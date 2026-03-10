Política

Vandalizaron en San Luis la entrada del estudio del senador Bartolomé Abdala: denunció complicidad del gobierno de Claudio Poggi

Al legislador libertario le pintaron violentas frases. Habló de “zona liberada” y aseguró que se mantendrá firme en sus convicciones

El senador nacional Bartolomé Abdala denunció haber sido víctima de un nuevo episodio de vandalismo en la ciudad de San Luis, luego de que la entrada de su estudio contable fuera atacada con pintadas que incluían frases intimidatorias y mensajes de alto contenido violento. El hecho, que se produjo en el marco de manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, generó un fuerte repudio del legislador libertario, quien responsabilizó al gobierno provincial de Claudio Poggi por lo que calificó como un clima de “zona liberada” y complicidad institucional frente a las agresiones.

Abdala, actual vicepresidente de la Nación en ejercicio por el viaje de Javier Milei a Nueva York, vinculó el ataque a sectores que definió como “militantes del odio y la confrontación”, a quienes acusó también de haber atentado contra monumentos religiosos de la ciudad. En declaraciones públicas, el senador remarcó que la “enorme mayoría de los sanluiseños no comparte estas metodologías violentas” y lamentó que se utilice una fecha significativa como el 8 de marzo para justificar acciones que, según sus palabras, “deshonran la estirpe de las valientes mujeres” de su provincia”.

El legislador sumó un mensaje de advertencia hacia las autoridades provinciales. “El gobierno de Claudio Poggi deberá dar explicaciones respecto de la complacencia y hasta complicidad con quienes promueven estas prácticas de intimidación”, expresó. Abdala consideró que los hechos se producen “ante la pasividad exasperante de las fuerzas de seguridad, en un claro ejemplo de zona liberada”, y sostuvo que resulta especialmente preocupante en el contexto de su actual responsabilidad institucional.

En su descargo, el senador planteó que si una figura pública puede ser blanco de este tipo de hostigamiento, cualquier ciudadano de San Luis podría sentirse “absolutamente desprotegido y vulnerable”. Por este motivo, instó a las autoridades a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad y a no minimizar el impacto de estos ataques en la convivencia democrática. “Si esto me sucede a mí, es evidente que los ciudadanos pueden sentirse absolutamente desprotegidos y vulnerables. Por eso es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad”, enfatizó.

Abdala apeló también a su historia personal y familiar para reafirmar su pertenencia a la provincia, destacando el legado de trabajo y respeto al que adscribe públicamente. “Soy hijo de San Luis. Mis abuelos llegaron a la provincia en 1913 y aquí nació mi padre, ‘Pocho’ Abdala, en 1928. De él aprendí el valor del trabajo, el respeto por los demás y la certeza de que el diálogo es el camino que siempre debemos elegir”, recordó.

Bartolomé Abdala fue atacado en San Luis con pintadas amenazantes

El senador defendió su estilo de confrontación política abierta y argumentó que sus diferencias con el gobernador Poggi y su administración siempre fueron planteadas “de frente y a la luz del día”. Reclamó que el debate político se desarrolle en un marco de respeto y rechazó de plano la “metodología del amedrentamiento”.

“Tengo por costumbre decir, de frente y a la luz del día, las cosas que no me gustan del gobernador Claudio Poggi y su administración. Por eso exijo que el debate político se desarrolle dentro de ese mismo marco de respeto, rechazando la metodología del amedrentamiento”, sostuvo.

En cuanto a las acciones legales, Abdala anticipó que recurrirá a la Justicia federal para denunciar el agravio sufrido y buscar una reparación institucional, a pesar de aclarar que nunca antes había judicializado la política.

Uno de los violentos mensajes que le dedicaron al senador Abdala

“Nunca judicialicé la política, pero hoy me veo obligado a concurrir ante el fuero federal, en razón de mi investidura, para reparar el agravio sufrido y preservar la paz ciudadana”, indicó.

Abdala cerró su mensaje con una reafirmación de sus convicciones y su respaldo al gobierno nacional: “No me van a asustar. Voy a seguir trabajando con más fuerza que nunca para acompañar la transformación que lidera el presidente Javier Milei, destinada a hacer de la Argentina el país más libre del mundo”. Finalmente, convocó a la ciudadanía a comprometerse por la paz y la convivencia: “Viva San Luis y comprometámonos para que siga siendo un ‘Pago Tranquilo de Buenos Amigos’”.

