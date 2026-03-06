Baja de tasas municipales: la ofensiva de La Libertad Avanza para reducir la presión fiscal en 116 partidos bonaerenses

La Libertad Avanza lanzó una ofensiva política en la provincia de Buenos Aires para impulsar la reducción o eliminación de tasas municipales. En una acción coordinada en 116 partidos bonaerenses, 396 concejales del espacio presentaron en simultáneo proyectos que buscan revisar tributos locales y simplificar trámites administrativos, trasladando al nivel municipal la agenda de baja de impuestos que promueve el Gobierno nacional.

La iniciativa fue comunicada previamente al presidente Javier Milei y a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, quienes dieron su aval. El objetivo declarado es instalar en los municipios bonaerenses el debate sobre la presión fiscal local y el impacto de las tasas municipales en la actividad económica.

El plan se compone de 269 acciones legislativas distribuidas en los distritos donde el espacio tiene representación. De ese total, 138 iniciativas buscan eliminar tasas municipales, 120 proponen reducirlas y 11 están orientadas a la simplificación de trámites administrativos vinculados con la actividad comercial y productiva.

La Libertad Avanza sostiene que la presión fiscal municipal genera sobrecostos para el sector privado y repercute en la competitividad local. Las propuestas legislativas incluyen la revisión y posible eliminación de tributos considerados desactualizados o sin contraprestación, así como la simplificación de procesos administrativos para comerciantes y pymes.

“Somos un partido que cumple lo que promete. Ya lo dijo el Presidente Milei en Junín el año pasado: es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos”, afirmó Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La ofensiva se desplegó en 116 de los 135 municipios bonaerenses, abarcando gran parte del territorio provincial. En esos distritos, La Libertad Avanza cuenta con 396 concejales, lo que permitió coordinar la presentación simultánea de proyectos con un eje común: reducir la presión fiscal local y revisar tributos calificados por el espacio como excesivos o injustificados.

Presentación simultánea

La presentación coordinada de proyectos en más de un centenar de municipios definió el perfil de la iniciativa. El despliegue se apoya en la estructura territorial que el espacio consolidó en la provincia de Buenos Aires durante los últimos años.

Con presencia legislativa en 116 municipios, La Libertad Avanza dispone de una red de concejales que posibilitó impulsar una estrategia unificada en distintos distritos, avanzando con proyectos similares adaptados a la estructura tributaria de cada municipio.

El paquete total incluye 269 acciones legislativas: 138 propuestas para eliminar tasas municipales, 120 proyectos para reducir tributos locales y 11 iniciativas para simplificar trámites administrativos.

Cada uno de los proyectos fue ajustado a la realidad fiscal de cada distrito. Referentes partidarios explican que el objetivo es revisar tributos que a menudo no tienen contraprestación clara en servicios o generan cargas administrativas adicionales a comerciantes y empresas.

“La presión fiscal municipal no siempre se traduce en mejores servicios para los vecinos”, indicaron dirigentes del espacio al fundamentar la propuesta.

Aunque el eje central es la reducción de tasas municipales, el paquete incluye medidas de simplificación administrativa.

Desde La Libertad Avanza aseguran que en muchos municipios existen procedimientos burocráticos que encarecen la actividad económica y generan costos adicionales para comerciantes, profesionales y emprendedores.

Las iniciativas impulsadas por los concejales buscan simplificar habilitaciones comerciales, reducir requisitos administrativos y suprimir instancias consideradas innecesarias.

Según la visión del espacio, la simplificación de trámites representa un complemento necesario para cualquier política orientada a disminuir la presión fiscal y mejorar el clima de inversión a nivel local.

Las tasas más polémicas

Entre los argumentos que respaldan la iniciativa, el espacio señala ejemplos concretos de tasas municipales consideradas injustificadas o desactualizadas.

Uno de los casos expuestos corresponde al municipio de Morón, donde, según dirigentes del espacio, se continúa cobrando una tasa creada durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en 2020. Para La Libertad Avanza, su vigencia actual carece de fundamento.

En Carlos Tejedor, existe una tasa vinculada al movimiento de ganado. Según relevamientos de referentes locales, la recaudación por ese tributo alcanzó aproximadamente $600 millones durante 2025, mientras que los costos administrativos asociados representarían menos del 10% de ese monto, lo que enciende el debate sobre la proporcionalidad entre lo recaudado y los gastos de administración.

También mencionan el caso de Cañuelas, donde una ordenanza establece una tasa por la desinfección de vehículos de transporte como taxis, remises o combis. Desde el espacio sostienen que el municipio no brinda efectivamente ese servicio ni dispone de la infraestructura necesaria, por lo que lo consideran un tributo sin contraprestación.

Debate nacional y contexto político

La ofensiva legislativa de La Libertad Avanza se anunció en medio de un debate creciente sobre la presión fiscal en el ámbito municipal.

En los últimos días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un sitio web del Gobierno nacional que publica tasas municipales cobradas en distintos municipios. La plataforma fue lanzada como una herramienta para transparentar los tributos locales y permitir que la ciudadanía conozca qué tasas rigen en cada distrito.

De acuerdo con información a la que accedió Infobae, esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional para visibilizar el impacto de los tributos locales y promover el debate sobre la presión fiscal en diferentes niveles estatales.

Sebastián Pareja es el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

La avanzada legislativa de La Libertad Avanza en los municipios bonaerenses aparece alineada con esa agenda política.

La estrategia del espacio no se limitará a los concejos deliberantes municipales. Según confirmó Sebastián Pareja a Infobae, La Libertad Avanza presentará en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para declarar de interés provincial la iniciativa de reducción de tasas municipales que impulsan sus concejales.

La intención es que la legislatura respalde políticamente el despliegue coordinado efectuado en los municipios.

“El objetivo es abrir una discusión seria sobre la presión fiscal en los municipios de la provincia. ¿Quién se va a oponer?”, planteó Pareja en diálogo con Infobae.

El dirigente sostuvo que la iniciativa busca instalar un debate más amplio sobre la relación entre la presión fiscal, la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios prestados por los gobiernos locales.

El impacto de las tasas municipales en la economía

Javier Milei en el Congreso de La Libertad Avanza, en La Plata

Desde La Libertad Avanza sostienen que las tasas municipales tienen un impacto directo en la actividad económica. Según el diagnóstico del espacio, estos tributos afectan especialmente a comercios, pymes y emprendedores, los cuales se ven obligados a afrontar múltiples cargas fiscales para desarrollar sus actividades.

Argumentan que cada incremento en las tasas municipales eleva los costos para la actividad privada, con efectos sobre la inversión, el empleo y la competitividad empresarial.

Por ese motivo, impulsan proyectos destinados a reducir o eliminar tributos considerados distorsivos y simplificar el esquema administrativo para facilitar la actividad económica.

La presentación simultánea de proyectos marca la estrategia política de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Con presencia en 116 municipios, el espacio busca consolidar su estructura territorial y trasladar al plano local la agenda económica promovida por el Gobierno nacional.

La acción coordinada de proyectos fue leída dentro del espacio como expresión de capacidad política y legislativa.

Pareja explicó a Infobae que la iniciativa apunta a instalar en la agenda bonaerense el debate sobre la presión fiscal municipal y el rol de los gobiernos locales en la estructura tributaria.

El resultado de los proyectos dependerá de las mayorías políticas en cada concejo deliberante. No obstante, en el espacio consideran que el objetivo principal ya se cumplió: colocar el tema de las tasas municipales en el centro del debate político en la provincia de Buenos Aires.