Sociedad

Subtes, trenes y colectivos: cómo funcionará el transporte durante de los feriados de hoy y mañana

Como es habitual en cada fin de semana largo, los servicios públicos cambian sus cronogramas y horarios. Qué pasará con guardias, recolección de residuos y el registro civil

Guardar
Los subtes funcionarán con horario
Los subtes funcionarán con horario de feriado el martes, mientras que el lunes inciarán sus recorridos a las 06:00

Con motivo de la llegada de los feriados del 23 y 24 de marzo para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las autoridades confirmaron que el transporte fuincionará con un cronograma especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como es habitual en estos días.

A diferencias del martes, este lunes es día no laborable con fines turísticos, por lo que podría variar la prestación de los servicios al público entre hoy y mañana.

Transporte, peajes y estacionamiento

El subte funcionará a partir de las las 06:00 de hoy, mientras que el martes comenzará a circular a partir de las 08:00, siendo el horario de cierre entre las 22:00 y 22:30 horas, de acuerdo con la línea. Asimismo, el servicio de Ecobici operará el lunes como día hábil y el martes con pases intensivos, recreativos y turísticos.

En el caso de los trenes, estos funcionarán de acuerdo con el cronograma de feriado, por lo que se dilatará el tiempo de espera entre cada formación. Algo similar ocurrirá con los colectivos, que disminuirán su frecuencia. Sin embargo, esto dependerá de cada una de las líneas.

Los peajes trabajarán con normalidad, tomando como horario pico el de fin de semana: de 11:00 a 15:00 en sentido Provincia y de 17:00 a 21:00 en sentido Centro.

Las ecobicis estarán disponibles en
Las ecobicis estarán disponibles en el feriado

Además, las autoridades informaron que la pista de aprendizaje vehicular de la Ciudad de Buenos Aires estará abierta de 8:00 a 18:00 el lunes y martes, mientras que las sedes para tramitar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) funcionarán el lunes, pero permanecerán cerradas el martes.

En materia de tránsito, en la Ciudad de Buenos Aires, el estacionamiento estará permitido sobre avenidas y calles donde suele estar restringido los días hábiles de 7:00 a 21:00 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia durante ambos feriados y las excepciones están debidamente señalizadas. No obstante, no se podrá estacionar en pasajes, vías con Metrobús, calles de convivencia ni junto a ciclovías.

Con respecto a la Provincia de Buenos Aires, esto podría variar dependiendo la jurisdicción.

Guardias y hospitales

Mientras que el sistema hospitalario mantendrá activas las guardias y áreas críticas las 24 horas, recordaron que las consultas externas, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros de Diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires no estarán disponibles durante ambas jornadas.

De la misma manera, informaron que las fuerzas de Policía de la Ciudad, Bomberos, Defensa Civil y los servicios de emergencia línea 911 y 103 mantendrán guardias activas.

Escuelas y organismos públicos

Como todos los años, las escuelas de la región permanecerán cerradas. Asimismo, el Gobierno porteño indicó que los edificios de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas y las sedes comunales permanecerán cerrados hasta el miércoles.

Las oficinas públicas estarán cerradas
Las oficinas públicas estarán cerradas hasta el miércoles

En el caso del Registro Civil, solo operará una guardia de defunciones de 8:00 a 12:00 horas. El resto de las dependencias administrativas, incluyendo la sede de licencias de conducir y la Dirección General de Infracciones, estarán cerradas. No así como el servicio de recolección de residuos, que funcionará en forma habitual.

En cuanto a los servicios funerarios, las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, así como el ingreso de fallecidos al crematorio, se realizarán de 7:30 a 14:00 horas, procesándose el último trámite hasta las 13:00 y la última inhumación a las 13:30.

Parques, jardines y reservas

Por otro lado, los parques presentarán variantes, debido a que se dispuso que el Jardín Botánico Carlos Thays, la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano estén cerrados el lunes y abiertos el martes. No así con el Ecoparque, que abrirá ambos días.

Los museos dependientes de la ciudad abrirán de 12:00 a 20:00, mientras que la Torre Monumental abrirá de 10:00 a 18:00 y el Planetario solo estará disponible el lunes. Entre las bibliotecas públicas, permanecerán abiertas Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura, de 10:00 a 20:00.

