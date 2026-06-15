Política

Martín Menem inició una visita oficial a Israel y fue recibido por el presidente de la Knesset

La visita del presidente de la Cámara de Diputados está orientada a profundizar la relación política e institucional y a ampliar la cooperación entre los dos parlamentos

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, inició este lunes una visita oficial a Israel, donde fue recibido por el titular de la Knesset, Amir Ohana, en una gira destinada a profundizar la relación política e institucional entre ambos países y consolidar uno de los principales ejes de la política exterior impulsada por el gobierno de Javier Milei. En ese marco, Menem se convirtió en el primer presidente de la Cámara baja argentina en realizar una visita oficial al Parlamento israelí.

La jornada comenzó en Jerusalén con una ceremonia de recepción en la sede de la Knesset. El protocolo incluyó la interpretación de los himnos nacionales de ambos países, el izamiento de la bandera argentina, una revista a la guardia de honor y una ofrenda floral en el monumento recordatorio ubicado en la plaza del Parlamento israelí. Las imágenes fueron difundidas por los canales oficiales de la Knesset y por el propio Menem en sus redes sociales.

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“Con inmensa gratitud visito la Knesset, símbolo de la democracia israelí y de la fortaleza de un pueblo que ha sabido defender su libertad, su identidad y sus valores a lo largo de la historia”, escribió Menem en el libro de honor del Parlamento israelí. Allí también destacó que la visita refleja “la profunda amistad que une a ambas naciones” y expresó su “admiración y afecto hacia el pueblo de Israel”.

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La recepción estuvo encabezada por Amir Ohana, una de las figuras más relevantes de la política israelí. Abogado, exintegrante del servicio de seguridad interior Shabak y dirigente del partido Likud, Ohana ocupa la presidencia de la Knesset desde diciembre de 2022 y es considerado uno de los principales aliados parlamentarios del primer ministro Benjamin Netanyahu.

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Durante el encuentro, ambos dirigentes repasaron la agenda bilateral y analizaron mecanismos para fortalecer la cooperación legislativa entre los dos parlamentos. La relación institucional entre Menem y Ohana no es nueva: en septiembre de 2024, el titular de la Knesset visitó Buenos Aires y mantuvo reuniones en el Congreso argentino, donde ambos firmaron la renovación del Memorándum de Entendimiento entre las dos cámaras legislativas para promover el intercambio parlamentario y la cooperación institucional.

La visita se produjo días después del viaje de Javier Milei a Israel, donde el Presidente ratificó el alineamiento estratégico de la Argentina con el Estado israelí. En Jerusalén, Milei recibió el Premio Génesis y pronunció un discurso ante la Knesset, una decisión que consolidó el lugar privilegiado que Israel ocupa dentro de la política exterior argentina desde diciembre de 2023.

En ese contexto, el desembarco de Menem apareció como una extensión institucional de esa estrategia. Fuentes parlamentarias señalaron que el objetivo fue avanzar en mecanismos de diplomacia legislativa, promover acuerdos de cooperación y fortalecer los vínculos entre los congresos de ambos países.

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La actividad contó además con la participación del embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, uno de los hombres de mayor confianza de Milei en materia internacional. El diplomático recibió a Menem a su llegada y acompañó las actividades desarrolladas en Jerusalén. En sus redes sociales, Wahnish destacó el inicio de la visita oficial y anticipó una agenda de trabajo orientada a profundizar los vínculos políticos, económicos y culturales entre ambas naciones.

La figura del embajador tuvo un peso particular dentro de la relación bilateral. Desde su llegada a Israel, Wahnish se transformó en uno de los principales articuladores del acercamiento impulsado por Milei y participó activamente en la organización de los viajes oficiales que el Presidente realizó al país durante su mandato.

La presencia de Menem en Jerusalén también tuvo una lectura política doméstica. El titular de Diputados integra el círculo de máxima confianza de la secretaria General de la Presidencia, Karina MIlei, y se convirtió en una de las figuras centrales del oficialismo dentro del Congreso. Su visita ocurrió en momentos en que el Gobierno buscó traducir el acercamiento diplomático con Israel en una agenda institucional de largo plazo que involucre no solo al Poder Ejecutivo sino también al Parlamento.

Desde la Knesset calificaron la llegada de Menem como una visita histórica. Los canales oficiales del Parlamento israelí destacaron especialmente que se trata de la primera vez que un presidente de la Cámara de Diputados argentina realiza una visita oficial al recinto legislativo israelí, un hecho que interpretaron como una muestra del fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El viaje se desarrolló además en un escenario regional particularmente sensible. Israel mantiene abiertos varios frentes de tensión en Medio Oriente y el gobierno argentino sostuvo en los últimos meses una posición de fuerte respaldo diplomático en los organismos internacionales. Esa definición política convirtió a la relación entre Buenos Aires y Jerusalén en una de las asociaciones estratégicas más estrechas que Israel mantiene actualmente en América Latina.

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La agenda de Menem continuará durante los próximos días con reuniones institucionales y actividades vinculadas a la cooperación parlamentaria. El mensaje que dejó la jornada inaugural ya quedó planteado tanto en Jerusalén como en Buenos Aires: el acercamiento entre la administración Milei e Israel busca proyectarse más allá de los vínculos presidenciales y consolidarse también en el plano legislativo.

La imagen de Menem junto a Ohana en el ingreso de la Knesset sintetizó esa intención. Dos años después de que el presidente del Parlamento israelí visitó el Congreso argentino, el titular de la Cámara de Diputados devolvió el gesto en Jerusalén, en una gira que refuerza el proceso de acercamiento político que ambos gobiernos vienen construyendo desde la llegada de Milei al poder.

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