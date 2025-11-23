Política

Un concejal de Bahía Blanca se negó a realizar un test de alcoholemia en un control vehicular y luego renunció a su banca

Se trata de Jonatan Arce, de Fuerza Patria, que paradójicamente integraba la Comisión de Tránsito y Transporte en el Concejo Deliberante. “Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas”, escribió en un posteo en X donde anunció su dimisión

Jonatan Arce asumió como concejal
Jonatan Arce asumió como concejal por Fuerza Patria en diciembre de 2023: este domingo renunció y pidió disculpas

El concejal de Bahía Blanca Jonatan Arce renunció este domingo a su banca legislativa luego de que se conociera que se había negado a realizar el test de alcoholemia durante un operativo vehicular en esa ciudad bonaerense.

Arce, que paradójicamente integraba la Comisión de Tránsito y Transporte en el Concejo Deliberante local, fue abordado en un control durante la madrugada del viernes pasado. Le labraron una multa y la noticia se viralizó.

Por eso este domingo, a través de un posteo en X, el concejal anunció que dejaba su lugar en el bloque Fuerza Patria. “Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas”, escribió en una carta de seis párrafos.

“Durante el procedimiento no accedí al testo de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas. Entregué toda la documentación solicitada, se labró el acta correspondiente y acepté la sanción establecida por la normativa, como corresponde a cualquier ciudadano”, agregó.

El posteo de Arce donde
El posteo de Arce donde explica su renuncia

Según publicaron medios locales, el viernes por la madrugada Arce fue sancionado al resistirse al control. La justicia de faltas lo considera “positivo por presunción”, tal como contempla la normativa vigente. Y equivale a una multa de $1.412.800.

La noticia se viralizó rápidamente, sobre todo después de que Santiago Saccoccia, padre de Facundo, el joven de 17 años fallecido en 2018 tras ser atropellado por un conductor alcoholizado, y referente de Estrellas Amarillas, reclamara públicamente el “despido” del legislador.

Se desconoce si Arce tuvo que atravesar por presiones internas. Lo cierto es que el domingo a las 11 de la mañana, posteó una carta en la red social ex Twitter. “Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad y sostener una conducta acorde al rol que representamos”, redactó.

Y explicó: “Por eso decidí presentar mi renuncia a la banca de concejal. Considero que es lo más adecuado para no generar condicionamientos institucionales ni afectar el trabajo de mi espacio político”. Ni desde su espacio político ni desde el Municipio salieron comentarios durante la tarde y noche del domingo.

"Quienes ocupamos funciones públicas debemos
“Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad y sostener una conducta acorde al rol que representamos”, dijo el concejal

Arce admitió que el “episodio me impulsa a reflexionar y también a afirmar mis convicciones” y consideró que “la coherencia debe estar siempre por encima de los cargos, y los cargos nunca por encima de los valores”.

“Son principios que espero de cualquiera que tenga responsabilidades públicas”, remarcó el concejal, quien se autopercibe “militante peronista desde hace muchos años”.

“Voy a continuar militando y trabajando, como siempre, desde el lugar que me toque, con la voluntad de aprender, corregir y seguir adelante con más compromiso”, concluyó el concejal, que ocupaba su banca desde el 10 de diciembre de 2023.

Seguramente se abra el lunes mismo el debate interno en el peronismo local sobre quién reemplaza al concejal en el hemiciclo. Es que el jueves próximo hay una sesión clave: se debatirá la suba de tasas municipales.

Por la presunción de test
Por la presunción de test positivo Arce deberá pagar una multa cercana a los $ 2 millones

Arce ocupó el séptimo lugar de la lista a concejales en las elecciones de 2023. Ingresó al cuerpo gracias a la asunciones de Federico Montero como subsecretario de Fiscalización y Control Policial en el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y de Paola Ariente al frente de la subsecretaría de Hábitat bahiense.

Según especuló el medio local La Nueva, son varias las posibilidades que se abren para su reemplazo. Montero o Ariente podrían volver para asumir su banca o entraría alguno de los candidatos de 2023.

Los nombres que restan de la lista original, en orden de aparición, son Lucía Veláustegui, Paulo Mónaco, Micaela Gasparini, Ricardo Kloster y Mariela Berardi, quienes surgían como candidatos titulares al CD.

En la provincia de Buenos Aires no está estipulado que haya paridad de género en los reemplazos, por lo cual el siguiente nombre sería el de Lucía Veláustegui, quien fue delegada municipal de la localidad de Ingeniero White.

Una pintura de Winston Churchill conquistó una subasta con un récord millonario