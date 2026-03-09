Política

“Que denuncie o se disculpe”: Javier Alonso cruzó a Alejandra Monteoliva por decir que “la Policía Bonaerense es parte del problema” de la inseguridad

El ministro de Seguridad provincial rechazó las declaraciones de la funcionaria nacional, en una entrevista que publicó Infobae. La polémica por los “focos infecciosos” y los reclamos por más recursos

Guardar
Cruce entre ministros de Seguridad,
Cruce entre ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva y Javier Alonso

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, respondió hoy a las críticas que su homóloga nacional, Alejandra Monteoliva, formuló sobre la Policía Bonaerense en una entrevista publicada por Infobae. El funcionario rechazó los cuestionamientos y la desafió a presentar denuncias judiciales si dispone de pruebas de irregularidades o, en su defecto, a disculparse públicamente.

La controversia se originó tras la publicación de una entrevista con Monteoliva en Infobae, donde la ministra sostuvo que la provincia de Buenos Aires enfrenta problemas estructurales en materia de seguridad y afirmó: “La Policía de la provincia de Buenos Aires es también parte del problema”. Según Monteoliva, para replicar en el distrito estrategias aplicadas en Rosario contra el narcotráfico, se requieren acuerdos políticos y operativos con las autoridades bonaerenses.

El ministro Alonso respondió a través de su cuenta de X: “¿Ministra? Ale Monteoliva, no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, y defendió el trabajo de la fuerza provincial. Exigió que, si existen denuncias concretas, se realicen ante la Justicia, o bien que la ministra se disculpe con los agentes bonaerenses.

Qué dijo Monteoliva sobre la Policía Bonaerense

Las declaraciones de Monteoliva que respondió el ministro Alonso

Durante la entrevista con Infobae, Monteoliva afirmó que, aunque existen mecanismos de coordinación con el gobierno bonaerense, el distrito enfrenta desafíos de fondo y cuestionó el desempeño de la policía local. La funcionaria nacional sostuvo: “Evidentemente la provincia de Buenos Aires tiene serios problemas. Y la Policía de la provincia de Buenos Aires es también parte del problema”.

Consultada sobre la posibilidad de implementar en el conurbano bonaerense el modelo de intervención federal aplicado en Rosario para combatir la violencia narco, Monteoliva consideró viable la estrategia, siempre que existan acuerdos institucionales con la provincia. “Por supuesto”, respondió ante la consulta sobre replicar el operativo en distritos del Gran Buenos Aires, como La Matanza o Moreno, y señaló que “los focos son conocidos por todos”.

Monteoliva explicó que la presencia de fuerzas federales puede modificar la situación de seguridad en determinados territorios cuando existe articulación entre los distintos niveles del Estado. “Cuando llegan las fuerzas federales y se articula correctamente, la realidad cambia”, aseguró. No obstante, remarcó que ese tipo de intervenciones exige generar espacios de trabajo conjunto con las autoridades provinciales.

La respuesta de Alonso y nuevas tensiones

Las declaraciones de Monteoliva generaron una inmediata reacción del ministro de Seguridad bonaerense, quien rechazó las críticas y defendió la labor de la Policía Bonaerense. Alonso recordó que, semanas atrás, la propia ministra celebró los indicadores de seguridad obtenidos en el distrito y destacó el trabajo articulado con la fuerza provincial. “Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario, equipando y profesionalizando a su personal”, apuntó.

El funcionario provincial también refutó la existencia de “focos infecciosos” en la policía y subrayó que, en caso de detectarse casos de corrupción o connivencia, la obligación legal es denunciarlos ante la Justicia. “Si es ministra e identifica algún ‘foco infeccioso’, su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo”, destacó Alonso.

Además, el ministro cuestionó la referencia de Monteoliva al operativo en Rosario y señaló que la colaboración de la provincia de Buenos Aires fue clave para su implementación. “Respecto al ‘Plan Bandera’, dice que no pueden llegar ‘de prepo’: le recuerdo que no podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos”, afirmó.

Reclamos por recursos y política de seguridad

El gobernador al lado del
El gobernador al lado del ministro de Seguridad, Javier Alonso, y la Policía Bonaerense

Alonso también criticó la política de seguridad del gobierno nacional y acusó a la administración de Javier Milei de no destinar los recursos necesarios al área. Según el ministro bonaerense, “La gestión Milei solo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan”, y agregó que el gobierno nacional no estaría enviando los fondos requeridos para sostener las políticas de seguridad en la provincia.

