Contundente respuesta de Karina Milei al abogado de Toviggino: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar”

La secretaria general de la Presidencia utilizó sus redes sociales luego de que Gregorio Dalbón la acusara de querer “quedarse con la AFA”

Karina Milei, secretaria de la
Karina Milei, secretaria de la Presidencia (Foto: Gustavo Gavotti)

La secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, contestó ese miércoles de forma contundente al abogado de la AFA Gregorio Dalbón, quien la acusó de tramar una maniobra para “quedarse” con la entidad del fútbol argentino. “Está en manos de la Justicia”, dijo la hermana del Presidente.

“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”, respondió Karina Milei en sus redes sociales al conocer la denuncia de Dalbón. Se trata de una actitud llamativa en la funcionaria ya que no suele utilizar su cuenta de X para este tipo de cruces.

Las declaraciones de Milei llegaron luego de que Dalbón asegurara que la embestida contra Pablo Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se enmarca en el deseo, según expresó el letrado, del asesor presidencial Santiago Caputo de “quedarse” con la entidad madre del fútbol.

La respuesta de Karina Milei a Gregorio Dalbon

“Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina”, lanzó.

Al ser consultado por su acusación, Dalbón amplió: “Es evidente que el Estado, si está hace cuatro meses hablando de la AFA es porque se quiere quedar con la AFA. Y la AFA se la quiere quedar Santiago Caputo”.

Eel abogado habló en las escalinatas de los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que Toviggino se presentara a declarar ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante.

Gregorio Dalbón denunció que el Gobierno se quiere quedar con la AFA

Toviggino fue indagado este miércoles por el juez en lo penal económico Diego Amarante, en medio de un fuerte operativo de seguridad que rodeó la llegada del dirigente futbolístico a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950.

Según pudo saber Infobae, entregó un escrito sin responder preguntas en una causa penal por presunta retención indebida de aportes calculada en al menos 19.000 millones de pesos. También está acusado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, citado para mañana jueves a las 12.

El dirigente de AFA ingresó a las 11.05 a los tribunales para cumplir con el trámite judicial asesorado por su abogado Marcelo Rochetti y se dirigió al segundo piso, sede del juzgado en lo penal económico del juez que lleva el caso, Amarante. La indagatoria concluyó pasadas las 12. Enseguida, Toviggino abandonó los tribunales por el acceso principal y, tras evitar hacer declaraciones a la prensa en medio de un fuerte tumulto, se subió a una Jeep gris sin patente que lo estaba esperando.

Antes de declarar, Toviggino recurrió a la red social X para compartir una frase vinculada al Papa Francisco, asociando el gesto a valores como la búsqueda de la verdad y la justicia.

En su perfil en X, el tesorero de AFA destacó una cita que atribuyó al Papa Francisco como preámbulo a su comparecencia judicial. La difusión tuvo lugar antes de ingresar al tribunal.

“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, citó en el posteo.

Qué se investiga

La investigación se abrió por denuncia de ARCA, querellante en el caso, por un delito que prevé penas de dos a seis años de cárcel vinculado a la falta de pago de la multimillonaria suma en concepto de retenciones al Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Para mañana está citado Tapia y luego el juez quedará en condiciones de resolver situaciones procesales mientras que la Cámara en lo Penal Económico tiene que decidir si ratifica la continuidad de la pesquisa o la cierra por inexistencia de delito, como planteó la defensa de los dirigentes acusados.