En el ámbito cultural, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín permanecerán cerrados. La Casa de la Cultura abrirá solo el lunes, mientras que el Centro Cultural 25 de Mayo y el Centro Cultural Recoleta funcionarán el martes. Tanto la Usina del Arte como el Teatro Colón y el Circuito de Espacios Culturales permanecerán abiertos el lunes.

Temas Relacionados

AMBAÁrea Metropolitana de Buenos AiresCiudad de Buenos AiresServicios públicosSubtesColectivosTrenesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Insalubridad extrema: así vivían los ancianos en un geriátrico clausurado en Chubut

El establecimiento se encontraba plagado de chinches. La Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores presentó una denuncia penal por la extrema vulneración de los derechos de los adultos mayores que allí residían

Insalubridad extrema: así vivían los

A 15 años de la muerte de Elizabeth Taylor: del mito de sus ojos violetas a sus romances secretos y sus matrimonios fallidos

La estrella de Hollywood murió el 23 de marzo de 2011, a los 79 años, después de haber sufrido tragedias, desengaños amorosos y problemas de salud

A 15 años de la

Investigan el crimen de un hombre en Cañuelas: se peleó con dos jóvenes cuando iba a trabajar y apareció muerto

Los detenidos alegan que la víctima se cayó de su bicileta cuando los atacó con una mochila por un roce previo. La hipótesis de la Fiscalía es otra. Sin embargo, una tercera línea investigativa podría surgir: una venganza

Investigan el crimen de un

Dirigentes “borrados”, una CGT sin representación y legisladores que vaciaban sus despachos: las últimas horas de democracia

Funcionarios, gremialistas, políticos y periodistas intuían que el final del gobierno de Isabel Perón estaba a la vuelta de la esquina. En momentos en que muchos miraban a la CGT, sorpresivamente Casildo Herreras, su secretario general, había viajado a Montevideo pretextando cuestiones de agenda de trabajo. Allí habría sido el autor de la desafortunada frase “yo me borré” que siempre negaría haber pronunciado

Dirigentes “borrados”, una CGT sin

Jacobo Winograd abre su corazón en Solo por hoy: “Mi hija Nazarena me salvó, porque si seguía jugando me arruinaba la vida”

En una entrevista con Luciana Rubinska, el mediático contó los detalles del día que hizo saltar la banca en el casino de Mar del Plata. “Cuando era muy joven me di cuenta que entraba a jugar a las tres de la tarde y me iba a las tres de la mañana”, relata en la nota

Jacobo Winograd abre su corazón
DEPORTES
La vida de Noelia Petti

La vida de Noelia Petti en el agua y más allá del podio: el rol de los veteranos en la alta competencia

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026: la agenda completa con los 16 partidos de los Repechajes Internacionales y de Europa

El video de la salvaje agresión de la barra de Racing a un miembro del sector disidente en medio de la platea: “Vinieron a matarme”

Las 6 incógnitas que debe resolver Scaloni en la lista de la Selección para el Mundial: los puestos y nombres en pugna

11 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: enorme elogio a Tomás Aranda, la lesión de Marchesín, cómo está Cavani y la Libertadores

TELESHOW
Los participantes de Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano bailaron “Thriller” de Michael Jackson: el video de su coreografía

Roberto Funes Ugarte vivió un insólito robo en plena transmisión: “No lo puedo creer”

La polémica versión sobre la pelea de Tini Stoessel con Emilia Mernes ¿por Rodrigo de Paul?: “Habría chats”

La furia de Susana Roccasalvo contra el programa de Marcela Tauro: “Venden basura”

María Becerra habló sobre Los Del Espacio, el grupo que formó con Emilia Mernes y Duki: “No los trato directamente”

INFOBAE AMÉRICA

Cuando la burocracia frena el

Cuando la burocracia frena el bienestar

El régimen de Irán amenazó con atacar las plantas eléctricas en Medio Oriente que abastecen a las bases militares de EEUU

EN VIVO | El régimen de Irán amenazó con atacar las plantas eléctricas en Medio Oriente que abastecen a las bases militares de EEUU

Elecciones regionales en Bolivia: los aliados de Rodrigo Paz ganaron en tres gobernaciones y surgen nuevos liderazgos emergentes

Incendiaron cuatro ambulancias de un servicio voluntario judío en Londres: la policía investiga el hecho como un ataque antisemita