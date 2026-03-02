Javier Milei reafirmó en el Congreso su alianza estratégica con los Estados Unidos: “Es hora de hacer de esto una política de Estado”

El Presidente, Javier Milei, durante el discurso con el que inauguró el 144° de sesiones ordinarias (Jaime Olivos)

Javier Milei inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso y, en paralelo a los “logros” de su primera gestión y dardos venenosos sin parar hacia el kirchnerismo, el Presidente ubicó, según su visión, un objetivo geopolítico central para la Argentina: reclamó una “alianza estratégica duradera” con los Estados Unidos.

“Eso es lo que estamos construyendo con los Estados Unidos. Esto no es sólo un acuerdo entre el Presidente -Donald- Trump y el Presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”, aseguró, y además auguró un “siglo de las Américas”, de “Alaska a Tierra del Fuego”.

Durante su discurso, de una hora y 42 minutos, reflexionó: “El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas. Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía marítima y presencia creciente de actores que no comparten nuestros valores”. En ese sentido, deslizó que enviará iniciativas “para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia”.

El primer mandatario aprovechó las chicanas del kirchnerismo en el recinto y fue directo contra la dos veces presidenta, con condena vigente y prisión domiciliaria en curso. No hizo ninguna mención a la oposición “dialoguista”, que lo ayudó en demasía durante las recientes sesiones extraordinarias. Todo este sector se mantuvo en un respetuoso silencio y disfrutó de la trifulca con el cristinismo.

El Presidente reafirmó en el Congreso su alianza estratégica con los Estados Unidos

“Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el memorándum con Irán, Vialidad. Es una chorra, fueron los más chorros de la historia”, disparó el jefe de Estado. En otro tramo, añadió: “¡Manga de delincuentes! ‘Kukas’, yo les voy a avisar algo, ‘Kukas’, ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“.

Milei también acusó al kirchnerismo de entregar el país “a Venezuela y a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas”, en referencia a los atentados contra la embajada de Israel en la Argentina y la AMIA, ocurridos en 1992 y 1994, respectivamente. “Vengan a explicar lo que pasó con -la muerte del ex fiscal de la causa AMIA, Alberto- Nisman, manga de chorros”, agregó.

De nuevo en el plano local, el líder de La Libertad Avanza prometió “nueve meses de reformas estructurales”: anunció que cada Ministerio tiene listos diez paquetes con iniciativas a tratar por un Poder Legislativo. En varias ocasiones, utilizó el término “moral” como “política de Estado”.

Antes de llegar allí, realizó una descripción de qué se encontró al llegar al poder y lo obtenido en poco más de 24 meses. “El aspecto más urgente era el descalabro inflacionario, y la raíz de la inflación es la emisión monetaria, que derivaba del déficit fiscal. Por eso, en nuestro primer mes eliminamos un déficit fiscal de 5% del PBI”, enfatizó.

Mientras Milei pronunció su discurso a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se la vio con su teléfono celular (Fotos: Prensa Senado)

“En materia de capital humano, teníamos una pobreza camuflada en los controles de precios del 57%, con siete de cada 10 -niños- pobres y una gran mayoría de egresados escolares que no sabían leer o escribir, ni hacer cuentas matemáticas simples, en un mundo en el que avanzan todos los días a pasos agigantados con la inteligencia artificial”, detalló.

Milei además dijo que “el crimen y los homicidios venían aumentando”, que las “fronteras eran un colador”, y que los “piquetes eran financiados con dinero de asistencia social que debía destinarse a los más necesitados”.

El mandatario no olvidó a los empresarios. En esa línea, preguntó: “¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero u$s 4.000, cuando se paga u$s1.4000 y que, si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambio?”.

Como si fuera poco, arremetió: “¿Les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar a 920 trabajadores a la calle, mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”.

Legisladores durante la apertura de sesiones realizada esta noche, en el recinto de Diputados

En cuanto al Congreso, el Presidente señaló que “combatirá” la “anomia” que hubo en relación con la propiedad privada “con la reforma del Código Civil y Comercial”. Minutos después, habló de barrer “una montaña de cadenas regulatorias” que “le dará rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas para que puedan producir, innovar y generar empleo”.

“Pero eso no es suficiente, también tenemos que reformar nuestro esquema impositivo”, siguió Milei, y lanzó: “Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y de acuerdo comercial. Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea -en referencia al Mercosur-, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. Debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.

“Estamos saliendo del pozo. Y, lo que es más importante, lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado la pobreza al 90% de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado”, confió el Presidente, quien agradeció al Congreso por las leyes de reforma laboral, inocencia fiscal, antimafias y el Régimen Penal Juvenil, entre otras, aunque no quedó tan claro el cronograma e iniciativas específicas -sólo un par mencionó- que aterrizarán en las próximas semanas.

Milei también se dio el gusto de cruzarse con la izquierda. “Del Caño -por el diputado Nicolás-, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento”, aseveró. Más tarde, direccionó la mira hacia una de las dos legisladoras -Myriam Bregman o Romina Del Plá- de dicho espacio: “¿Qué te pasa, ‘Chilindrina’ trotska? ¿Qué le pasa a la ‘Chilindrina’ trotska? Porque no la llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale".

Estas frases, junto a las del kirchnerismo, fueron las más aplaudidas por los fanáticos militantes. No así los indicios de proyectos, o el futuro a corto y mediano plazo que le reclama un sector de la sociedad. Se habló más del pasado. Por ello, la mirada sobre lo que pasa en el mundo y qué camino debe tomar la Argentina pesó más en el discurso de esta noche.