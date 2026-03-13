Fernando de Andreis habló de la relación del PRO con el Gobierno y reclamó: “Es imperioso bajar impuestos en Argentina”

Fernando de Andreis aseguró: “No están bajando los impuestos a la velocidad que nos gustaría”

El diputado nacional Fernando de Andreis sostuvo que “es imperioso bajar impuestos” y remarcó que la actual política fiscal del Gobierno no avanza con la rapidez que reclama el sector productivo. El dirigente del PRO subrayó que la presión impositiva sigue siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico argentino.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, de Andreis abordó el debate sobre el rumbo fiscal y la capacidad del Estado para generar condiciones favorables a la inversión privada. Explicó que, si bien el PRO acompaña las reformas en el Congreso, mantienen una postura crítica respecto del ritmo en la reducción de cargas tributarias.

El diputado fue enfático al describir la preocupación central de su espacio: “Si te puedo decir algo que me preocupa personalmente y nos preocupa como espacio y como bloque, es que no están bajando los impuestos a la velocidad que nos gustaría. Y con esto no estoy pretendiendo marcarle la cancha ni correr a nadie, pero es imperioso bajar impuestos”.

De Andreis argumentó que la reforma fiscal debe ser mucho más profunda y que existe un “espacio de mejora muy grande” en materia de presión tributaria. “En la reforma laboral, el impuesto a la ganancia entró al Senado con creo que un 25% terminó saliendo de vuelta en 35%. Eso tiene que bajar. Los impuestos provinciales, los impuestos municipales, las tasas, el famoso costo argentino”, detalló el legislador.

“En materia impositiva y tarifaria hay un espacio de mejora muy grande y eso es fundamental para destrabar la economía argentina”, insistió. Según de Andreis, la carga fiscal no sólo afecta al sector agroindustrial sino a todos los productores: “Hoy a un productor del interior, de cualquier cosa, no solo el agroindustrial, el industrial, el siderúrgico, para llegar al puerto tiene enormes desafíos y costos muy altos, de vuelta, impositivos y de infraestructura. Las rutas, a las rutas les falta mucha mejora”.

Mauricio Macri junto a Fernando De Andreis cuando fue presentado como candidato a diputado

Consultado sobre el próximo evento del PRO, de Andreis anticipó: “El 19 nos vamos a encontrar, ver que somos un montón, tres gobernadores, decenas de intendentes, cientos de parlamentarios, un bloque nacional también importante y un montón de dirigentes que quieren trabajar para transformar la Argentina”.

El diputado enfatizó que el foco estará puesto en los gobiernos locales y la reconstrucción partidaria: “Vamos a preparar a más de cien candidatos a intendentes en las principales ciudades de Argentina, donde el espíritu es la reconstrucción del partido de abajo para arriba”.

Reconoció el desafío de consolidar una alternativa al oficialismo y recuperar banderas propias: “Muchas de nuestras banderas nos las afanó Milei, pero trabajamos para que eso sea temporal. Nosotros tenemos que recuperar esas banderas para poder ofrecernos frente a la ciudadanía y que nos elijan. El PRO es un partido de poder que aspira a gobernar, a transformar. Su característica principal es la gestión”.

De Andreis describió el momento interno: “Este no es un año electoral. Argentina arrastra décadas de problemas muy serios, con una pobreza enorme, con un estancamiento, no se crea empleo privado. Bueno, todo lo que vos ya sabés, sobre todo en materia económica. Entonces, es un fino equilibrio entre la construcción de una alternativa y el acompañamiento a un gobierno donde compartimos el rumbo”.

El diputado también fue consultado sobre la frase de Javier Milei, quien dijo: “A mí no me van a llevar puesto como a Macri”. De Andreis respondió: “Mauricio Macri es una persona a la que no se la han llevado puesto nunca. Como presidente de Boca, como jefe de gobierno, donde algunos recordarán el episodio del Indoamericana, donde nos vaciaron de seguridad, un momento muy sensible. Terminó su mandato. Mauricio Macri estuvo catorce días secuestrado en un pozo donde cada dos por tres le decían que lo iban a matar y no se lo llevaron puesto. Razón por la cual yo no estoy para nada de acuerdo con que se lo hayan llevado puesto”.

