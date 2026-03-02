La esposa de Nahuel Gallo habló tras el regreso del gendarme al país: “Fueron 14 meses viviendo con el corazón partido”

La detención de Gallo en Venezuela se extendió desde diciembre de 2024

El regreso de Nahuel Gallo al país puso fin a 448 días de incertidumbre y espera para su familia, que atravesó todo ese tiempo sin respuestas claras y con la esperanza como único sostén. El gendarme argentino, quien fue detenido por el régimen chavista de Venezuela desde diciembre de 2024, fue recibido por sus seres queridos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la madrugada del lunes.

El reencuentro, que se materializó tras catorce meses de reclamos y gestiones, marcó un antes y un después para su esposa, María Alexandra Gómez, quien expresó públicamente el impacto y la magnitud de la experiencia vivida.

“Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca”, publicó la esposa del agente de la Gendarmería Nacional en sus redes sociales poco después de ver a su esposo en casa.

La familia de Nahuel Gallo se fue enterando poco a poco de la liberación a través de diferentes mensajes que fueron recibiendo a lo largo de todo el domingo. Primero, una comunicación entre presos del centro de detención El Rodeo 1 y sus familiares dejó el primer indicio de su libertad: “El argentino sale hoy en libertad”, fue la frase que circuló y que alertó a la abogada y suegra del gendarme, Yalitza García.

María Alexandra Gómez agradeció el apoyo recibido durante los meses de lucha por la libertad de su esposo

La escena del reencuentro familiar se desarrolló minutos después de las 4:30 de la madrugada, cuando el avión que trasladó a Gallo aterrizó en Ezeiza. Allí lo esperaban su esposa y su hijo Víctor, quien cumplió tres años semanas atrás.

El abrazo entre padre e hijo fue inmediato y sostenido, con la presencia de amigos de la familia y funcionarios nacionales, entre ellos la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la senadora nacional Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

“Fueron 448 días de una lucha sin horarios, sin descanso, sin tregua. Fueron 445 días de Desaparición Forzada para Nahuel Agustín Gallo. Fueron 14 meses viviendo con el corazón partido… pero nunca vencido”, escribió Gómez al describir el proceso que enfrentaron desde la detención de su esposo.

La travesía de Gallo comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia para reunirse con su familia en el estado de Anzoátegui. El mensaje de agradecimiento también incluyó una referencia a quienes acompañaron el proceso y sostuvieron a la familia en los momentos de mayor debilidad.

El regreso de Gallo al país movilizó a funcionarios nacionales y allegados en el aeropuerto

El impacto de la detención y el periodo posterior a la liberación colocaron la recuperación física y emocional de Gallo en el centro de las prioridades familiares. Según relató Yalitza García, el gendarme se encuentra en estado delicado, bajo seguimiento médico integral para restaurar su salud tras la experiencia vivida.

“Nahu necesita sanar su cuerpo, y de eso ya se está ocupando un equipo médico. Nahu necesita sanar su corazón y su mente… y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible”, escribió Gómez, quien también remarcó la importancia de la contención y la cercanía afectiva en el proceso de adaptación.

La campaña por la liberación de Gallo se sostuvo durante casi quince meses, con persistencia y convicción. La abogada García agradeció a quienes siguieron el caso y acompañaron a la familia, y destacó que la verdad siempre estuvo de su lado. “Pensar que Víctor, su hijo, preguntaba todos los días por su papá, y ahora se acabó esta pesadilla”, relató García en diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve.

El regreso de Nahuel Gallo representa el cierre de una etapa marcada por la incertidumbre y la apertura de un nuevo capítulo, enfocado en la recuperación y la reconstrucción de la vida familiar. “Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo”, concluyó María Alexandra Gómez en su mensaje público, tras catorce meses de lucha y espera.