Cómo se gestó el apoyo del Gabinete a Manuel Adorni y cuáles son las primeras lecturas sobre la polémica

Karina Milei apoyó a Manuel Adorni

La plana mayor del Gobierno salió a apoyar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante los episodios conocidos recientemente, entre los que está la inclusión de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial rumbo a Nueva York y un traslado en avión privado hecho durante el fin de semana largo de Carnaval. A pesar de que la controversia llegó a su punto máximo ayer a la noche, luego de que se conocieran documentos y un video del viaje familiar, la Casa Rosada se encolumnó esta tarde para apoyar en su totalidad al ministro coordinador.

En diversos sectores del Ejecutivo coinciden en un detalle: el apoyo a Adorni no se gestó a través de un pedido explícito en el grupo del Gabinete, pero ayudó que diferentes personas de relevancia dentro del Gobierno comenzaran a publicar sus mensajes en las redes. “Fue una suerte de efecto cascada”, afirman desde un campamento libertario; mientras que en otro agregan: “Fue más espontáneo de lo que se dice. Arrancó Sandra [Pettovello] y se fueron sumando poco a poco”.

En efecto, una de las primeras en salir a bancar marcadamente a Adorni esta mañana fue la ministra de Capital Humano. “Siempre juntos!”, reza el posteo, el cual está acompañado de una foto que se sacaron previo a una ceremonia en Casa Rosada. Quienes conversaron con ella en las últimas horas explican que la ministra decidió ser una de las primeras en salir con un apoyo debido a “diferentes operaciones que sufrió en el pasado”.

El tuit de Sandra Pettovello apoyando a Manuel Adorni

El ministro coordinador es una de las personas con las que mejor se lleva Pettovello de todo el Gabinete y lo pondera particularmente. Cree que el repudio y la polémica que se generó en los medios y las redes es desmedida en relación al hecho en sí.

Esto parece ser una lectura general al interior del Gabinete. No creen equivocada la invitación de la esposa de Adorni al avión presidencial y tampoco creen repudiable la utilización del taxi aéreo para ir y volver a las playas uruguayas. Aun así, reconocen que todo el episodio se podría haber manejado con mayor prolijidad.

“Era declarar mejor el martes [en la primera entrevista que dio ante A24] y tomarse un Buquebus semanas atrás. No hizo nada grave”, lo justifica un ministro. “Creemos que hubo una botoneada y que, además, las primeras declaraciones de Manuel no ayudaron. Pero ahora toca bancar porque nos puede pasar a cualquiera”, explicó otro integrante de las reuniones de Gabinete a Infobae.

Con el pasar de las horas, los mensajes de apoyo fueron incrementándose. El más resonante fue el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien es, además, la jefa política de Adorni y su principal impulsora en su entronización como ministro coordinador.

“Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, fue el mensaje publicado cerca de las tres de la tarde. El contenido no es menor, porque vino a cortar de cuajo con las especulaciones de que Adorni podía tener la posibilidad de ser removido de su cargo. Aquello nunca estuvo entre las posibilidades: no ocurrió con ninguno de los laderos karinistas involucrados durante el pico del Caso Andis, no iba a ocurrir ahora.

El mensaje de la hermana del Presidente

Antes del mensaje de la hermanísima se habían pronunciado los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior). Aunque haciendo énfasis en su trabajo durante el Argentina Week, quien también publicó una foto junto a él fue Mario Lugones (Salud).

Federico Sturzenegger (Desregulación) había compartido fotos con Adorni el día anterior y hoy compartió el tuit de la hermanísima, lo cual refleja que ese posteo fue una suerte de activación para que el resto del Gabinete compartiera el apoyo al jefe de Gabinete. Carlos Presti (Defensa) le dedicó un posteo aparte, al igual que lo hiciera Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional). Juan Bautista Mahiques (Justicia) compartió el posteo de Karina, mientras que Pablo Quirno (Cancillería) no había hecho ninguna actividad al momento de la publicación de esta nota.

Quienes salieron casi en paralelo con los posteos fueron el presidente Javier Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. El primero habló de que hay quienes “ensucian” a Adorni, mientras que el segundo atribuyó esta cuestión a una suerte de ola revanchista de sectores opositores (“políticos, empresaurios y sus amigos de los medios”) por las políticas que está implementando la actual administración.

En el plano del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que Adorni está siento blanco de “burdos ataques mediaticos orquestados desde la oposición”, mientras que la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, no publicó ningún mensaje de apoyo más allá de los retuiteos a los hermanos Milei.

Varios integrantes del oficialismo con los que pudo hablar este medio tienen la certeza de que había una gran cantidad de personajes de la esfera opositora que estaban esperando un yerro del jefe de Gabinete como para comprometerlo mediáticamente. “Muchos lo estaban buscando”, afirman.

Milei junto a su Gabinete

Infobae también supo de sectores internos del Gobierno que no festejaron, pero que, cuanto menos, no les molesta que Adorni tenga su primera controversia política de magnitudes.

Quienes conversaron con el ministro coordinador en las últimas horas lo notan más recompuesto que ayer. “Se sumaron todos en el Gabinete porque saben que es una injusticia el nivel de exposición que le están haciendo en los medios”, afirmó una persona de su entorno directo.

Por raigambre constitucional, Adorni es el jefe de la administración general del país. Aun así, es particularmente celoso de los aspectos de su vida privada y en cada ocasión que puede enfatiza que hay ciertas cuestiones que no debe dar aclaraciones. Se podría decir que es algo parecido a lo que argumenta una parte importante del oficialismo cuando el Presidente pudo imponer limitaciones en el alcance de los pedidos de Acceso a la Información Pública sobre asuntos en la Quinta de Olivos.

Es por ese motivo que los documentos de los viajes de ida y vuelta de San Fernando a Punta del Este dados a conocer por elDiarioAR y el video del aeropuerto revelado primero por Tiempo Argentino le generaron un particular enojo. “No va a ser gratis”, afirmó a Infobae una altísima fuente con acceso al despacho presidencial.

Hasta la publicación de este artículo, no hubo ni primeras ni segundas líneas en diálogo con este medio que señalaran internamente a integrantes del mismo oficialismo por la revelación de las informaciones de los últimos días. En tanto, hay quienes opinan que el video grabado en la pista del Aeropuerto de San Fernando constituye una falta interna al interior de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que hoy en día depende de Monteoliva. “Son capas geológicas que se acumulan ahí”, detalla una fuente, sin dar mayores lecturas sobre qué pudo haber pasado.

No sería una rareza esperar que a mediano plazo se tomen determinaciones sobre esa área de la gestión, así como en otras más donde consideran que hay “deficiencias de control”.