Javier Milei aseguró que los empresarios que defienden la industria nacional son “unos chorros” y reiteró en Nueva York duras críticas a Rocca y Madanes Quintanilla

El Presidente apuntó contra los dueños de Techint y de Aluar en la apertura de la Argentina Week. Al segundo, también propietario de Fate, lo acusó de extorsionar al Gobierno y “tirar 900 trabajadores a la calle” un día antes del debate de la reforma laboral. El “riesgo kuka” sigue generando daños, agregó

El presidente estuvo presente en la apertura de la Argentina Week en Nueva York.

Javier Milei llevó su ataque a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla a Nueva York. En la apertura de la Argentina Week, el evento organizado para atraer inversores de todo el mundo, el Presidente apuntó contra los dueños de Techint y Fate. Además, durante su discurso, consideró que los que “defienden la industria nacional son unos chorros”.

“Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil”, dijo Milei durante su exposición y agregó: “Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, que fuera el ataque a un liberal”, afirmó. “Pero tenemos enfrente gente mala y además creativa para el mal”.

y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes)

Durante su exposición, el mandatario afirmó que Rocca y Madanes Quintanilla se beneficiaron durante años de un sistema de protección estatal y los definió como “empresarios prebendarios”.

Rocca y Madanes en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos, pero eso se terminó la Argentina corrupta”, dijo Milei en la sede del JP Morgan en los Estados Unidos.

Sobre Madanes, en particular, denunció que apretó al Gobierno y extorsionó a cambio de mantener una protección que favorecía a la principal fábrica de aluminio del país, Aluar. “Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral.. y nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños”, dijo.

El presidente se refirió a la apertura indiscriminada en el país.
La “barrera” a la que alude Milei se trata de una medida antidumping que regía desde 2020 y aplicaba un arancel del 28% a las importaciones chinas de hojas de aluminio.

“Si los neumáticos costaban 100 dólares y el político pone una pared enorme para que no se puedan importar y hay que pagarlos 400, eso es un problema”, sostuvo. Según explicó, cuando se eliminan esas barreras los consumidores pueden comprar más barato y el dinero restante se destina a otros sectores de la economía.

En ese marco, el mandatario defendió la apertura comercial y planteó que las protecciones arancelarias implican un costo para el conjunto de los consumidores.

“Cuando hablan de apertura indiscriminada son una manga de... bueno, pongan ustedes el título. Están reclamando por cazar en el zoológico”, sostuvo.

Milei vinculó esas posiciones con sectores empresariales que, según dijo, se beneficiaron durante años de la protección estatal. “El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”, afirmó.

Javier Milei, presidente de Argentina,
Javier Milei, presidente de Argentina, ante el seminario Argentina Week en Nueva York ante una audiencia de empresarios y líderes económicos. (Presidencia)

El Presidente también sostuvo que su gobierno busca terminar con ese esquema de relación entre política y empresas. “Por suerte nosotros nos estamos sacando de encima a los que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y empresarios prebendarios”, dijo.

“Si la cuenta muestra que la eficiencia es que estén bien 48 millones de argentinos, entonces la pregunta es por qué un político sigue sosteniendo ese sistema. Es obvio: es corrupción”, afirmó.

También apuntó contra el kirchnerismo al referirse a la relación entre el Estado y algunos grupos empresarios. “Los Kirchner, cuando insultaban a Rocca, no lo insultaban porque lo odiaran, sino porque estaban negociando la coima”, dijo.

En otro tramo de su exposición, el Presidente sostuvo que su administración enfrenta todavía lo que denominó “riesgo kuka”, en referencia al impacto político que, según afirmó, genera la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder.

El presidente argentino Javier Milei
El presidente argentino Javier Milei camina junto a Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, en un pasillo durante el evento Argentina Week en Nueva York. (Presidencia)

“Cuando fue la elección el riesgo país estaba en 2500 puntos básicos. Hoy está en 550. Pero todavía el riesgo kuka, ese escenario catástrofe, ese cisne negro, sigue causando daño para lo que serían las colocaciones más allá de 2027”, afirmó.

Según explicó, ese factor incide en el costo del financiamiento internacional para la Argentina. “Estamos haciendo todo para terminar de una vez por todas con el populismo y en especial con el kirchnerismo”, agregó.

El mandatario señaló que, si el riesgo país se mantiene en niveles cercanos a los 550 puntos, la economía podría crecer entre 4% y 5% anual. Y planteó que si se redujera a niveles de 220 puntos, el crecimiento podría alcanzar tasas de entre 7% y 8%.

“Eso implicaría que la Argentina podría estar duplicando el PBI cada nueve o diez años”, sostuvo.

La exposición de Milei incluyó además una explicación sobre el marco conceptual que, según dijo, guía las decisiones de su gobierno.

