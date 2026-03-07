Cúneo Libarona dijo que seguirá ayudando al Gobierno: “Quedamos en tener continuidad como consejero u opinador”

El ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona confirmó este sábado que apunta a seguir colaborando con el gobierno de Javier Milei, en una suerte de rol informal de asesor, luego de renunciar al gabinete.

A pocos días de concretarse su reemplazo por el ahora ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, el ex funcionario dio más detalles sobre su salida del gabinete, cuyo paso al costado no representa un alejamiento completo del Gobierno.

“Quedamos en tener continuidad... Llamalo como consejero apoyador u opinador”, sintetizó en declaraciones al programa Futuro Imperfecto de la periodista Lorena Maciel. El abogado remarcó que su intención es colaborar para que la gestión de Milei alcance sus metas. “Yo quiero ayudar porque quiero que triunfe este gobierno de Javier Milei. Entonces, mi rol, lo mismo con Bautista (Mahiques, su sucesor), es ayudar a que triunfe”, manifestó.

Tras su raid mediático de esta semana, Cúneo Libarona volvió a explicar que su salida obedeció a un desgaste físico y emocional, sumado a una percepción de ciclo cumplido. “La realidad es que estoy grande y necesito mi tiempo para mi vida. Para mis afectos, ver más a mis nietos, a mis hijos y yo no lo estaba haciendo”, admitió.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti y el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona

Cúneo Libarona atribuyó este desgaste al nivel de exigencia del Ministerio de Justicia: “Yo me levantaba a las cuatro de la mañana para dar una vuelta. Volvía, me dormía una hora, y me levantaba a las cinco y media. Y sábado, domingo. Si lo querés hacer en serio, por lo menos como lo pretendí yo, darle mi vida a la justicia, es una demanda tremenda”.

Cúneo Libarona repasó algunas de sus metas de gestión, entre ellas, la implementación del sistema acusatorio en 17 provincias y las leyes de régimen penal juvenil y el juicio por jurados. Sin embargo, señaló como temas pendientes el de las cientos de vacantes de jueces sin nombrar.

“No se pudo dar. Había un Congreso hostil, no se iba a dar ningún nombramiento. Van a venir próximamente las vacantes de casi trescientos cargos entre jueces, fiscales y asesores”, sostuvo. Y añadió que quedaron proyectos pendientes en el Código Civil y Comercial, como una ley para acortar plazos de los juicios o la actualización de la Ley de Sociedades Comerciales, que ahora serán responsabilidad de sus sucesores.

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

El ex ministro remarcó que su gestión estuvo guiada por un pedido expreso de independencia por parte de Javier Milei. En concreto, contrastó con lo que ocurría en otros gobiernos: “Antes era una vergüenza, la gente hacía política en la Corte. Iban a la mesa judicial, iban a ver a los jueces, los apretaban, los amenazaban...Lo mío fue un respeto absoluto. Nunca le pedí nada a nadie en ninguna causa".

Consultado sobre la causa que involucra a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, consideró que la actuación del Gobierno bajo la gestión de Juan Bautista Mahiques será de respeto a la autonomía. “Bautista no se va a entrometer en este aspecto. Creo que va a tomar distancia, es lo que corresponde en su rol de ministro y qué irá a pasar con la causa, depende de los jueces”. Y elogió a su sucesor: “Juan Bautista tiene muchísima experiencia en política”.

El ex funcionario hizo referencia al clima de confrontación en la política, al ser consultado por la apertura de sesiones en el Congreso. Sin embargo, minimizó las agresiones entre el Presidente y los legisladores. “Con el tiempo, va a avanzar tanto La Libertad Avanza, que la gente se va a dar cuenta que es menos la grieta y la agresión”, concluyó.