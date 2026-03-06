Política

Cambios en el Gobierno: Sebastián Amerio asumirá en la Procuración del Tesoro de la Nación

La decisión forma parte de la reorganización del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El funcionario estará a cargo del equipo de abogados que asesora al Presidente y defiende los intereses del Estado. El caso YPF, entre las prioridades

Sebastián Amerio, ex secretario de Justicia y futuro titular de la Procuración General del Tesoro

En el marco de los cambios en el Gabinete luego del nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el presidente Javier Milei decidió nombrar a Sebastián Amerio al frente de la Procuración del Tesoro, organismo a cargo de la representación legal del Estado.

De acuerdo con lo que confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la decisión la tomó el mandatario nacional, luego de una reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos con su asesor, Santiago Caputo. Después de eso, le ofreció ese cargo estratégico.

El funcionario en cuestión, que viene de ser secretario de Justicia y es uno de los dirigentes más cercanos del estratega libertario, reemplazará a Santiago Castro Videla y tendrá la misión de llevar la causa por la expropiación de YPF. Según pudo confirmar Infobae, el equipo de la Procuración General del Tesoro seguirá sin cambios.

Por la mañana, Milei recibió a Caputo en la residencia oficial para conversar sobre el nuevo esquema del Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y la llegada de Mahiques.

El hasta ese momento fiscal de la Ciudad de Buenos Aires no era la primera opción del consultor, que proponía para ese lugar al legislador bonaerense Guillermo Montenegro, ex intendente de General Pueyrredón, partido en el que se encuentra Mar del Plata.

“Hasta la semana pasada, incluso le convencía hasta al propio Presidente, porque era alguien que pasaba el filtro de todos. No sé qué cambió en el medio”, sostuvo uno de los integrantes de la mesa política.

Por otra parte, la cúpula libertaria también decidió desplazar a Amerio, que era el secretario de Justicia y virtual Vice de la cartera de Justicia.

En ese puesto quedó el abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional y que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En cuanto al futuro del hasta ese momento secretario de Justicia, se remarcaba que era “algo que se iba a saber en los próximos días”, pero aseguraban que iba a tener otro lugar en la administración nacional, ya que “el Presidente lo quería en un lugar de relevancia”.

Mahiques conocía a Amerio de antes e incluso ambos se encontraron recientemente. El nuevo procurador no fue a la jura en Casa Rosada, pero lo esperó para conversar a solas después de la misma.

“Depende del ministro rever todas las áreas y ver cómo organiza los ‘ravioles’”, explicaban cerca del mandatario, cuando todavía se estaban negociando los puestos.

Más temprano, Castro Videla pasó por el despacho del asesor en Casa Rosada y luego hicieron lo propio tanto Amerio como Viola.

Tal como anticipó este medio, una de las primeras medidas que tomó Mahiques tras asumir formalmente fue pedirles las renuncias a los titulares de el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes y la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ).

De hecho, en un principio había trascendido que la Procuración del Tesoro iba a ser el único organismo que no se iba a tocar, ya que se trata de un ente muy sensible y que maneja causas con gran impacto para el Gobierno, por lo que se iba a apostar a la continuidad de sus autoridades.

Sin embargo, a lo largo de todo el jueves se sucedieron diferentes negociaciones entre los principales integrantes del Ejecutivo que derivaron en la decisión de hacer modificaciones también en esa dependencia.

Para el resto de los organismos mencionados todavía no hay reemplazantes claros y la expectativa estaba puesta sobre todo en la IGJ, que tiene pendiente una designación de veedores en la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

El presidente Milei le tomó juramento el jueves al nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

Se trata de un cargo clave, que hasta ahora tenía Daniel Vítolo, ya que se da en medio de los cruces subterráneos entre las autoridades nacionales y las de la entidad deportiva.

Un punto de conflicto fue la operación que llevó adelante el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para liberar al gendarme Nahuel Gallo, que estaba secuestrado por la dictadura venezolana.

En este contexto, días atrás, la IGJ le solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en el ente futbolístico a los fines de informar sobre los estados contables y financieros del 2025.

El objetivo es conocer las relaciones y operaciones concertadas entre la AFA y diversas firmas nacionales y del exterior, incluidas las sociedades TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas, los Sres. Javier Faroni, Erica Gillette, ji Ariel Vallejo y sobre todo lo relativo a la creación de la denominada Universidad de la AFA “UNAFA”.

