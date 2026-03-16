Con fuertes críticas a Milei, Cristina Kirchner habló antes de su declaración de mañana por la causa Cuadernos

Cristina Kirchner volverá a Comodro Py para declarar por la causa Cuadernos (Adrián Escándar)

La ex presidenta Cristina Kirchner habló antes de presentarse en los tribunales de Comodoro Py por la causa Caudernos, donde deberá hacerlo de forma presencial, con fuertes críticas ante los jueces que la citaron presencial. Además, volvió a cuestionar la política económica de Javier Milei.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’“, señaló la ex mandataria en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

Y cuestionó: “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…“.

Además, aprovechó para enviar una nueva crítica a la política económica que impulsa Javier Milei y escribió: “Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero“.

“Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle”, agregó.

Y completó: “Sólo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina”.

En tanto, CFK se refirió a la causa $LIBRA que investiga el accionar del mandatario por la polémica que se generó producto de un peritaje que reveló llamados entre Mieli y el empresario cripto Maurcio Novelli: “Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase ‘la moral como política de Estado’, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares".

La Cámpora convocó a una concentración en el barrio de Constitución mientras CFK es traslada a declarar

La indagatoria a Cristina Kichner

La audiencia está pactada para mañana a las 9 de la mañana, donde la titular del Partido Justicialista tendrá la opción de hablar ante el Tribunal Oral Federal 7. La indagatoria será presencial y será transmitida en vivo por YouTube.

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio de los Cuadernos, coordinaron ya su traslado con el Tribunal Oral Federal 2, que es el que controla la ejecución de la pena en Vialidad. Saldrá de su casa en San José 1111 con su custodia habitual y un radio extendido de alcance para su tobillera electrónica por el tiempo que dure el trámite judicial.

En la sala de audiencias estarán mañana la fiscal general de juicio Fabiana León y su equipo de trabajo, las defensas de los acusados convocados a declarar, público y prensa que se acrediten. Hay lugar para 200 personas en total.

Cristina Kirchner bajo arresto domiciliario en el caso Vialidad, vuelve este martes a ser indagada en Cuadernos

Tras la declaración de Cristina Kirchner, será el turno del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia de Once. Será trasladado desde el penal y, según anticipó su defensa, se negará a declarar, pero tendrá que sentarse ante los jueces y dar sus datos personales.

El listado de esta primera jornada se completa con el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

En todos los casos podrán aceptar hablar ante el Tribunal, responder o no preguntas, o bien hacer uso de su derecho a no declarar con opción a hacerlo más adelante, en cualquier tramo del debate oral. Lo que no podrán evitar es la visita a tribunales para presentarse ante los jueces el día de la citación.

Finalizada esta audiencia, se establecerá un cronograma para los restantes 78 acusados.