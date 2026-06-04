Política

Victoria Villarruel arremetió contra Patricia Bullrich por los pliegos de los jueces: “Hay que preguntarle a ella por qué nos somete a este descontrol”

La titular de la Cámara alta atribuyó a la jefa del bloque de LLA los cambios en la cantidad de postulaciones judiciales, que pasó de 50 a 73, y advirtió que el temario se conoció con poca anticipación durante la sesión

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Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

Las discusiones en el seno del Senado de la Nación se mantienen al día. la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó más tarde al Palacio Legislativo como consecuencia de una gripe que la aqueja, pero eso no le impidió señalar lo que entiende que hoy es un “desmanejo” de parte del bloque de La Libertad Avanza, espacio al que pertenece.

En la previa a ingresar al recinto, habló con los periodistas acreditados y frente a la consulta de Infobae sobre el cambio entre lo decidido en la reunión de ayer de Labor Parlamentaria en donde se había definido el tratamiento de 50 pliegos y que hoy ingresaron 73, la presidenta del Senado dijo que “hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco".

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La Vicepresidenta de la Nación siguió opinando respecto del accionar de la titular del bloque de La Libertad Avanza en un tono de reclamo sobre los cambios. "Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol“, señaló.

En otro tramo de la conversación que sucedió en el ingreso al recinto, Villarruel respondió sobre su encuentro con la candidata a jueza María Verónica Michelli y dijo que le parecía adecuado “reunirse con los candidatos. La candidata Michelli me solicitó una reunión para conversar sobre su situación especial, yo no la conocía ni tampoco a su cuñado y fue lo que conversamos”.

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cruce Bullrich - Villarruel en el Senado portada

Fuentes del entorno de la presidenta del Senado señalaron que “la vicepresidenta respeta la institucionalidad. El pliego de Michelli tiene nueve firmas y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado”, explicaron a Infobae fuentes cercanas a Villarruel.

En el recinto, José Mayans, presidente del bloque del Justicialista, señaló que la propia Villarruel en la reunión de Labor Parlamentaria señaló que había que darle tratamiento al pliego de Michelli y que el bloque peronista ofrecía darle “los dos tercios para que sea tratado hoy”.

El caso Michelli se transformó en los últimos días en una de las controversias políticas más delicadas para el oficialismo. La magistrada obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos con nueve firmas provenientes de senadores de La Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de espacios provinciales. Ese respaldo la dejó en condiciones reglamentarias de ser votada por el pleno de la Cámara Alta.

Sin embargo, después de ese avance parlamentario, la Casa Rosada decidió impulsar el retiro de la candidatura. La determinación generó sorpresa dentro del Senado y abrió una discusión política e institucional sobre los alcances de la facultad presidencial para retirar un pliego cuando el procedimiento parlamentario ya se encontraba avanzado.

La reunión entre Villarruel y Michelli ocurrió además pocas horas después de otro episodio que alteró el tablero político oficialista: la decisión de Patricia Bullrich de no acompañar la estrategia de la Casa Rosada, la conversación de Bullrich.

La relación entre la ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la Vicepresidenta Villarruel, ha estado marcada por fuertes tensiones, roces políticos y enfrentamientos directos en diversas ocasiones, desde el momento en que se realizó la jura de los nuevos senadores cuando Bullrich le reclamó a la Vicepresidenta por un trato desigual en el límite de invitados a las juras. En esa ocasión Bullrich intentó pedir la palabra para hacer un descargo, pero Villarruel se la negó argumentando un acuerdo previo de no realizar discursos políticos.

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