Política

Nahuel Gallo regresó a la Argentina tras 448 días como rehén del régimen de Nicolás Maduro

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo recibieron su esposa, María Alexandra Gómez; la senadora y ex ministra, Patricia Bullrich; y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva

Guardar
El gendarme argentino Nahuel Gallo
El gendarme argentino Nahuel Gallo sonríe a bordo del vuelo de regreso a la Argentina (x)

Horas después de ser liberado de El Rodeo 1, el gendarme argentino Nahuel Gallo aterrizó en Ezeiza tras 448 días de permanecer cautivo como rehén del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.

Gallo tocó suelo argentino pasadas las 04:30 de esta madrugada. Su liberación fue confirmada cerca de las 19 horas del domingo 1° de marzo.

El primer indicio de que sería liberado había ocurrido esta misma semana, cuando pudo comunicarse por primera vez con su mujer, María Alexandra Gómez, quien arribó pasadas las 02 de este lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde ya se encontraba la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Junto a ellas, lo recibió la senadora nacional Patricia Bullrich. Además, acudieron al lugar autoridades y representantes de la Gendarmería Nacional para recibir a Gallo.

María Alexandra Gómez llegó en
María Alexandra Gómez llegó en un auto oficial (Fotos: Jaime Olivos)

El diálogo que mantuvo Gómez con su pareja fue en medio de una entrevista radial. Infobae habló con ella poco después. Por el teléfono, se escuchaban risas, alegrías y una mezcla de alivio y esperanza. Esa llamada había confirmado dos cosas, después de tanta desolación: que Agustín Nahuel Gallo estaba vivo y que, efectivamente, estaba en El Rodeo 1.

Para que esa comunicación ocurriera, pasaron muchas cosas, pero una fue central: todos los extranjeros que estaban allí comenzaron una huelga de hambre para exigir que se les aplique a ellos tambien la ley de amnistía que el régimen había aprobado para los presos políticos. Habían pasado varios días sin comer y el régimen decidió aflojar las cadenas. Es una apertura, sin embargo, que se logró por necesidad y urgencia, más que por convicción.

Una ambulancia lo espera en
Una ambulancia lo espera en el lugar

Así fue el secuestro de Nahuel Gallo

Su desaparición forzada ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando el país estaba bajo pleno régimen de Nicolás Maduro y el dictador utilizaba la toma de rehenes extranjeros como una macabra herramienta de negociación y presión internacional.

Gallo, que por ese entonces tenía 34 años, ingresó desde Colombia a través de un paso fronterizo terrestre. Cruzó por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Su destino era la localidad venezolana de Táchira, a donde iba con el propósito de visitar a su pareja y a su hijo.

Sin embargo, el dictador Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello, pusieron en duda el motivo de su viaje, insistieron en que iba a “cumplir una misión” y, pese a no exponer prueba alguna, lo acusaron de espionaje. Así, lo incomunicaron, lo aislaron y sin un proceso formal público, ni asistencia legal propia ni consular, lo dejaron detenido.

Mientras tanto, desde Gendarmería Nacional Argentina aclararon que “Gallo se encontraba en Venezuela con licencia anual ordinaria, autorizada por la GNA” y que “su presencia en el país no tenía relación directa con operaciones oficiales”. Pero de nada sirvió.

La pareja del gendarme, que luego tuvo que esconderse con su hijo por seguridad, también pedía su liberación mientras aseguraba desesperadamente que el motivo de la visita eran solo unas vacaciones en familia.

Nunca dieron lugar a ningún reclamo ni negociación para liberarlo. Así, Nahuel Gallo quedó secuestrado en el tenebroso centro Rodeo 1, en El Helicoide. En ese y otros centros clandestinos que funcionaban durante el régimen y erancontrolados por Cabello y el Cártel de los Soles, los rehenes eran sometidos a torturas, amenazas y traslados para quebrar su voluntad.

Desde entonces, el Gobierno argentino exigió su liberación en reiteradas oportunidades, elevando los reclamos ante la OEA, la ONU y la Corte Penal Internacional.

La familia supo gracias a testimonios de sobrevivientes como el colombiano Iván Colmenares que el uniformado resistía físicamente, pero que enfrentaba un régimen de aislamiento, tormentos psicológicos y amenazas de muerte dentro de la lógica de la narcodictadura.

Sin embargo, la esperanza comenzó a crecer entre los familiares de Gallo el pasado 3 de enero, cuando las tropas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro. Y, poco a poco, comenzaron a liberar a presos políticos en medio de la transición a cargo de Delcy Rodríguez.

Temas Relacionados

Nahuel GalloMarí Alexandra GómezPresos políticosVenezuelaEzeizaAlejandra MonteolivaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La esposa de Nahuel Gallo y Patricia Bullrich ya se encuentran en Ezeiza a la espera de la llegada del gendarme

María Alexandera Gómez arribó pasadas las 02 de la madrugada, a bordo de un auto oficial

La esposa de Nahuel Gallo

El Congreso que viene: Milei anunció que este año presentará 90 paquetes de reformas estructurales

El Presidente adelantó que cada Ministerio ya trabaja en sus propios proyectos. “Constituirán nueve meses ininterrumpidos de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”, dijo

El Congreso que viene: Milei

Milei adelantó la campaña del 2027 y volvió a polarizar con el kirchnerismo de cara a los desafíos en el Congreso

Durante la apertura de las sesiones ordinarias, el Presidente interrumpió en varias ocasiones su discurso para enfrentar a los diputados y senadores que responden a CFK. Acusó a este sector de “golpista” y habló nuevamente de un “riesgo kuka” en la economía

Milei adelantó la campaña del

Javier Milei lanzó guiños a las alianzas legislativas y destacó la composición “reformista” del Congreso

Ante la mirada atenta de un puñado de gobernadores y bloques aliados, el mandatario celebró “la fuerza” en ámbas cámaras para la sanción de los proyectos enviados y pidió legislar “a la altura de la grandeza argentina”

Javier Milei lanzó guiños a

Milei subió al ring a sus rivales: acusó una conspiración interna y atacó al kirchnerismo y a los empresarios

El Presidente aseguró que durante varios momentos del año pasado hubo movimientos “golpistas” de parte de sectores políticos y del empresariado. En Casa Rosada aseguran que una de las indirectas fue para Victoria Villarruel

Milei subió al ring a
DEPORTES
La aguda mirada de Alzamendi

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

TELESHOW
Pampita celebró los 18 años

Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

Tras su salida obligada, Divina Gloria les dejó un mensaje a sus compañeros de Gran Hermano: “Denlo todo, como venían haciendo”

INFOBAE AMÉRICA

Cayeron las bolsas en Asia

Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente

EN VIVO: Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el lanzamiento de una nueva ola de misiles y drones desde Irán

Todo sobre la presencia argentina en la Semana del Arte de Madrid 2026

Los libros argentinos más importantes del siglo XXI: sorpresa por una encuesta

La historia nunca contada de cómo Japón, EE.UU. y la Unión Soviética ayudaron a Mao a ganar