“Mientras nos niegan los fondos para sostener nuestro abordaje serio de la seguridad, usted difama a una fuerza que sí trabaja”, enfatizó Alonso en su publicación.

El mensaje del ministro concluyó con un pedido directo a la ministra de Seguridad de la Nación: “Le pido, por respeto institucional y calidad humana, que denuncie ante la Justicia o se disculpe ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

La disputa volvió a exponer las tensiones políticas entre el gobierno nacional y la administración bonaerense en torno a la seguridad, uno de los ejes centrales del debate público en el principal distrito del país.

Temas Relacionados

Policía BonaerenseBuenos AiresMinisterio de SeguridadGobierno NacionalNarcotráficoJavier AlonsoAlejandra MonteolivaInseguridadAxel Kicillofúltimas noticias

Últimas Noticias

“No solo atacan a Israel, atacan a la región y al mundo”, advirtió el embajador en Argentina sobre la amenaza iraní

Eyal Sela detalló en Infobae al Amanecer el impacto de los bombardeos recientes, la situación de los argentinos en la zona y las medidas de seguridad adoptadas en el país. El funcionario remarcó el alcance internacional de la amenaza iraní

“No solo atacan a Israel,

Milei habló de la guerra en Irán: “No es por petróleo sino geopolítica, China quedará más aislada porque sus malos socios caerán”

El conflicto bélico que sacude a Medio Oriente inquieta por razones humanitarias y por sus efectos en los mercados financieros. El Presidente argentino consideró que puede generar “un deterioro transitorio de la economía global, pero a la vez un reordenamiento político muy fuerte”

Milei habló de la guerra

Javier Milei: “Usted no puede pretender que haya sectores que no desaparezcan”

El Presidente aseguró que el cambio de modelo económico y las reformas que impulsa su gestión obligarán a realizar un cambio de organización productiva que afectará a distintos sectores

Javier Milei: “Usted no puede

Oficializaron la designación de Sebastián Amerio como procurador del Tesoro de la Nación

La decisión forma parte de la reorganización del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El funcionario estará a cargo del equipo de abogados que asesora al Presidente y defiende los intereses del Estado. El caso YPF, entre las prioridades

Oficializaron la designación de Sebastián

A pesar de las tensiones en Medio Oriente, Javier Milei mantiene firme su viaje a Israel

El mandatario argentino visitará Tel Aviv a fines de abril, para participar de los actos por el día de la independencia del país. Todavía no hay fecha para el traslado de la Embajada a Jerusalén

A pesar de las tensiones
DEPORTES
El delantero Robert Lewandowski destacó

El delantero Robert Lewandowski destacó la importancia de la disciplina en su carrera

El encendido cruce entre Mourinho y Lucho González en el clásico entre Benfica y Porto: “Me llamó traidor 50 veces”

“El hambre de salir adelante”: la reflexión del Kun Agüero sobre los jugadores que triunfan en el fútbol argentino

El video de la maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia de la Fórmula 1 desde todos los ángulos: “Pura muñeca”

Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera: los detalles de la nueva obra

TELESHOW
Iliana Calabró abrió su corazón

Iliana Calabró abrió su corazón sobre el nacimiento prematuro de su nieto: “Iba a ser difícil”

El documental Traslados rompe récords de audiencia en Prime Video

Jenny Mavinga, angustiada tras un accidente en Gran Hermano 2026: “¡Ay, me quemó!

El esperado reencuentro entre Edith Hermida y Beto Casella: todos los detalles

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

INFOBAE AMÉRICA

La Chola Poblete expone su

La Chola Poblete expone su “pop andino” en el Museo de San Pablo

Un hallazgo clave ayuda a predecir el impacto del calentamiento global en la Antártida

La mansión del cuñado de ‘El Mencho’ en Punta del Este fue subastada en USD 1.200.000: los planes para la zona

El dólar en Uruguay tuvo su mayor suba semanal en seis años por el efecto de la guerra en Medio Oriente

10 años del crimen de David Fremd, asesinado al grito de “Alá es grande”: su hijo contó que le tiene “miedo a la vida”