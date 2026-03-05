Una especialista en educación detalló cómo opera el adoctrinamiento en las escuelas públicas de Formosa

Nélida Sotelo explicó cómo se implementan prácticas de adoctrinamiento escolar en las escuelas públicas de Formosa bajo el oficialismo provincial

En una entrevista con Nélida Sotelo, referente del Partido Libertad, Trabajo y Progreso de Formosa, la especialista en educación describió cómo el oficialismo sostiene su hegemonía en la provincia a través de prácticas de adoctrinamiento y dependencia de los servicios públicos.

Durante su paso por Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Sotelo vinculó el reciente video viral de Gildo Insfrán y niños en un acto escolar con una lógica de construcción de poder que atraviesa la vida social, educativa y política de Formosa. “Esto en Formosa es moneda corriente. En casi todos los actos de inicio del ciclo lectivo hay niños dedicándole sus mejores palabras al gobernador. Es parte de la construcción de continuidad”, afirmó, aludiendo a los 30 años de gestión ininterrumpida de Insfrán desde distintos cargos.

El sistema educativo de Formosa y el rol de los sindicatos

Sotelo advirtió que “se creó una matriz de sometimiento de la gente donde el Estado se ha ido agrandando cada vez más y generó una dependencia total”. Según explicó, “la gente necesita del político para todo: si no sos amigo de algún político, no tenés ambulancia, no tenés agua, no te enripian tu cuadra”. Relató que en muchas localidades del interior ni siquiera hay agua potable y que durante las sequías, “si no sos del mismo partido político, no te llevan el agua”.

Consultada sobre la ausencia de posicionamiento del sindicato docente, Sotelo sostuvo: “Acá es imposible que el sindicato se le plante a Gildo Insfrán, porque los dirigentes sindicales tienen negocios o familiares que son proveedores del Estado. Muchos están cómodos con la licencia sindical con goce pleno de haberes y no trabajan”. Agregó que “las listas de puntaje se arman según quién es amigo de quién y cuánto se aplaude al gobernador. Todo se mide acá por el aplausómetro”.

El video viral de niños homenajeando a Gildo Insfrán refleja la integración de la figura del gobernador en los actos escolares de Formosa

El poder político y económico: dependencia estatal y control sobre el sector privado

La referente política describió que “el sector privado también depende del Estado. Para tener éxito tenés que tener vínculo con el gobierno”. Como ejemplo, mencionó el caso del senador Paoltroni, que “quiso poner una planta procesadora de soja y no le bajaron la luz; está en la justicia, pero la empresa estatal no le da servicio”.

Sotelo subrayó que “la mayoría sabe que para que funcionen las cosas tienen que tener algún guiño del gobierno provincial. Es Insfrán”. Según su diagnóstico, “el Estado es el único lugar que brinda empleo seguro, no hay sector privado fuerte. La gente tiene miedo de perder su trabajo si no acompaña al oficialismo”.

La ley de lemas y la lógica electoral en Formosa

Al analizar el clima social y político, Sotelo puso el foco en la ley de lemas y su impacto en la perpetuidad del oficialismo: “El gobierno tiene en cada elección más de 30 sublemas en cada mesa. La estrategia es poner varios candidatos que compiten entre ellos, pero todos suman a Gildo Insfrán. En el interior, el voto de cercanía tiene muchísimo peso. Si no votás al intendente, después no te llevan el agua, no hay transporte ni salud”.

Aseguró que el control sobre los recursos básicos y la estructura electoral “hacen que la presión social sea muy fuerte y que todo dependa del Estado provincial”, lo que explica, en su visión, la continuidad política durante medio siglo.

