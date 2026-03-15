Círculo rojo: el caso Adorni, del entusiasmo en Nueva York a la angustia en Buenos Aires

Los padres de los hermanos Milei, la legisladora Pilar Ramírez, Alberto Benegas Lynch y Bettina Angeletti (captura de TV)

La enfocaron más de una vez, en un lugar privilegiado: los organizadores de la apertura de sesiones del 1 de marzo, supervisados por Karina Milei, ubicaron a Bettina Angeletti en el mismo palco de la Cámara baja desde el que siguieron el discurso presidencial, en el que se incorporó por primera vez a “la moral” como política de Estado, los padres de Javier Milei.

Tiene lógica. La hermana presidencial hizo de Manuel Adorni un funcionario de extremísima cercanía, una relación de tal confianza que trabó con la pareja del jefe de Gabinete un vínculo casi familiar. “Karina tiene gestos con Manuel que no tiene con nadie, es su mimado”, reconoció una fuente oficial.

Esa proximidad, que incluyó en los últimos tiempos salidas recreativas por fuera de las actividades oficiales, allanó el camino para que Angeletti -una coach ontológica que, según las fuentes, está fascinada con el poder que amasó su marido- se subiera al avión oficial junto a Adorni y la comitiva presidencial que viajó a Manhattan para participar de la “Argentina Week”, el mayor road show de inversiones reciente que Milei y Luis Caputo, “Toto”, encabezaron en Nueva York para atraer capitales y que terminó envuelto en una enorme polémica después de que el ministro coordinador confesara que su mujer viajó con la delegación para acompañarlo por el trajín de las actividades: “Vengo cinco días a deslomarme”, dijo el martes en A24. Cuarenta y ocho horas más tarde, pidió perdón. Impensado tiempo atrás.

Antes de ese posteo, Karina Milei utilizó las redes de manera tajante: escribió su apoyo incondicional al funcionario, habló de “basura mediática” y dio por terminada cualquier tipo de especulación en torno a la posibilidad que se intentó instalar desde algunas usinas sobre la continuidad del ministro. Ninguna fuente pudo confirmar con certeza si la hermanísima visitó alguna vez a Adorni y Angeletti en la casa de fin de semana del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, que el matrimonio alquiló en estos años de manera temporal. En los últimos meses, según los vecinos, las expensas del lote 380 empezaron a figurar en la administración a nombre de la coach ontológica. Pero es tan fuerte el vínculo entre “El Jefe” y la pareja, entre el presidente y su jefe de Gabinete, que el gabinete en pleno salió al mismo tiempo a blindar su figura mientras, por lo bajo, algunos ministros se mofaban del “amateurismo” del ex vocero.

Karina Milei, con los brazos en alto y una amplia sonrisa, celebra junto a Diego Santilli, quien aplaude con entusiasmo en un evento público. (.)

La secretaria General de la Presidencia es desconfiada. No está convencida, como algunos colaboradores buscaron instalar, que se haya tratado de una “operación” del kirchnerismo. Es más: cerca del propio Adorni notaron que, por ejemplo, la senadora Patricia Bullrich no le dedicó ningún posteo personal al escándalo y solo se limitó a repostear en X los mensajes de apoyo de los hermanos Milei. Sí lo hizo Santiago Caputo, el consultor estrella del presidente, que respaldó al ministro coordinador desde su cuenta oficial cuando desde algunos sectores se lo apuntaba como el autor intelectual de una supuesta vendetta por haber sido desplazado del control del ministerio de Justicia.

El vínculo entre Bullrich y la Casa Rosada atraviesa, tal vez, su peor momento. La última conversación entre la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza y la ministra Alejandra Monteoliva, que se alió a la hermana del presidente, terminó pésimo. Fue después de que la ministra de Seguridad le bajara el pulgar a Diego Valenzuela, que esperó durante meses, sin éxito, ser nombrado al frente de la agencia de migraciones. El senador bonaerense llegó a hablarlo con Milei, pero el mandatario se hizo el desentendido. Fue Karina Milei, de manera directa, la que avaló que Monteoliva obturara el desembarco del ex dirigente del PRO. La hermana del presidente acumuló reproches contra la ex ministra de Seguridad, agudizados en medio del tratamiento de la reforma laboral, durante el verano: le molestó especialmente que Bullrich se apropiara del anuncio del acuerdo con los senadores aliados cuando, en teoría, esa comunicación debía quedar en manos de Adorni.

