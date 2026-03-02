La intimidad de la cena distendida que Javier Milei protagonizó anoche en Olivos con legisladores tras la apertura de sesiones

El frente de la quinta de Olivos donde el presidente Javier Milei brindó un agasajo para el Gabinete y legisladores

En un domingo inusual, el presidente Javier Milei inauguró el año legislativo con un particular discurso que brindó desde el corazón de la Cámara de Diputados, y que contempló profundas críticas a la oposición peronista y algunos guiños a los sectores aliados. A este último sector, horas más tarde, los recibió con una cena en la quinta de Olivos a modo de agasajo por el rol desempeñado en la aprobación del paquete de leyes enviado al Congreso durante los meses veraniegos.

Según supo este medio, a través de una fuente que participó del la reunión, el mandatario no hizo uso de la palabra de manera de manera general sino que optó por un “mano a mano” con los presentes. Tampoco ningún integrante del Poder Ejecutivo habló de cara a los comensales, aunque varias voces coinciden en que al libertario se lo vio “relajado” y en conversaciones “distendidas”. “Habló con todos, íbamos charlando en grupos. Todo muy descontracturado. Él se quedó toda la noche”, destacó un legislador de la bancada violeta.

Pese a la variedad de opciones que circularon en la previa, el menú elegido por la organización a cargo de los equipos de protocolo y ceremonial de Casa Rosada fue rápido y práctico: servicio de lunch para todos. A eso de las 23.45, cuando los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, un grupo de la Unión Cívica Radical (UCR) y parte del Gabinete se hicieron presente en el quincho de la residencia presidencial, los mozos, muchos de ellos de Casa Rosada, circularon bandejas con canapés y bocaditos.

Algo similar ocurrió con el plato principal, una cazuela de carne y papas, que los diputados, senadores y funcionarios comieron de pie, acompañado de agua, dado que no hubo alcohol para los presentes. La velada concluyó con una variedad de postres, entre las que se podía optar por marquise de chocolate o flan con dulce de leche y crema.

Legisladores durante la Apertura Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nacion (Comunicación Senado)

Lo cierto es que el ágape se ajustó a los tiempos de la sesión en el Congreso, que se inició a las 20 de manera formal y que se extendió hasta pasadas las 22.30, cuando el mandatario tomó la palabra. Al término, el Gabinete completo y varios legisladores del PRO, diputados de la UCR, en un total de 178 asistentes, se hicieron presentes en Olivos hasta la 1 de la madrugada para participar del cierre de la jornada en un gesto de agradecimiento del oficialismo tras la aprobación del temario completo durante la prórroga veraniega.

“No habló, pero nos recibía uno por uno, nos saludaba, y se quedó charlando con todos”, destacó otro de los invitados ante este medio.

Si bien el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el bloque de senadores radicales fueron convocados, no dieron asistencia. La bancada de dos integrantes que lidera Oscar Zago cosecha malestar contra las filas libertarias a raíz del traspaso de la legisladora porteña Sandra Rey a las filas que lidera Pilar Ramírez.

Durante el discurso que brindó desde un atril en el Congreso, el mandatario destacó la composición de ambas cámaras tras el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios de octubre y pidió ante la Asamblea Legislativa legislar “a la altura de la grandeza argentina”. “Nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta. Desde hace 100 años nuestro país carga con falsos consensos y fórmulas que nos llevaron a ser de un país próspero a uno pobre”, planteó desde el recinto.

Sin mención directa, Javier Milei interrumpió su ida y vuelta con el peronismo para agradecer a la Cámara de Diputados y la de Senadores, en especial a los que “acompañaron”, pero también a “los que sabotean y quieren hundir al país”, y aseguró que la administración libertaria se prepara para fundar lo que definió como “la Nueva Argentina”.

El presidente Javier Milei llega al Congreso para pronunciar su discurso anual sobre el Estado de la Nación (AP Foto/Gustavo Garello)

Durante la tarde del domingo, los ministros y funcionarios se dieron cita en Balcarce 50 para asistir a la cita legislativa todos juntos. En la previa a la partida de las combis, el Gabinete casi completo se inmortalizó en uno de los pasillos del Palacio de Gobierno, pero el retrato que circuló en redes tiene una particularidad: el ministro del Interior, Diego Santilli, está ausente debido a que, en un descuido, la foto se tomó cuando el funcionario se encontraba en el baño.

Al igual que en marzo de 2025, el libertario optó por dar cierre a la jornada con un plan social, pero en esta ocasión, extendió la lista a diputados y senadores propios y aliados. En la edición del año anterior, festejó rodeado del Gabinete en Casa Rosada.

Luego de meses de una magra representación en el Congreso, tras las elecciones de octubre, el oficialismo logró consolidar un piso de 40 voluntades en el Senado, que surgen de la suma de 20 puros y al menos 20 socios, y un mínimo de 117 en Diputados entre los que destacan los 95 violetas, los 12 del PRO y representantes de los bloques regionales.