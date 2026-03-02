Política

Médicos de Gendarmería controlan el estado de salud de Nahuel Gallo en las primeras horas de su regreso al país

Tras estar más de 400 días secuestrado por el régimen venezolano, el agente de Gendarmería se realizó una serie de chequeos para ver cómo era su estado psicofísico después del encierro en el centro de detención El Rodeo I

El gendarme argentino Nahuel Gallo estuvo 448 días detenido de forma ilegal por el régimen chavista en Venezuela. Después de un sinfín de pedidos por parte de su familia para que lo liberen, tras más de un año, este domingo regresó al país y se reencontró con su esposa y su hijo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

A través de un vuelo charter, el agente de la Gendarmería volvió a pisar suelo argentino cerca de las 4.30 de la madrugada. Allí, su esposa María Alexandra Gómez estaba junto a Víctor para volver a abrazarlos después de tanto tiempo.

Tras el reencuentro con su familia, estuvo en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, donde un cuerpo médico le efectúan estudios y chequeos para ver cómo es su estado de salud tras el encierro en El Rodeo I, uno de los principales centros de detención del régimen chavista.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, uniformados de Gendarmería formaron un pasillo de honor y la presencia de la banda de música de la fuerza. Él, por su parte, descendió del avión con uniforme verde oliva puesto.

“Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca”, publicó la esposa de Gallo.

El abrazo entre padre e hijo fue inmediato y sostenido, con la presencia de amigos de la familia y funcionarios nacionales, entre ellos la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la senadora nacional Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei estuvieron a cargo del operativo de bienvenida. “Lo recibimos como se merecía”, dijo la senador y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un breve contacto con Infobae.

“Fueron 448 días de una lucha sin horarios, sin descanso, sin tregua. Fueron 445 días de Desaparición Forzada para Nahuel Agustín Gallo. Fueron 14 meses viviendo con el corazón partidopero nunca vencido”, escribió Gómez al describir el proceso que enfrentaron desde la detención de su esposo.

La llegada de Gallo estuvo cargada de emotividad. Apenas salió vestido con el uniforme de fajina, el gendarme pudo abrazar a su hijo y se fundió en un abrazo con su pareja. Luego, su madre, Griselda lo abrazó, lo besó y lloró con una mezcla de alivio, tras la espera que tuvo que soportar en Catamarca.

La madre del gendarme llegó a Buenos Aires junto con el gobernador Jalil, quien la trajo en un vuelo especial, apenas se confirmó que el hijo estaba de regreso a la Argentina.

La travesía de Gallo comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia para reunirse con su familia en el estado de Anzoátegui. El mensaje de agradecimiento también incluyó una referencia a quienes acompañaron el proceso y sostuvieron a la familia en los momentos de mayor debilidad.

El impacto de la detención y el periodo posterior a la liberación colocaron la recuperación física y emocional de Gallo en el centro de las prioridades familiares. Según relató Yalitza García, el gendarme se encuentra en estado delicado, bajo seguimiento médico integral para restaurar su salud tras la experiencia vivida.

Nahu necesita sanar su cuerpo, y de eso ya se está ocupando un equipo médico. Nahu necesita sanar su corazón y su mente… y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible”, escribió Gómez, quien también remarcó la importancia de la contención y la cercanía afectiva en el proceso de adaptación.

La campaña por la liberación de Gallo se sostuvo durante casi quince meses, con persistencia y convicción. “Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo”, concluyó María Alexandra Gómez en su mensaje público, tras catorce meses de lucha y espera.