Colaboradores de Valenzuela incluso llegaron a tener varias reuniones de trabajo con la cúpula de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que el intendente de Tres de Febrero en licencia quería tener bajo su paraguas en la supuesta nueva estructura migratoria -el ministro Federico Sturzenegger propiciaba el traspaso-. Se trata de una de las fuerzas con mayor capacidad de investigación. Es la fuerza que, por caso, tuvo participación, por los protocolos habituales, en el vuelo privado en el que Adorni se embarcó con su familia y un periodista contratado por la Televisión Pública hacía Punta del Este, en los feriados de carnaval, que ahora es investigado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y por el que Adorni podría tener que dar explicaciones.

“Adorni Week”, entre NY y Buenos Aires. Más allá de la defensa cerrada del gobierno para tratar de dar vuelta de página y privilegiar la información de las posibles inversiones en nuestro país, la polémica alrededor del jefe de Gabinete opacó, al menos en Buenos Aires, una gira en la que el gobierno había apostado todas sus fichas. Y salpicó el relato inaugurado por Milei en la inauguración de sesiones ordinarias, el de “la moral” como política de Estado. El avance en la investigación judicial del caso $LIBRA coronaron, en ese sentido, una semana fatídica para la batalla cultural libertaria. Un peritaje del Ministerio Público Fiscal habría revelado una extensa trama de llamadas y mensajes entre la cúpula del gobierno y Mauricio Novelli, el lobbista argentino vinculado al lanzamiento del token en febrero del 2025. La noche del viernes 14 de febrero de ese año, habría habido un intercambio profuso entre Javier y Karina Milei, una información que refuta lo explicado en su momento por el presidente.

El affaire Adorni, sin embargo, no fue el único traspié de esta semana: el jueves, la difusión de la inflación de febrero del INDEC, en torno al 2,9%, confirmó no solo que se frenó la tendencia a la baja por noveno mes consecutivo, sino que volvió a prender las luces de alerta en Economía. El viernes, “Toto” Caputo volvió a insistir en que la canasta básica quebrará “el 1% mensual” para mediados de año, pero deslizó que “si no es agosto, será septiembre u octubre”.

El gobierno insiste con la baja de la inflación como su principal bandera, y detrás de ese objetivo exitoso encolumnó el programa de ajuste fiscal que se transformó, según Fernando Moiguer, en un experimento inédito: “Nunca pasó en la historia que un ajuste sea acompañado por los ajustados, no tiene precedentes en el mundo latino”, resaltó el economista esta semana en Infobae al mediodía. Pero en la economía aún persisten señales muy preocupantes. La última encuesta de CasaTres, que relevó los “principales problemas”, exhibió que el 15% de los argentinos están preocupados por el “desempleo”. Es una cifra récord: en enero del 2024, era del 5%. Hace algunas semanas, un consultor de renombre hizo un trabajo para una plataforma digital, y preguntó cuántos de los consultados había tenido alguna vez un ingreso por trabajar en alguna aplicación móvil: casi el 50% contestó que sí.

No habrá pronunciamientos públicos, pero hacia adentro del gabinete son cada vez más los signos de alarma por el nivel de actividad y el consumo. También entre los gobernadores, muy cautos en público, mucho menos condescendientes en privado con el programa económico de Milei y Caputo. Por eso sorprendió el reportaje publicado este sábado en el diario La Nación al gobernador Alfredo Cornejo, uno de los mayores aliados del presidente. Llamó la atención hasta en sus propios colegas, más aún después de compartir, la semana anterior, un gráfico en sus redes que detallaba la pérdida de empleos formales en las provincias -incluida la suya, con excepción de Neuquén y Río Negro- y que presentó como una buena noticia. “La economía y el humor popular van a crujir este año. Hay entusiasmo (entre los inversores), ahora, de ese entusiasmo a tomar la decisión de invertir, bueno, hay un paso todavía”, abundó el mendocino.

Luis Caputo, Ministro de Economía de Argentina, pronuncia un discurso ante una numerosa audiencia durante la Sesión de Apertura y Conferencia Principal de la Argentina Week 2023.

Los once gobernadores que volvieron de Manhattan en estas horas regresaron con sensaciones extrañas. Son conscientes de que existe, efectivamente, una atracción por la figura de Milei y un interés real por el país. En particular en aquellas provincias con minería, energía y petróleo. Pero todavía siguen alarmados no solo por la heterogeneidad de la recuperación de la actividad económica y el freno al consumo, sino también por el vínculo con el Ejecutivo. “Nadie va a decir nada en público, pero no hubo ni una instancia de diálogo con Milei ni con nadie. Solo con Adorni, como una respuesta a cómo lo estaban fajando en Buenos Aires”, señalaron este sábado voceros de un gobernador recién aterrizado en el país. Sorprendió, de hecho, que no haya viajado Diego Santilli, que se erigió como el mayor interlocutor de las provincias.

