La Libertad Avanza busca ser protagonista de la agenda porteña y ahora intentará cerrar el IVC

Pilar Ramírez, jefa de la bancada violeta en la ciudad, junto a Javier Milei

Desde que ganaron las elecciones locales y consiguieron convertirse en la primera fuerza en derrotar al PRO en su bastión, los representantes de La Libertad Avanza emprendieron un plan para intentar acaparar la agenda política en la Ciudad de Buenos Aires y, en ese marco, este lunes presentarán dos proyectos de ley con los que plantean una reestructuración del sistema de acceso a los créditos hipotecarios en el distrito.

Las iniciativas que ingresarán en las próximas horas a la Legislatura local fueron elaboradas principalmente por Nicolás Pakgojz, quien ya comenzó a hablar con los referentes de otros espacios para intentar sumar apoyo a las medidas.

Por un lado, el legislador porteño propone eliminar de raíz el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y trasladar todas sus funciones a la órbita de la Jefatura de Gabinete, que lidera Gabriel Sánchez Zinny.

LLA plantea el cierre del organismo (Captura de Google Maps)

En el bloque violeta aseguran que actualmente el organismo no cumple con los objetivos para los cuales fue creado y, de hecho, solamente destina “menos del 4% de sus fondos a la entrega de créditos” para la compra de hogares.

“El propio Jorge Macri viene diciendo que quiere concentrarse más en la clase media y esta es una idea que viene a solucionar uno de los problemas más grandes que tiene ese sector de la población”, sostuvo a Infobae una fuente libertaria.

Puntualmente, el proyecto de Pakgojz establece el cierre definitivo del IVC y la reasignación de todos los recursos que tiene hasta el momento “únicamente a políticas de acceso a la vivienda”.

Incluso, hay una cláusula transitoria que indica que, en caso de que se apruebe la norma, Sánchez Zinny tendrá que entregar informes periódicos a la Legislatura precisando el destino final de los fondos.

“La idea es eliminar la estructura burocrática que gasta más del 30% de su presupuesto en sueldos. Que las misiones y funciones y también el presupuesto los absorba la Jefatura de Gabinete para generar políticas públicas que realmente faciliten el acceso a la vivienda”, señalaron en LLA.

Las tareas serían transferidas a la Jefatura de Gabinete de Sánchez Zinny

La medida fue diseñada por el diputado porteño, que es el especialista en la materia dentro de su bloque, debido a su paso como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a la que renunció para poder asumir en su banca este año.

Por otra parte, este lunes también se va a presentar un proyecto paralelo para modificar la carta orgánica del Banco Ciudad, con el objetivo de que “empiece a trabajar como entidad financiera y a dar créditos a los porteños”.

A grandes rasgos, el oficialismo nacional quiere cambiar el artículo 45 de la Ley N° 1.779, que es la que regula qué se puede hacer con las utilidades netas de la institución que resulten al cierre del ejercicio de cada período.

“Hoy en día, las utilidades restantes del banco se usan para financiar obras del gobierno local bajo el paraguas de que sean ‘con fines sociales’. Nuestra propuesta es que se utilicen para mejorar la política crediticia”, explicaron quienes trabajaron en esta iniciativa.

Desde este espacio, remarcan que en el último tiempo solamente el 10% de las hipotecas que se sacaron en la Ciudad de Buenos Aires se hicieron a través de este banco, y eso se debe “a que tiene tasas de interés muy altas y sus competidores ofrecen mejores condiciones”.

La medida debe ser debatida en la Legislatura (@MatiasLopezBA)

Además, los libertarios advierten que la forma en la que está redactado este artículo permite que esos fondos puedan gastarse casi en cualquier cosa, siempre que se pueda incluir en la categoría “fines sociales”.

Por ese motivo, el partido busca modificar ese apartado para que quede escrito de la siguiente manera: “Del remanente, la parte que supere la necesaria para asegurar la preservación del patrimonio en valores constantes será aplicada exclusivamente a la bonificación directa de las tasas de interés y/o a la reducción de gastos administrativos de las líneas de crédito hipotecario destinadas a personas humanas residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las políticas crediticias que determine el Directorio del Banco”.

Desde hace un tiempo, la sintonía política entre La Libertad Avanza y el PRO viene creciendo en el distrito e incluso en la gestión, a partir de algunas decisiones que tomó Macri y que habían sido propuestas por el oficialismo nacional.

Hace algunos días, la líder del bloque violeta, Pilar Ramírez, celebró, por ejemplo, el anuncio del jefe de Gobierno porteño de eliminar el impuesto de sellos al financiamiento de las tarjetas de crédito. “En La Ciudad, La Libertad Avanza”, le comentó la legisladora al mandatario.