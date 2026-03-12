Política

El Ministerio de Capital Humano denunció un posible “adoctrinamiento” en escuelas del municipio de Morón

Los docentes debían llevar un pañuelo blanco para ser “intervenido” por los alumnos como una actividad escolar “sobre la memoria histórica”. “La intencionalidad es frente a un Gobierno empecinado en negar el terrorismo de Estado”, dice un supuesto comunicado de la secretaría de Educación local

La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, solicitó explicaciones al municipio de Morón por un supuesto adoctrinamiento docente a los alumnos

Una actividad escolar asociada con pañuelos blancos y memoria histórica puso la lupa sobre el municipio de Morón y en las “autoridades de la provincia de Buenos Aires” por parte del Gobierno Nacional. El tema: un presunto “adoctrinamiento” en las escuelas de esa localidad del conurbano bonaerense.

El debate, que vinculó consignas dirigidas a docentes y trabajos sobre derechos humanos en las aulas, llevó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a emitir un pedido formal de explicaciones al municipio tras la viralización del caso en redes sociales.

La polémica surgió después que el periodista Tomás Díaz Cueto publicara en su cuenta de X un supuesto “memo” que lleva el número 3248/26 firmado por la Directora de Educación del municipio, Anabel Perret Venzzani y fechado el 4 de marzo.

En el supuesto comunicado oficial se les da indicaciones “a todas las instituciones educativas del municipio” que “envíen una cartulina blanca” con “un pañuelo blanco intervenido con frases, nombres, símbolos, dibujos flores, bordados, dibujados, pegados, para que florezcan historias en todos los rincones del país”.

A renglón seguido, la supuesta comunicación agrega: “La intencionalidad es que a 50 años de la dictadura más cruel de Argentina y frente a un gobierno empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado, insistamos en hacer memoria de manera activa, colectiva y participativa. De esta manera, el domingo 22 de marzo llenaremos de pañuelos y resistencia el Espacio de la Memoria y la Vida”.

Sandra Pettovello publica un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano exigiendo explicaciones por presunto adoctrinamiento político en establecimientos educativos de Morón.

Ese presunto documento oficial generó la reacción de Sandra Pettovello quien comunicó que su cartera “solicitó explicaciones a las autoridades de Morón ante la difusión de material que podría implicar adoctrinamiento político en las escuelas”. En el comunicado se sostiene que “la educación debe desarrollarse en un ámbito de pluralidad y libertad”. Más adelante, se destaca: “El adoctrinamiento político-partidario en el ámbito educativo constituye una vulneración de derechos.” El texto agrega que el ministerio analizará “si se utilizó el sistema educativo para promover posiciones políticas frente a estudiantes”.

Asimismo, Pettovello aclara que el objetivo de la investigación es determinar si el ejercicio difundido en redes sociales era parte de directivas oficiales del sistema educativo del municipio de Morón.

El conflicto se originó con la circulación en redes sociales, principalmente en la plataforma X, de una captura que denunciaba la presunta existencia de consignas para docentes con la frase: “Adoctrinamiento en escuelas de Morón: le piden a todos los docentes que lleven pañuelos blancos para que sus estudiantes lo intervengan.” Según ese material, los docentes debían llevar pañuelos blancos, los cuales serían intervenidos en las aulas mediante pintura, bordado o escritura de frases por parte del alumnado.

El supuesto memo de la Secretaría de Educación de Morón pidiendo a las instituciones educativas que envíen pañuelos blancos intervenidos para conmemorar los 50 años de la dictadura argentina y llenar el Espacio de la Memoria y la Vida

La difusión masiva atrajo la atención del gobierno nacional encabezado por Javier Milei y la reacción del Ministerio de Capital Humano. En pocos días, el caso pasó del debate en redes a la agenda institucional.

La controversia afecta directamente a Morón, donde el intendente es Lucas Ghi y la secretaria de Educación es Natalia Souto.

El pañuelo blanco, eje de la discusión, es un símbolo adoptado durante la última dictadura militar por las Madres de Plaza de Mayo para reclamar por los desaparecidos. Con los años, se incorporó a actos públicos, proyectos educativos y actividades artísticas orientadas a la transmisión de la memoria en Argentina.

El episodio reavivó la discusión en torno al abordaje escolar de la última dictadura y el equilibrio entre la formación ciudadana y la supuesta militancia política en las aulas. Desde el gobierno de Milei se insiste en la existencia de casos de adoctrinamiento ideológico.

Simultáneamente, docentes y especialistas afirman que el análisis político y social del terrorismo de Estado y temas afines integra la curricula oficial en materias como historia, ciudadanía y formación ética. La disputa sobre la interpretación didáctica de la memoria histórica sigue generando debate entre el gobierno de La Libertad Avanza y espacios ligados a otros espacios políticos.

