como la línea 911 y 103, mantendrán operativos de guardia durante ambos días.

El estacionamiento estará permitido sobre avenidas y calles donde normalmente se restringe los días hábiles, de 7:00 a 21:00 horas, sin vigencia de estacionamiento medido durante los feriados, con señalización de las excepciones. El subte funcionará desde las 08:00, finalizando entre las 22:00 y las 22:30 horas según la línea. El servicio de Ecobici operará solo con pases intensivos, recreativos y turísticos.

El cronograma de trenes será de feriado, lo que extenderá los intervalos entre servicios y requerirá prever los desplazamientos. El mismo criterio regirá para los colectivos, que reducirán su frecuencia. Los peajes operarán de acuerdo con los horarios pico del fin de semana: de 11:00 a 15:00 en dirección a Provincia y de 17:00 a 21:00 hacia el Centro.

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