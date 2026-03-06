Milei inicia una nueva gira internacional: cumbre y almuerzo con Trump, inauguración del Argentina Week y visita a Chile

Foto de archivo- Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca, en Washington, D.C., U.S., October 14, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente Javier Milei comenzará este viernes una nueva gira internacional de casi una semana en la que participará de una cumbre de mandatarios latinoamericanos propiciada por Donald Trump, con quien el argentino tendrá luego una reunión aparte. Posteriormente, encabezará el inicio del Argentina Week en Nueva York y hacia el final del viaje participará de la ceremonia de investidumbre de José Antonio Kast en Chile.

Se trata de un viaje que tiene como propósito seguir afianzando sus lazos con Estados Unidos, así como con otros líderes del centro hacia la derecha latinoamericanos. Además, la realización del evento de promoción de inversiones en la Argentina, a realizarse en Nueva York, va a concentrar una intensa actividad de parte de varios integrantes del Gabinete, que viajarán por su cuenta para disertar frente a empresarios.

La Casa Rosada comunicó la agenda oficial del presidente Milei en este viaje internacional abarca una serie de encuentros y actividades clave en Estados Unidos y Chile.

Este viernes 6 de marzo, Milei partirá a las 14:00 desde Buenos Aires en un vuelo especial con destino a Miami, donde arribará a las 22:30 (hora argentina). El Presidente estará acompañado por una comitiva reducida compuesta por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno.

El sábado 7, el mandatario participará a las 12:00 (hora local) en la Cumbre “Escudos de las Américas”. Se trata de una reunión de Trump con mandatarios latinoamericanos que busca crear un espacio de concertación bajo el liderazgo de Estados Unidos.

Además de Milei, participarán Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar -Trinidad y Tobago.

Javier Milei y Donald Trump en el Board of Peace a comienzos de año. REUTERS/Jonathan Ernst

La cumbre de Miami tiene un solo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina. En particular, el foco está en evitar que China pueda ser capaz de acceder fácilmente a estos recursos y que, por el contrario, Estados Unidos tenga un trato preferencial en ese trade por mayores inversiones.

Por ese motivo, el norteamericano no invitó a importantes líderes regionales como Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México), quienes, pese a la divergencia ideológica que tienen con el republicano, mantienen canales abiertos con la Casa Blanca.

El dato a destacar es que, después de realizarse ese encuentro, Trump le ofreció a la Casa Rosada hacer un almuerzo de trabajo ofrecido a las 13:15 para continuar reforzando el alineamiento geopolítico entre ambos países.

No es menor que el pasado domingo, durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, Milei afirmara que el Atlántico Sur será el campo de batalla estratégico de las próximas décadas y expresara su voluntad de transformar la relación con Estados Unidos bajo el liderazgo republicano en una “política de Estado”. En su discurso declaró que se debe “crear el siglo de las Américas: Make Americas Great Again, desde Alaska hasta Tierra del Fuego”.

Al concluir ambas actividades, Milei será distinguido en la Hispanic Prosperity Gala, y a las 19:30 partirá rumbo a Nueva York para presentar tres días después el inicio del Argentina Week.

En ese interín, para el domingo 8 solo está prevista una actividad en la mañana para visitar la tumba del Rebe Lubavitch, la cual ya visitó en otras ocasiones desde que es Presidente, ya que es uno de los referencias espirituales. En tanto, el lunes 9 de marzo, el jefe de Estado disertará a las 13:00 en la Yeshiva University y, por la noche, participará en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.

Javier Milei en la tumba del Rebe de Lubavitch

El martes 10 a las 8:50 tendrá un encuentro con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, y a las 9:00 ambos inaugurarán la Argentina Week 2026, el foro en el que participarán más de 300 altos empresarios, diversos integrantes del Gabinete y una decena de gobernadores argentinos para promocionar diferentes sectores estratégicos.

La actividad es organizada por la Embajada Argentina, el JP Morgan y el Bank of America. Según indican fuentes del Gobierno, el objetivo es fortalecer la relación con inversores internacionales en rubros como tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia, industria farmacéutica y nuclear.

A la delegación ejecutiva se sumará una comitiva de gobernadores de provincias argentinas, incluidos Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Más tarde, a las 12:00, partirá hacia Santiago de Chile, donde arribará a las 23:30. El miércoles 11, a las 12:00, asistirá a la ceremonia de traspaso del mando presidencial en Valparaíso, en la que asumirá José Antonio Kast, y a las 15:00 iniciará el regreso a Buenos Aires, con llegada estimada a las 17:00.

Lo realmente significativo podría darse al día siguiente. Una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo confirmó días atrás a Infobae que es “altamente probable” que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viaje a la Capital Federal la próxima semana. El 12 de marzo es la fecha probable de un encuentro con el Presidente y el canciller Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei recibió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Sería un suceso de altísimo simbolismo político. Desde el primer ataque coordinado hacia Irán del último sábado, Rubio se encuentra ante el escenario internacional más tenso de los últimos años y el mayor desde que asumió su cargo, que tiene como función principal la de dirigir la política exterior estadounidense.

La visita plasmaría la estrecha afinidad entre ambas administraciones, algo que ya se plasmó en el salvataje financiero que la Casa Blanca realizó durante el período electoral del año pasado, así como en el viaje que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo a la Argentina justo en el marco del anuncio de las tarifas globales de Trump.