Existe un grupo de gobernadores, por fuera de las economías extractivas, muy inquieto. “Tenemos ingresos al nivel de la pandemia, pero con un agravante: tenemos mayores responsabilidades fiscales”, admitió un jefe provincial de la zona centro. Mayor todavía fue, de todos modos, la sorpresa de los inversores y los poderosísimos ejecutivos de finanzas que asistieron al inicio formal de la “Argentina Week” en la sede del JP Morgan, en Manhattan, cuando escucharon otra vez en boca de Milei una afrenta directa, sin apodos, con nombre y apellido, a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, enfrentados públicamente al gobierno por la apertura del modelo económico. La ofensiva oficial tras el cierre de la planta de FATE del Gran Buenos Aires, y después de que Techint perdiera una licitación privada en Vaca Muerta por la provisión de tubos sin costura con una empresa india por 40% menos de lo ofertado por el holding local, fue in crescendo: tanto que llegó al corazón del discurso presidencial en el puntapié del road show neoyorquino. Altas fuentes oficiales aseguraron que podría haber más novedades pronto: dicen que Milei tendría en su escritorio un informe con información fiscal que podría comprometer a ambas empresas.

Entre los integrantes del círculo rojo local que aplaudieron al presidente en NY se encontraba José Luis Manzano. Un empresario con negocios cruzados, cada vez más injerencia y llegada directa a un sector influyente de la administración norteamericana que empezó a relacionarse, según deslizaron, con allegados a la hermanísima. ¿Deberían Las Fuerzas del Cielo preocuparse por ese vínculo?

Miguel Ángel Pichetto y un grupo de legisladores en la planta de SIDERSA, en San Nicolás (@MiguelPichetto)

¿“Todos unidos triunfaremos...”? “No hay lugar para la avenida del medio”, planteó Miguel Ángel Pichetto en el encuentro que a mediados de semana mantuvo con un grupo de colegas diputados en la fábrica de Sidersa, en San Nicolás, a metros del predio de ExpoAgro. De capitales nacionales, la empresa adhirió al RIGI con una inversión de USD300 millones para la construcción de una planta siderúrgica de última generación en esa localidad que ya lleva un 30% de avance.

La visita de Pichetto a la principal muestra del agro con legisladores como Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Marcelo Lewandowski se dio el mismo día que otros dirigentes del peronismo. Todos por separado, una pintura perfecta de la dispersión de esa fuerza. Mayra Mendoza por un lado; intendentes como Federico Otermin, Federico Achaval, Gastón Granados y Nicolás Mantegazza por el otro, a bordo de un carro eléctrico de golf de esos que se pasean por el predio, y Gabriel Katopodis, uno de los armadores de Axel Kicillof, en otro stand. También los anfitriones, los Passaglia, Santiago y Manuel, que están abocados a la construcción de una alternativa provincial y que recibieron a Pichetto y compañía.

A San Nicolás también llegó la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que había pasado el fin de semana anterior por Mendoza, para la vendimia. Tuvo actividades oscilantes: algunas horas estuvo encerrada en su habitación del hotel Hyatt, sin agenda oficial. Es que hay empresarios interesados en conocer sus planes para el próximo año, pero no quieren verse públicamente con ella por miedo a represalías de la Casa Rosada. Sí existe un sector del PJ que la piensa como una alternativa, para tratar de contrarrestar una porción, por menor que sea, del electorado libertario.

Hubo una recorrida por la planta siderúrgica y un almuerzo privado con la cúpula empresarial. Previo a eso, entre decenas de operarios y curiosos, se plantearon críticas airadas al modelo económico del gobierno. Alguno preguntó: “¿Cómo hacemos para terminar con este modelo?“. En la muestra del sector, que en diciembre del 2025 tuvo un crecimiento interanual del 32,2% por una cosecha récord y apuntaló el crecimiento anual del 4,4%, sorprendieron, por ejemplo, los tractores chinos: sus precios giran en torno a tres veces menos que los de producción nacional.

