Causa $LIBRA: cómo seguirá la investigación tras el peritaje que reveló un extenso entramado de llamadas y mensajes

El imputado Mauricio Novelli con el presidente Javier Milei. Ahora se conocieron intercambios de mensajes antes y después del lanzamiento de $LIBRA

La difusión de la pericia que revela que minutos antes y minutos después del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA el 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei habría mantenido intercambios de mensajes con uno de los principales imputados del expediente, el empresario cripto Mauricio Novelli, dispararía nuevas medidas de prueba en la causa, que podrían incluir pedidos de citación a declaración indagatoria.

Luego de filtraciones de ese peritaje y cuestionamientos de las querellas, el fiscal federal Eduardo Taiano lo presentó formalmente en la causa la semana pasada, al enviarlo al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi para su incorporación al sistema de consulta judicial LEX100 al que acceden todas las partes.

En ese escrito justificó que la fiscalía tuvo antes en su poder un informe preliminar que se guardó en reserva como elemento de trabajo hasta que se contó con el peritaje final que fue el que se incorporó al expediente y que según él no agregó nada nuevo a lo que consignado en el que se recibió en primer lugar.

Los detalles del caso cripto

Taiano tiene delegada la investigación, puede ordenar medidas de prueba directamente sin necesidad de requerir autorización judicial previa, salvo en casos específicos como citaciones a declaración indagatoria o allanamientos, que deben ser pedidos al juez.

La pericia de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) analizó chats, registros de llamadas, documentos borrados y notas del celular, lo que permitió reconstruir los días previos y posteriores al lanzamiento del criptoactivo.

Según surge del informe técnico incorporado al expediente, los peritos lograron reconstruir la secuencia de comunicaciones que Novelli mantuvo el 14 de febrero de 2025, el mismo día en que el presidente Javier Milei promocionó la criptomoneda en su cuenta de la red social X.

Un documento digital presenta detalles de una llamada de video de WhatsApp.

De acuerdo con esa reconstrucción, el empresario mantuvo ocho contactos con el Presidente ese día. Las primeras comunicaciones se registraron a las 18.44, 18.54, 18.56 y 18.58, mientras que el mensaje de Milei promocionando el token se publicó a las 19.01. Apenas dos minutos después volvió a registrarse otra comunicación a las 19.03. Luego hubo nuevos contactos a las 19.32, 22.00 y 22.05.

El análisis del teléfono también detectó múltiples comunicaciones entre Novelli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tuvo al menos siete contactos con el empresario durante esa misma jornada. Además, la pericia registró una videollamada por WhatsApp a las 23.37 entre Novelli, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, que se extendió durante poco más de cuatro minutos. En los registros también aparece una llamada de Novelli con el economista y exasesor presidencial Demian Reidel alrededor de las 22.12.

Un documento digital presenta detalles de una llamada de video de WhatsApp, incluyendo la fecha y el nombre de la comunicación entrante.

El teléfono de Novelli registró cerca de 200 llamadas durante ese fin de semana, muchas de ellas vinculadas con la crisis generada tras el desplome del token.

La nota de los millones

El análisis técnico del celular también permitió recuperar documentos que habían sido guardados como notas internas en el dispositivo. Entre ellos aparece un archivo redactado en inglés el 11 de febrero de 2025, tres días antes del lanzamiento del criptoactivo, que describe un presunto acuerdo económico por cinco millones de dólares relacionado con la promoción del proyecto. El documento comenzaba con la frase “Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H”, inicial que los investigadores interpretan como una referencia al empresario cripto Hayden Mark Davis, señalado como creador del token $LIBRA.

Según el texto hallado en el teléfono de Novelli, el esquema de pagos previsto contemplaba tres desembolsos que sumaban cinco millones de dólares. El primero consistía en un pago de 1,5 millones de dólares que podía realizarse en efectivo o mediante tokens. El segundo preveía otros 1,5 millones de dólares condicionados a que el presidente Milei anunciara públicamente a Davis como asesor. El tercer pago, de dos millones de dólares, estaría sujeto a la firma de un contrato de asesoría tecnológica con el Gobierno argentino vinculado a desarrollos en blockchain o inteligencia artificial. En el documento también se menciona la posibilidad de revisar el acuerdo con Javier y Karina Milei en etapas posteriores.

