Sebatián Pareja: “Es inevitable que en el 2027 gobernemos la provincia de Buenos Aires”

El diputado nacional, presidente provincial de LLA, destacó las iniciativas que presentaron los concejales del espacio para eliminar o reducir tasas municipales y simplificar trámites

El diputado nacional Sebastián Pareja destacó hoy la estrategia de La Libertad Avanza para eliminar tasas municipales “regresivas” o “sin contraprestación” en la provincia de Buenos Aires, a través de una batería de proyectos impulsados en los concejso deliberantes, y aseguró: “Es inevitable que en el 2027 gobernemos la provincia de Buenos Aires”.

El legislador, entrvistado por Infobae en Vivo, aseguró que la supresión de tasas municipales no pone en riesgo la administración local, sino que responde a la idea de que el ciudadano es el principal inversor del municipio. Afirmó, además, que solo deben sostenerse aquellos cargos que aporten beneficios concretos.

“Venimos haciendo un trabajo desde el mes de noviembre identificando en todos los municipios de la provincia esas tasas regresivas, esas tasas que no tienen ninguna contraprestación”, explicó Pareja, y argumentó la estrategi con la “tasa COVID” en Morón. “Es realmente fantástico porque la contraprestación no existe”, ironizó. Y añadió que en Carlos Tejedor los productores todavía deben pagar una tasa solo por el movimiento de ganado.

En referencia a ese municipio, precisó que “se recaudaron 600 millones de pesos y la estructura municipal requirió 50 millones para controlar administrativamente el movimiento de ganado, no entendemos de dónde salen los 550 millones restantes”.

Al analizar otros ejemplos, mencionó que en Cañuelas existe desde hace años una tasa para la desinfección del transporte público, pese a que “en el presupuesto no hay ni siquiera una orden de compra de desinfectante”. Sumó que tampoco existe el espacio físico para que pasen los colectivos o taxis a desinfectarse, calificando la medida de meramente recaudatoria.

Frente al interrogante sobre un eventual desfinanciamiento de la administración municipal por eliminar tasas, Pareja negó que la recaudación sea imprescindible. Señaló los ejemplos de Capitán Sarmiento y 3 de Febrero. “Se pueden bajar las tasas y se puede continuar con la administración normal de un municipio”, enfatizó.

Vinimos a reformular el sistema; es inevitable que en el 2027 gobernemos la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el referente libertario. “La provincia de Buenos Aires alberga la misma cantidad de empleados que la Volkswagen a nivel mundial. Tenemos un Ministerio de la Mujer que no sirve para absolutamente nada y se gastan millones y millones de dólares anuales que bien podrían estar direccionados a temas como compensar la balanza económica y que la provincia sea eficiente”, remarcó.

Consultado sobre las disputas internas en LLA, Pareja admitió que hay “diferencias de criterio”, pero subrayó que todas esas discusiones se orientan a beneficiar al Gobierno.

Ofensiva libertaria

El plan para reducir los impuestos en los municipios bonaerenses se compone de 269 acciones legislativas distribuidas en los distritos donde el espacio tiene representación. De ese total, 138 iniciativas buscan eliminar tasas municipales, 120 proponen reducirlas y 11 están orientadas a la simplificación de trámites administrativos vinculados con la actividad comercial y productiva.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó en las últimas semanas un sitio web del Gobierno nacional que publica tasas municipales cobradas en distintos municipios. La plataforma fue lanzada como una herramienta para transparentar los tributos locales y permitir que la ciudadanía conozca qué tasas rigen en cada distrito.

De acuerdo con información a la que accedió Infobae, esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional para visibilizar el impacto de los tributos locales y promover el debate sobre la presión fiscal en diferentes niveles estatales.

La estrategia del espacio no se limitará a los concejos deliberantes municipales. Según confirmó Sebastián Pareja a Infobae, La Libertad Avanza presentará en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para declarar de interés provincial la iniciativa de reducción de tasas municipales que impulsan sus concejales.

La intención es que la legislatura respalde políticamente el despliegue coordinado efectuado en los municipios.

“El objetivo es abrir una discusión seria sobre la presión fiscal en los municipios de la provincia. ¿Quién se va a oponer?”, planteó Pareja en diálogo con Infobae.

El dirigente sostuvo que la iniciativa busca instalar un debate más amplio sobre la relación entre la presión fiscal, la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios prestados por los gobiernos locales.