El peronismo quiere apropiarse de una agenda productivista para contrarrestar al modelo libertario. Pero la dispersión entre las diferentes tribus es, por ahora, el denominador común. Pichetto volvió a hablar de confluir en un frente nacional en el 2027 a la brasilera, como el que llevó a Lula otra vez al poder en el 2022. Así se lo planteó a Cristina Kirchner cuando la visitó el mes pasado en San José 1111. El diputado sorprendió en ExpoAgro: resaltó que mantenía diálogo con el gobierno bonaerense, aunque deslizó, de todos modos, que Kicillof debería cambiar de estética y desprenderse de algunas figuras del mundillo K si aspira a convertirse en un líder nacional con chances para el año próximo. El gobernador planea desembarcar en la capital esta semana y tiene previsto, además, una gira por el interior. La ciudad de Buenos Aires puede ser la próxima sede de una disputa entre La Cámpora y los sectores más tradicionales del peronismo por la conducción del PJ.

En ese distrito, el porteño, es donde el PRO acopia sus mayores expectativas de cara al próximo año, en especial el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que blanqueó frente a sus habituales interlocutores su intención de búsqueda de reelección en un escenario que, según sus colaboradores, podría, en términos económicos, no ser el más propicio para LLA en el 2027. El alcalde debería primero ordenar su propia tropa. A principios de semana, en la reunión de bloque en la Legislatura, hubo una discusión acalorada por el reparto de comisiones que benefició a otros espacios.

El jefe de Gobierno será uno de los participantes del congreso de este jueves en Parque Norte en el que su primo Mauricio Macri y el flamante secretario partidario, Fernando de Andreis, intentarán incentivar a cientos de dirigentes con un mensaje de construcción hacia el año entrante. Se especuló, en estas semanas, con la opción de que el expresidente proclame en público que el partido buscará tener un candidato propio para el 2027. Colaboradores buscaron disuadirlo estas semanas de publicitar ese mensaje. El ex jefe de Estado tiene las comunicaciones cortadas desde hace tiempo con el Ejecutivo. En la cena de inauguración de ExpoAgro compartió mesa con el gobernador Kicillof. Apenas se estrecharon la mano. Macri estuvo pendiente de su teléfono: sus amigos aseguran que está más pendiente que antes, y no por cuestiones políticas. En una reciente charla reservada, Macri señaló frente a un colaborador que debían preparar a un “outsider” para, en la jerga futbolística, sacarlo a la cancha meses antes de las elecciones. El colaborador le contestó: “¿Y por qué vendría al PRO?“.

El expresidente Mauricio Macri y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se saludan con un apretón de manos en la cena anual de Expoagro, ante la mirada de asistentes y fotógrafos. (Expoagro)

Es una pregunta que atraviesa a la mesa partidaria que todos los miércoles se reúne en la sede de la calle Balcarce, y en la que sobresalen, además de De Andreis, Jorge Triaca, Guillermo Dietrich, Humberto Schiavone y Ezequiel Sabor, entre otros. Dos semanas atrás se conversó sobre el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el gabinete nacional, y cómo le arrebataron la relación con el Poder Judicial a Santiago Caputo.

El control por parte del PRO de la Capital -el botín más preciado para Macri- a partir del 2027 es un dato que preocupa en exceso a los principales operadores macristas de ese territorio. Para ellos, perder en manos de LLA sería incluso más grave que perder contra el peronismo, a pesar de que existen vasos comunicantes con ambos sectores. Hay grupos que, por caso, empiezan a analizar la posibilidad de confluir en un frente “anti-Milei” en ese distrito. Es una chance que, según algunos analistas, debería incluir también a Horacio Rodríguez Larreta, que en estas horas volverá a aparecer públicamente con un discurso de centro y propuestas mucho más progresistas. El nuevo perfil se discutió en una serie de asados en las oficinas de la calle Loyola, en Chacarita.

En ese búnker creen que el electorado del centro hacia la derecha ya migró por completo hacia LLA. En el larretismo empezaron a estudiar, por caso, el fenómeno de Demócratas 66 (D66) en Países Bajos, el partido centrista que le ganó a fines del 2025 unas elecciones reñidas a través de una coalición de partidos al ultraderechista Partido por la Libertad con propuestas de centro, bien nítidas, con ribetes progresistas como el impulso a un proyecto de viviendas estatales asequibles en diversos distritos de ese país, una problemática global. Rob Jetten, el flamante primer ministro, es pareja de Nicolás Keenan, un jugador del seleccionado argentino de hockey que conoció en un supermercado de La Haya.

Crédito: Maximiliano Luna

En estos meses hubo contactos entre dirigentes del larretismo porteño con estrategas de esa campaña. También hay dirigentes de otros sectores que quieren interiorizarse sobre la estrategia que utilizaron los estrategas de la campaña de Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York. Para tratar de traer esas experiencias a nuestro país. Solo les falta conseguir candidatos.