La pericia también encontró en el mismo dispositivo borradores de un acuerdo confidencial fechado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento del token, que habría sido discutido en el marco de reuniones entre Milei, Davis y Novelli. Ese mismo día se registró un encuentro en la Casa Rosada entre el Presidente y el empresario cripto, según consta en registros oficiales de ingresos. En el teléfono también aparecieron borradores de contratos, notas sobre proyectos vinculados al sector cripto y propuestas para organizar reuniones con empresarios del rubro.

Qué se pidió en el peritaje

Cuando se ordenó el peritaje, la fiscalía incluyó la búsqueda de mensajes y archivos vinculados al evento “Tech Forum Argentina”, encuentro tecnológico en el que el Presidente había conocido meses antes a varios de los impulsores del proyecto cripto, entre ellos Davis y el empresario Manuel Terrones Godoy.

Pidió rastrear una extensa lista de palabras clave relacionadas con el mundo de las criptomonedas, incluyendo términos como “crypto”, “token”, “memecoin”, “$libra”, “solana”, “usdt”, “usdc” y “pump and dump”, además de nombres de plataformas de intercambio como Binance, Coinbase o Kraken, y referencias políticas como “presidente”, “milei”, “karina milei”, “olivos” y “casa rosada”.

La causa judicial intenta determinar si detrás del lanzamiento del token existió una maniobra financiera para inflar artificialmente su valor y permitir que un grupo reducido de operadores obtuviera ganancias extraordinarias antes del desplome del precio. Según la denuncia que originó el expediente, tras el posteo del Presidente el valor de la criptomoneda pasó de unos centavos a cerca de cinco dólares en pocas horas y luego se desplomó, lo que habría generado ganancias millonarias para quienes participaron en las primeras operaciones y pérdidas para inversores que ingresaron más tarde.

El expediente se inició tras ese posteo presidencial del 14 de febrero de 2025 hecho desde la quinta de Olivos y actualmente investiga posibles delitos de estafa, cohecho, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi

La causa comenzó en el juzgado federal a cargo de María Servini, pero luego fue remitida por conexidad al juzgado del juez Marcelo Martínez de Giorgi, decisión que fue ratificada por la Cámara Federal.

En un dictamen del año pasado, Taiano había delimitado el objeto de la investigación. “El objeto de la presente investigación procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y lanzamiento de $LIBRA y determinar qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados”, señaló el fiscal.

Según el dictamen, los hechos podrían encuadrar en delitos de “abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho”.

Entre los mencionados por el fiscal aparecen el empresario cripto Hayden Mark Davis —vinculado a la creación del token—, el CEO de Kip Protocol Julian Peh, los organizadores del evento tecnológico Tech Forum Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, y también Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores y quien habría participado del mismo encuentro.

La causa se originó el 14 de febrero del año pasado, cuando Javier Milei publicó en su cuenta de la red social X un mensaje —que incluso fijó en su perfil— en el que difundía el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA e incluía el enlace al contrato del token.

Ese día, a las 19:01, el Presidente invitó a comprar la criptomoneda. Horas después borró el mensaje y publicó otro en el que afirmó que no estaba interiorizado en el proyecto.

Según reconstruyó la investigación, tras ese primer posteo el valor del token pasó de 0,01 dólares a casi 5 dólares en pocas horas. En ese lapso, un reducido grupo de operadores habría retirado cerca de 100 millones de dólares, mientras que otros inversores sufrieron pérdidas millonarias, en un movimiento que para los denunciantes habría sido posible por información privilegiada.

El expediente también incluye un intercambio de mensajes entre Novelli y Terrones Godoy del 20 de febrero, en el que uno de ellos escribió: “Llevo eso para allá, pero borrá”, frase que también quedó registrada en la pericia incorporada al expediente.

En la causa ya hubo reclamos para indagar e incluso detener a Novelli y otros imputados, pero fueron rechazados por los investigadores.