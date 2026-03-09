Política

Jaime Durán Barba comparó la comunicación de Macri con la de Milei: “La gente hoy busca emoción, no coherencia”

El consultor político ecuatoriano analizó en Infobae al Regreso por qué los liderazgos actuales dependen de captar la atención y las emociones del público, y explicó cómo el fenómeno Milei refleja el cambio de paradigma en la comunicación política

Jaime Durán Barba afirma que la clave de la comunicación política actual es captar la atención y generar emoción en segundos

En una entrevista exclusiva en Infobae en vivo, Jaime Durán Barba definió los cambios en la comunicación política y explicó por qué los líderes actuales deben captar la atención popular en segundos.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, el consultor ecuatoriano reflexionó sobre el desafío de los políticos en la era de la inmediatez digital. “Ya no seguimos discursos coherentes y por eso los líderes no tienen por qué ser coherentes tampoco”, afirmó, marcando el quiebre entre el pasado racionalista y el presente emocional de la política.

La era digital impone velocidad y emoción en la política

Durán Barba, quien fue arquitecto de la campaña presidencial de Mauricio Macri, señaló: “No somos los mismos seres humanos de hace 20 años, somos totalmente distintos”. Argumentó que la irrupción de las redes sociales y la inteligencia artificial modificó el modo en que los ciudadanos procesan los mensajes públicos.

“En esta sociedad en la que estamos acostumbrados a los likes, a una velocidad vertiginosa en la comunicación y que estamos todo el tiempo buscando dopamina con los likes y con los juegos, un discurso antiguo, largo, sobre temas que les interesan a los políticos y no al ciudadano común, no es escuchado”, aseguró.

Según Durán Barba, la capacidad de atención ha descendido a 40 segundos, obligando a adaptar los discursos políticos (Infobae)

El consultor utilizó una metáfora para ilustrar la desconexión de los discursos tradicionales: “Esa es la pomada contra la lujuria”, dijo, citando a un político mexicano que calificaba así a quienes resultan incapaces de generar entusiasmo. “La gente busca emoción, la gente busca moverse, la gente busca saltar de un lado a otro y eso es lo que comunica”.

Según Durán Barba, el fenómeno Milei encarna ese nuevo lenguaje. “He visto ahora una parodia del discurso de Milei hecha en Japón por tipos que no entienden nada de la política, pero les llega el discurso porque habla el lenguaje de esta época”, destacó, remarcando que la viralidad es transversal y no depende del contenido ideológico.

El fenómeno Milei y la comparación con Macri

Consultado por la relación entre la gestión de las emociones y la política actual, Durán Barba trazó un paralelismo entre Javier Milei y Donald Trump: “El presidente Trump utiliza las mismas técnicas de comunicación que Milei. Cuando él dice: ‘Voy a invadir Groenlandia’, no creo que lo haya pensado nunca en serio, es un disparate. Pero es bien pintoresco, pues. Cómo uno va a dejar de ver a alguien que dice que va a anexar Canadá como el estado 51”.

Frente a la pregunta de Gonzalo Aziz sobre la comparación que hizo Milei entre su propio liderazgo y el de Mauricio Macri, Durán Barba fue contundente: “Tan mal no le fue a Macri que no pudieron llevárselo. Es el primer presidente no peronista que completó su periodo en un siglo. No, no es poco eso”.

El fenómeno Milei representa un cambio de paradigma donde la coherencia cede ante la emoción y el impacto mediático (AP Foto/Natacha Pisarenko)

No obstante, subrayó que la clave de la política actual ya no radica en la coherencia ideológica sino en la capacidad de retener la atención: “Todos los estudios dicen que la capacidad de atención bajó a 40 segundos. Si los primeros 40 segundos no te gusta el programa, no te gusta el spot, no te gusta el discurso, juegas al scroll, mueves el dedito y se fue”.

El rol de la abundancia y el desafío de gobernar

Durante la entrevista, Gustavo Lazzari aportó un matiz sobre la abundancia y el consumo en la sociedad contemporánea, a lo que Durán Barba respondió: “Estamos en una sociedad de una abundancia descomunal, de una riqueza descomunal… Aun las personas más pobres, cuando se las ve en la calle, tienen un celular, que es un artefacto caro. Hace poco estaba entrando a Quito con mi coche y había una familia de venezolanos muy pobres pidiendo moneditas en la entrada de la ciudad. Pero los niños tenían una laptop con la que jugaban mientras los padres pedían caridad. Es otra etapa de la vida”.

Sobre la viabilidad de sostener el liderazgo en este contexto, remarcó: “Para seguir gestionando necesitás el apoyo de la gente. Necesitás comunicarte con la gente, porque si no, no llegás a terminar el periodo. En Argentina tenemos muchas experiencias de gobiernos que o los tumbaron o se fueron antes, como Alfonsín”.

Finalmente, Durán Barba dejó una definición sobre el sentido de la comunicación política contemporánea: “Ahora el respaldo popular se mantiene utilizando el lenguaje de las redes y con este lenguaje que a los que nos educamos a la antigua, es mi caso, soy una persona mayor, mi primera carrera fue Filosofía Escolástica, fíjate que más lejos de un tuit que la filosofía escolástica no hay. No es el mundo que me gusta, es el mundo en que vivo”.

