“Que denuncie o se disculpe”: Javier Alonso cruzó a Alejandra Monteoliva por decir que “la Policía Bonaerense es parte del problema” de la inseguridad

Cruce entre ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva y Javier Alonso

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, respondió hoy a las críticas que su homóloga nacional, Alejandra Monteoliva, formuló sobre la Policía Bonaerense en una entrevista publicada por Infobae. El funcionario rechazó los cuestionamientos y la desafió a presentar denuncias judiciales si dispone de pruebas de irregularidades o, en su defecto, a disculparse públicamente.

La controversia se originó tras la publicación de una entrevista con Monteoliva en Infobae, donde la ministra sostuvo que la provincia de Buenos Aires enfrenta problemas estructurales en materia de seguridad y afirmó: “La Policía de la provincia de Buenos Aires es también parte del problema”. Según Monteoliva, para replicar en el distrito estrategias aplicadas en Rosario contra el narcotráfico, se requieren acuerdos políticos y operativos con las autoridades bonaerenses.

El ministro Alonso respondió a través de su cuenta de X: “¿Ministra? Ale Monteoliva, no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, y defendió el trabajo de la fuerza provincial. Exigió que, si existen denuncias concretas, se realicen ante la Justicia, o bien que la ministra se disculpe con los agentes bonaerenses.

Qué dijo Monteoliva sobre la Policía Bonaerense

Las declaraciones de Monteoliva que respondió el ministro Alonso

Durante la entrevista con Infobae, Monteoliva afirmó que, aunque existen mecanismos de coordinación con el gobierno bonaerense, el distrito enfrenta desafíos de fondo y cuestionó el desempeño de la policía local. La funcionaria nacional sostuvo: “Evidentemente la provincia de Buenos Aires tiene serios problemas. Y la Policía de la provincia de Buenos Aires es también parte del problema”.

Consultada sobre la posibilidad de implementar en el conurbano bonaerense el modelo de intervención federal aplicado en Rosario para combatir la violencia narco, Monteoliva consideró viable la estrategia, siempre que existan acuerdos institucionales con la provincia. “Por supuesto”, respondió ante la consulta sobre replicar el operativo en distritos del Gran Buenos Aires, como La Matanza o Moreno, y señaló que “los focos son conocidos por todos”.

Monteoliva explicó que la presencia de fuerzas federales puede modificar la situación de seguridad en determinados territorios cuando existe articulación entre los distintos niveles del Estado. “Cuando llegan las fuerzas federales y se articula correctamente, la realidad cambia”, aseguró. No obstante, remarcó que ese tipo de intervenciones exige generar espacios de trabajo conjunto con las autoridades provinciales.

La respuesta de Alonso y nuevas tensiones

Las declaraciones de Monteoliva generaron una inmediata reacción del ministro de Seguridad bonaerense, quien rechazó las críticas y defendió la labor de la Policía Bonaerense. Alonso recordó que, semanas atrás, la propia ministra celebró los indicadores de seguridad obtenidos en el distrito y destacó el trabajo articulado con la fuerza provincial. “Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario, equipando y profesionalizando a su personal”, apuntó.

El funcionario provincial también refutó la existencia de “focos infecciosos” en la policía y subrayó que, en caso de detectarse casos de corrupción o connivencia, la obligación legal es denunciarlos ante la Justicia. “Si es ministra e identifica algún ‘foco infeccioso’, su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo”, destacó Alonso.

Además, el ministro cuestionó la referencia de Monteoliva al operativo en Rosario y señaló que la colaboración de la provincia de Buenos Aires fue clave para su implementación. “Respecto al ‘Plan Bandera’, dice que no pueden llegar ‘de prepo’: le recuerdo que no podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos”, afirmó.

Reclamos por recursos y política de seguridad

El gobernador al lado del ministro de Seguridad, Javier Alonso, y la Policía Bonaerense

Alonso también criticó la política de seguridad del gobierno nacional y acusó a la administración de Javier Milei de no destinar los recursos necesarios al área. Según el ministro bonaerense, “La gestión Milei solo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan”, y agregó que el gobierno nacional no estaría enviando los fondos requeridos para sostener las políticas de seguridad en la provincia.

“Mientras nos niegan los fondos para sostener nuestro abordaje serio de la seguridad, usted difama a una fuerza que sí trabaja”, enfatizó Alonso en su publicación.

El mensaje del ministro concluyó con un pedido directo a la ministra de Seguridad de la Nación: “Le pido, por respeto institucional y calidad humana, que denuncie ante la Justicia o se disculpe ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

La disputa volvió a exponer las tensiones políticas entre el gobierno nacional y la administración bonaerense en torno a la seguridad, uno de los ejes centrales del debate público en el principal distrito del país.